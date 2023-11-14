7 حاجات ممكن تسبب آلام اسفل الضهر وازاي تتجنبيهم

لو دايما بتحسي بألم في ضهرك خصوصا منطقة اسفل الضهر ، فأنتي مش لوحدك في المشكلة في كتير من الاشخاص بيعانوا من نفس المشكلة ، وعلى الرغم ان كتير من الاشخاص بيختاروا تناول الادوية لتخفيف الالم ، الا انها مش دايما دي الطريقة الاكتر فعالية للتعامل معاه ، في الواقع ، ان تغيير بعض الحاجات اللي بنعملها بشكل يومي ممكن يساعدنا في التخلص من المشكلة من جذورها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم بعض العادات اليومية المضرة للضهر اللي ممكن تأدي في النهاية لتحريف عمودك الفقري وتسبب لك الالم.

العادات اليومية المضره للضهر:

1- بتلبسي الجيبات الضيقة والكعب العالي:

في حين ان الجيبات الضيقة ممكن يبقى شكلها حلو في اللبس ، الا انها ممكن تسبب لك آلام الضهر ، الجيبات الضيقة ممكن تقيد حركة الوركين ، وده هيسبب ضغط على العمود الفقري ، وبيحصل نفس الشيء لما بتلبسي احذية بكعب عالي ، النوع ده من الاحذية بيخلي القدمين في ارتفاع مش طبيعي ، وده بدوره بيأدي لتحرك العضلات اسفل الضهر ، عشان تستمتعي بالموضة من غير ما تضحي بصحتك ، بننصحك انك تختاري الجيبات اللي تسمح للساقين بالتحرك بحرية ، واختاري الاحذية بكعب اقل من 2 بوصة.

2- بتشربي صودا كتير:

المشروبات السكرية مش اكتر طريقة صحية للحفاظ على طاقتك ، بالاضافة ان ليها مخاطر صحية كتير ، وممكن تأدي لزيادة آلام اسفل الضهر ، كمان عادة شرب الصودا باستمرار ممكن تأدي لتكون حصوات الكلى وده هيسبب الم شديد في الضهر ، شرب المشروبات الغازية بيأدي كمان لالتصاق الغازات بالجهاز الهضمي ، وده هيأدي للضغط على العمود الفقري ، لو دايما بتحسي بألم الضهر بعد شرب الصودا ، يبقى جيه الوقت انك توقفي شرب الصودا وتزودي من كمية شرب الماية.

3- التوتر:

لما جسمك بيفرز هرمونات التوتر ، ده بيأدي لشد عضلاتك بشكل غريزي ، والتوتر في عضلاتك هيأدي بدوره للاحساس بالالم في الرقبة, الكتفين, والضهر ، واظهرت الدراسات ان تضمين الاسترخاء في روتينك اليومي ممكن يحسن آلام الضهر بشكل فعال.

4- بتنامي على مخدة غلط:

لما بتنامي على مخدة كبيرة اوي ، ممكن تحسسك بشعور مريح واكن هتسبب لك آلام في الضهر ، معظم المخدات بتخلي الراس في وضع مش طبيعي ، وده هيضغط على رقبتك وعمودك الفقري ، ويسبب الم الضهر وقلة النوم ، ولو مش بتقدري تنامي من غير مخدة ، يبقى دوري عن مخدة مناسبة لقياساتك الخاصة ومناسبة لشكل جسمك ، وحطي مخدة تانية بين الركبتين او تحتهم ، لانه ثبت ان اوضاع النوم دي بتخفف الضغط من على العمود الفقري.

5- بتغسلي الاطباق بطريقة غلط:

الانحناء فوق الحوض اثناء غسل الاطباق بيأدي للضغط على اسفل ضهرك ، وده هيأدي لاجهاد العضلات في المنطقة دي ، ولما تستمري في عمل الوضع ده بشكل يومي هتأذي ضهرك ، ولتجنب اجهاد اسفل الضهر ، حطي رجل واحدة على كرسي صغير ، ده هيساعدك على ضبط وضعية ضهرك.

6- بتطلعي السلالم كتير:

على الرغم من ان طلوع ونزول السلالم يعتبر عادة صحية ، الا انها مش الطريقة الافضل للحفاظ على لياقتك لو بتعاني من آلام اسفل الضهر ، لو بتعاني من آلام في الركبة واسفل الضهر الافضل انك تستشيري دكتور قبل استخدام السلم كوسيلة لممارسة التمارين الرياضية.

7- بتقري في السرير:

عادة القراية قبل النوم كل يوم ممكن تأدي لتصلب في الكتفين والضهر ، لما بتنحني لقدام اثناء القراءة على السرير ، ده بيسبب توتر في العمود الفقري وعضلات اسفل الضهر ، وده هيأدي بدوره للالم ، لو انتي قراءة كتاب قبل النوم بتساعدك على الاسترخاء بعد ضغط اليوم ، استثمري في كرسي متزود بدعم جيد للعمود الفقري.

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