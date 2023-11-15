6 حاجات بنعملها كل يوم بتدمر بشرتنا من غير ما نحس

على الرغم من ان روتين العناية بالبشرة الخاص بيكي ممكن يكون مناسب لتلبية احتياجات بشرتك ، الا انه ما زال في احتمالات انك تقعي في اخطاء من غير قصد تمنعك من طريق الوصول لبشرة صحية وخالية من العيوب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اكتر اخطاء في العناية بالبشرة اللي ممكن تكون بتعمليها يوميا من غير ما تحسي.

اخطاء في العناية بالبشرة:

1- مش بتغيري روتين العناية ببشرتك:

الالتزام بنفس المنتجات بشكل يومي لفترة طويلة مش افضل حاجة لبشرتك ، اولا لان بشرتك بتتعود على المنتج ومفعولة وتأثيره بيقل على البشرة ، كمان دكاترة الجلدية بينصحوا بتعديل روتين العناية بالبشرة حس المواسم لتحسين صحة بشرتك ، في الجو البرد هيكون الافضل تستبدلي الغسول المقشر بغسول لطيف على البشرة ومغذي اكتر.

2- بتستخدمي واقي الشمس وانتي بره في الشمس بس:

واقي الشمس مش مخصص للانشطة الصيفية الخارجية بس ، لكن هو كمان ممكن يمنع شيخوخة الجلد لو استخدمتيه في البيت ، في حين ان الزجاج المستخدم في العربيات, المنازل, المكاتب ، بيحجب بشكل فعال معظم الاشعة فوق البنفسجية ، الا انه مش بيوفر حماية كافية من اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة ، عشان كده حتى لو كنتي في مكان داخلي زي مكتبك في الشغل ، بننصحك تستخدمي واقي من الشمس لتعزيز شباب بشرتك والحفاظ عليها.

3- بتاكلي الشوفان كوجبة فطار يومية:

الشوفان يعتبر وجبة مفيدة ومغذية لبداية يومك ، ولكن عادة اكل الشوفان بشكل يومي ممكن تأثر بشكل سلبي من غير قصد على جسمك وبشرتك ، اكل الشوفان بشكل متكرر ممكن يأدي لتقليل اكلك للعناصر الغذائية المهمة ، وده ممكن يأدي لسوء التغذية وهيخلي بشرتك جافة ومتقشرة.

4- بتبدأي يومك بالقهوة:

بالنسبة لكتير من الاشخاص فنجان القهوة يعتبر جزء اساسي من روتينهم الصباحي ، عشان يديهم دفعة طاقة وبعض الفوايد للبشرة ، ولكن مع ذلك لو بتشربي القهوة يوميا قبل وجبة الفطار ممكن تضري بشرتك من غير قصد ، القهوة مدر قوي للبول ، وده هيسبب لك الجفاف الخفيف ، وده ممكن يمنع التخلص من السموم من خلال بشرتك ، وده هيحليها معرضة اكتر للتجاعيد المبكرة.

5- بتقضي وقت طويل في الشاور:

على قد ما الشاور الصباحي يعتبر وسيلة استيقاظ وانتعاش الصبح ، ولكن مع ذلك لو خليتي الشاور عادة يومية ممكن يعمل نتايج عكسية للبشرة ، الماية السخنة ممكن تضر الحاجز الواقي للبشرة ، اللي بيحتفظ بالرطوبة الحيوية وده هيسرع عملية الشيخوخة ، بالاضافة كمان لو انتي متعودة تغسلي وشك في الشاور ، خليكي حذره ، لان الماية السخنة ممكن تسبب تمدد الشعيرات الدموية في الوش وممكن كمان يأدي لتلفها.

6- بتدخلي اللحوم الحمرا في نظامك الغذائي:

اي حاجة بناكلها ليها تأثير مباشر على بشرتنا ، واكل اللحوم الحمرا مرتبط بالتجاعيد ، بالاضافة كمان لطريقة طبخ اللحمة ، خصوصا التجفيف او الحرارة العالية ، مرتبطة بمخاطر صحية تانية زي زيادة خطر الاصابة بمرض السكر.

في النهاية العناية بشرتك ومعرفة احتياجاتها الخاصة في الاوقات المختلفة امر ضروري ، وفي بعض الاحيان ، والاستهلاك المفرط حتى لاكتر المنتجات الصحية ممكن يأدي لعواقب مش مقصودة ، التوازن هو المفتاح في كل جوانب الحياة.

منتجات للعناية بالبشرة مش محتاجاها وبتضيعي فلوسك عليها!