ازاي تصحي كل يوم الساعة 5 الصبح من غير ما تبقي حاسه بالتعب

خليكي شخص صباحي واتعلمي تصحي كل يوم الساعة 5 الصبح من غير ما تحسي بالارهاق ، عشان يبقى عندك الوقت انك تعملي كل الحاجات اللي انتي عايزاها وتخلصي مهام اليوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك على المهمة دي وهنقولك ازاي تغيري روتينك الصباحي وتصحي بدري من غير ما تحسي بالارهاق والتعب.

ازاي تغيري روتينك الصباحي:

اللي هنعرفه مع بعض في السطور الجايه هي تجربة عملية لبلوجر شاركتها مع متابعينها عشان يستفادوا من تجربتها.

فوايد الصحيان كل يوم الساعة 5 الصبح:

في خلال 3 شهور الصحيان الساعة 5 الصبح هيديكي فرصة تعملي الحاجات دي:

– الحفاظ على جدول تمرين ثابت 4 مرات في الاسبوع.

– زيادة الانتاجية في العمل.

– المشي 10000 خطوة يومية بشكل منتظم.

– هتلاقي وقت في يومك لحياتك الخاصة والاجتماعية.

– هتستمتعي باكلك ومشروباتك اكتر بدل ما تعملي كل حاجة وانتي مستعجلة.

– هيبقى عندك وقت للاستجمام في البيت.

– هتبقي اكتر هدوء وايجابية.

الصحيان الساعة 5 الصبح التوقعات مقابل الواقع:

عادة هتلاقي فيديوهات ومنشورات كتير هيصوروا الموضوع انه مشهد رومانسي وسهل انك تنفذيه من اول يوم ، لكن في الايام الاولى اكيد هتحسي بالكسل ، هتصحي تلاقي الدنيا لسه ضلمة والسرير هيغريكي انك تكملي نوم ، ويمكن تعملي كده فعلا ، وتفضلي في السرير لمدة 3 – 4 دقايق تفكري تقومي ولا لا.

لكن في النهاية خلي ارادتك اقوى ، قومي ، اغسلي وشك, اعملي شوية يوجا, اشربي قهوتك ، بعدها هتحسي انك نشيطة ، وهتلاقي انك خلال الوقت ده عملتي حاجات مش بتقدري تعمليها لو قومتي الساعة 7 الصبح.

ده هيخليكي عايزة تعملي حاجات اكتر وهيشجعك ، ومن اول اليوم الخامس تقريبا هتلاقي نفسك مش حاسه بأي تعب ولا ارهاق ، وهتحسي انه حصل توازن تلقائي.

الصحيان الساعة 5 هيخليكي منتجة اكتر بشكل كبير جدا ، لان هيبقى عندك وقت اكتر انك تعملي كل الحاجات المهمة اللي مش بتخلص لو انتي بتصحي متأخر.

ازاي تصحي الساعة 5 الصبح:

1- خلي عندك سبب قوي:

ليه عايزة تصحي الساعة 5 الصبح؟ ماتعمليش ده عشان كل اللي حواليكي بيقولوا انهم بيعملوا كده ، حددي هدف محدد جدا مش بس مجرد الحاجات اللي عايزة تعمليها الصبح ، ولكن فكري في النتايج اللي عايزة تحققيها في اسبوع او شهر او سنة.

هل مثلا عايزة تنقصي وزنك ، تعملي مدونة او شغل على النت جنب شغلك ، تبدأي مشروع تجاري خاص بيكي ، او حتى عايزة تحسي بالهدوء وانك مش بتعملي كل حاجة وانتي مستعجلة.

اتأكدي ان هدفك مرتبط بسبب قوي ، لان هو ده اللي هيخرجك من سريرك الدافي والمريح في يوم شتوي بارد الصح بدري.

2- حطي خطة في الليلة اللي قبلها:

دلوقتي بعد ما حددتي هدفك من الصحيان بدري ، حددي الخطوات الصغيرة اللي المفروض تعمليها ، حددي اهداف لروتنيك الصباحي اللي بتحلمي بيه.

ايه اللي عايزة تعمليه خلال الساعات الاولى الصبح بدري؟ اسألي نفسك دايما ، ايه اللي مش بقدر اعمله لما بصحى متأخر.

بعض الحاجات المفضلة اللي كتير مش بيعملها بسبب ضيق الوقت زي ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة, مشاهدة شروق الشمس (ان امكن), شرب القهوة, المشي, تعملي اي حاجة مفضلة عندك قبل الشغل.

3- روحي للسرير على طول بمجرد ما تحسي بالتعب:

اكيد لو هتصحي الساعة 5 الصبح ، هتحتاجي انك تبقي في السرير على الساعة 9 – 9:30 بالليل عشان تنامي عدد ساعات كفاية ، ولكن الحقيقة انك مش هتقدري تنامي بدري في البداية.

وهنا الحل انك تنامي مجرد ما تحسي بالتعب.

ماتقضيش ساعات قدام التليفزيون او في تصفح الموبايل او اي شاشة ، لان الحاجات دي معمولة مخصوص عشان تخليكي صاحية ومتفاعلة.

اظبطي كل حاجة على وضع الطائرة قبل حوالي ساعة من ميعاد النوم ، اكتبي خطتك لليوم التاني ، اتخلصي من الفوضى اللي حواليكي شوية ، خدي شاور ، واعتني ببشرتك ، وامسكي الكتاب الاكتر ملل بالنسبة لك اقري فيه شوية ، هتلاقي نفسك نمتي من غير ما تحسي.

افتكري دايما انك محتاجة على الاقل 6 ساعات نوم عشان تشتغلي بشكل كويس في اليوم التاني ، وده معناه ان اخر حاجة محتاجاها لو عايزة تصحي الساعة 5 الصبح انك تنامي الساعة 11 بالليل بالكتير.

4- ماتضغطيش على زرار الغفوة في المنبه:

لو ضغطتي على زرار الغفوة هتخسري ، هتخسري الوقت وتفقدي الطاقة لان القيلولة الصغيرة دي هتخليكي تحسي بالتعب اكتر ، عشان كده حاولي انك تتجنبي ده وتقومي على طول.

5- خلي في حافز:

ممكن يكون الحافز حاجة بسيطة جدا زي انك عايزة تستمتعي بشرب القهوة او الكابتشينو ، الحاجة البسيطة دي تخليكي شخص صباحي ، اعملي ده واستمتعي بوقتك.

6- اغسلي وشك, خلي الهوا يدخل المكان, استمتعي بموسيقى مبهجة, مارسي التمارين الرياضية:

الحاجات دي هتضمن لك تحافظي على نشاطك في الايام الاولى.

7- ماتاخديش قيلولة اثناء النهار:

احنا قولنا انك مش هتحسي بالتعب ، ولكن في مرحلة ما ( الساعة 2 بعد الضهر) هتحسي باغراء شديد انك تروحي للسرير وتاخدي قيلولة صغيرة ، ده ممكن يكون مناسب لو انتي ام مثلا لطفل صغير او رضيع فانتي محتاجة تنتهزي اي فرصة عشان تنامي شوية ، ولكن لو ماخدتيش القيلولة دي ، هتيجي عند الساعة 9 بالليل هتلاقي نفسك عايزة تنامي ، وهتتكيفي بشكل اسرع مع نظام الصحيان والنوم الجديد.

فوايد المشي حافية على العشب