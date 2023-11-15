6 حاجات بنعملها كل يوم بتدمر بشرتنا من غير ما نحس

على الرغم من ان روتين العناية بالبشرة الخاص بيكي ممكن يكون مناسب لتلبية احتياجات بشرتك ، الا انه ما زال في احتمالات انك تقعي في اخطاء من غير قصد تمنعك من طريق الوصول لبشرة صحية وخالية من العيوب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اكتر اخطاء في العناية بالبشرة اللي ممكن تكون بتعمليها يوميا من غير ما تحسي.
اخطاء في العناية بالبشرة:
1- مش بتغيري روتين العناية ببشرتك:
الالتزام بنفس المنتجات بشكل يومي لفترة طويلة مش افضل حاجة لبشرتك ، اولا لان بشرتك بتتعود على المنتج ومفعولة وتأثيره بيقل على البشرة ، كمان دكاترة الجلدية بينصحوا بتعديل روتين العناية بالبشرة حس المواسم لتحسين صحة بشرتك ، في الجو البرد هيكون الافضل تستبدلي الغسول المقشر بغسول لطيف على البشرة ومغذي اكتر.
2- بتستخدمي واقي الشمس وانتي بره في الشمس بس:
واقي الشمس مش مخصص للانشطة الصيفية الخارجية بس ، لكن هو كمان ممكن يمنع شيخوخة الجلد لو استخدمتيه في البيت ، في حين ان الزجاج المستخدم في العربيات, المنازل, المكاتب ، بيحجب بشكل فعال معظم الاشعة فوق البنفسجية ، الا انه مش بيوفر حماية كافية من اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة ، عشان كده حتى لو كنتي في مكان داخلي زي مكتبك في الشغل ، بننصحك تستخدمي واقي من الشمس لتعزيز شباب بشرتك والحفاظ عليها.
3- بتاكلي الشوفان كوجبة فطار يومية:
الشوفان يعتبر وجبة مفيدة ومغذية لبداية يومك ، ولكن عادة اكل الشوفان بشكل يومي ممكن تأثر بشكل سلبي من غير قصد على جسمك وبشرتك ، اكل الشوفان بشكل متكرر ممكن يأدي لتقليل اكلك للعناصر الغذائية المهمة ، وده ممكن يأدي لسوء التغذية وهيخلي بشرتك جافة ومتقشرة.
4- بتبدأي يومك بالقهوة:
بالنسبة لكتير من الاشخاص فنجان القهوة يعتبر جزء اساسي من روتينهم الصباحي ، عشان يديهم دفعة طاقة وبعض الفوايد للبشرة ، ولكن مع ذلك لو بتشربي القهوة يوميا قبل وجبة الفطار ممكن تضري بشرتك من غير قصد ، القهوة مدر قوي للبول ، وده هيسبب لك الجفاف الخفيف ، وده ممكن يمنع التخلص من السموم من خلال بشرتك ، وده هيحليها معرضة اكتر للتجاعيد المبكرة.
5- بتقضي وقت طويل في الشاور:
على قد ما الشاور الصباحي يعتبر وسيلة استيقاظ وانتعاش الصبح ، ولكن مع ذلك لو خليتي الشاور عادة يومية ممكن يعمل نتايج عكسية للبشرة ، الماية السخنة ممكن تضر الحاجز الواقي للبشرة ، اللي بيحتفظ بالرطوبة الحيوية وده هيسرع عملية الشيخوخة ، بالاضافة كمان لو انتي متعودة تغسلي وشك في الشاور ، خليكي حذره ، لان الماية السخنة ممكن تسبب تمدد الشعيرات الدموية في الوش وممكن كمان يأدي لتلفها.
6- بتدخلي اللحوم الحمرا في نظامك الغذائي:
اي حاجة بناكلها ليها تأثير مباشر على بشرتنا ، واكل اللحوم الحمرا مرتبط بالتجاعيد ، بالاضافة كمان لطريقة طبخ اللحمة ، خصوصا التجفيف او الحرارة العالية ، مرتبطة بمخاطر صحية تانية زي زيادة خطر الاصابة بمرض السكر.
في النهاية العناية بشرتك ومعرفة احتياجاتها الخاصة في الاوقات المختلفة امر ضروري ، وفي بعض الاحيان ، والاستهلاك المفرط حتى لاكتر المنتجات الصحية ممكن يأدي لعواقب مش مقصودة ، التوازن هو المفتاح في كل جوانب الحياة.
منتجات للعناية بالبشرة مش محتاجاها وبتضيعي فلوسك عليها!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 حاجات بنعملها كل يوم بتدمر بشرتنا من غير ما نحس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.