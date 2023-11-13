ستايلات موضة للخريف والشتا والسنة دي

النهاردة هنشارك معاكم دليل لابرز ملابس الخريف والشتا السنة دي ، هنقدم لكم احدث الاتجاهات والالهامات اللي ممكن تستوحي منها للوك انيق وعصري طول الموسم ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على موضة الخريف والشتا السنة دي.

موضة الخريف والشتا:

– الوان الموسم:

في ال 2023 – 2024 الالوان بتدور حوالين الالوان الغنية والدافية ، زي العنابي الغامق, البرتقاني المحروق, الاصفر الخردلي, الاخضر الغامق ، ومن الستايلات العصرية جدا والجريئة اللي ممكن تعمليها تنسيق سويتر باللون الاصفر الخردلي مع بنطلون برجل واسعة باللون الاخضر الغامق ، وكملي الاطلالة مع انكل بوت باللون البني وحزام بلون مطابق لاضافة لمسة نهائية انيقة.

– الطبقات الانيقة:

الطبقات هي المفتاح للحفاظ على لوك انيق ومريح خلال شهور الخريف والشتا ، الكارديجان الكشمير الواسع ممكن يكون اضافة مفيدة جدا لدولابك تقدري تنسقي عليه اكتر من قطعة ، ممكن تلبسيه فوق فستان مسائي انيق ، او تلبسيه مع قميص كلاسيك بازرار وبنطلون جينز لاطلالة نهارية انيقة ، وماتنسيش اضافة حزام انيق لتصغير الوسط وتحديد شكل الجسم.

– عودة الكاروه:

الكاروه من الحاجات اللي رجعت موضة اوي السنة دي ، ممكن تستثمري في بليزر كاروه تقدري تلبسيه للشغل او في الخروجات الكاجوال ، البسيه مع تيشرت ابيض برقبة, وبنطلون جينز سكيني اسود, وانكل بوت لمظهر عصري وراقي.

– الجلد وطبعة الحيوانات:

بالنسبة للبنات اللي بيحبوا يجربوا الستايلات الجريئة ، هيكون دمج الجلد مع طبعة الحيوانات انسب ستايل تضيفيه لدولابك الموسم ده ، ممكن تنسقي جيبة جلد متوسطة الطول مع بلوزة بطبعة الفهد لخلق مظهر جريء وعصري ، وكملي اللوك مع انكل بوت اسود ، وحلق دهبي لاضافة لمسة جريئة تلفت الانتباه.

– الفساتين التريكو:

الفساتين التريكو هي مش بس انيقة ولكن كمان مريحة جدا ، وده بيخليها ضرورية لموسم الخريف والشتا ، اختاري فستان تريكو بلون محايد زي البيج او الرمادي ، وممكن ترفعي مستوى اللوك بلبس بوت طويل لحد الركبة وقبعة فيدورا واسعة الحواف لمظهر انيق.

– اللوك الرياضي:

اللوك الرياضي لسه من الحاجات الموضة ، ويعتبر اتجاه شائع السنة دي ، ضيفي لدولابك بدلة رياضية بلون ناعم محايد مع سنيكرز انيق وشنطة كروس ، اللوك ده بيجمع بين الراحة والاناقة من غير مجهود ، وده بيخليه مثالي للخروجات غير الرسمية.

– الاكسسوارات:

ملابس الخريف والشتا اكيد ماتكملش من غير الاكسسوارات المناسبة ، الاحزمة المميزة, ونضارات الشمس اللي حجمها كبير, والسلاسل الطبقات تعتبر مجرد امثلة بسيطة للاكسسوارات اللي ممكن تضيفيها للوك بتاعك الموسم ده ، جربي تمزجي الاكسسوارات وتطابقيها مع بعض عشان تعملي لوك فريد خاص بيكي واضافة لمسة شخصية لكل الملابس.

ستايلات الاحذية التريندي للموسم ده

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