ازاي تستخدمي ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر

فطريات الاظافر مش مهمة سهلة للتعامل معاها ، على الرغم من انها ممكن تظهر على شكل بقعة صفرا بس في البداية ، الا انها ممكن تنتشر للضوفر كله ولباقي الضوافر كمان ، والنهاردة بنقترح عليكي انك تجربي العلاج التأكسدي باستخدام ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر ، هيساعدك على منع فطريات الاظافر وعلاجها ، تابعي معانا السطور الجايه واعرفي طريقة استخدامه.
ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر:
بيروكسيد الهيدروجين او المعروف بماية الاكسجين هي تعتبر علاج منزلي للخدوش والجروح البسيطة ، وعند استخدامه لعلاج فطريات الاظافر ، خصائصه القوية المضادة للفطريات بتساعد على قتل الفطريات الموجودة في الاظافر ، وبتسمح بنمو الاظافر بشكل صحي ، بالاضافة انه يعتبر مطهر, مؤكسد, عامل تبييض للاظافر.
ومع الاستخدام المنتظم لماية الاكسجين هتساعدك على علاج الضوافر في خلال اسابيع او شهور ، على حسب شدة عدوى الاظافر ، ومن الافضل كمان انك تستمري على العلاج لمدة شهرين بعد استعادة الضوافر لحالتها الصحية لمنع الالتهابات الفطرية في المستقبل.
طرق استخدام ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر:
1- انقعي رجلك في ماية الاكسجين:
هتحتاجي:
– ماية اكسجين بنسبة 3%.
– ماية مقطرة.
– طبق بلاستيك.
– مناديل.
الطريقة:
في الطبق اخلطي كميات متساوية من الماية المقطرة وماية الاكسجين ، انقعي ضوافرك في المحلول ده ، لمدة 30 دقيقة ، بعدها جففي رجلك باستخدام المناديل واتخلصي منها بعد الاستخدام ، واتأكدي ان ضوافرك جافة تماما.
كرري الطريقة دي يوميا لحد ما تتخلصي من المشكلة.
2- الخل وماية الاكسجين:
هتحتاجي:
– ماية اكسجين بنسبة 3%.
– خل ابيض او خل تفاح.
– ماية مقطرة.
– طبق بلاستيك.
– مناديل.
الطريقة 1:
في الطبق اخلطي كميات متساوية من ماية الاكسجين, الماية المقطرة, الخل ، انقعي ضوافرك في المحلول ده لمدة 10 دقايق ، جففي ضوافرك بالمناديل كويس واتخلصي منها بعد الاستخدام.
الطريقة 2:
اخلطي كميات متساوية من ماية الاكسجين والماية المقطرة ، وامشي على الخطوات اللي فاتت ، في اليوم اللي بعده ، امشي على نفس الخطوات استخدام كميات متساوية من الخل والماية المقطرة ، استمري بالتبديل بين ماية الاكسجين والخل لحد ما تتخلصي من المشكلة.
كرري الوصفة يوميا.
3- صودا الخبز وماية الاكسجين:
هتحتاجي:
– ½ كوباية من صودا الخبز “الكربوناتو”.
– 1 كوباية من ماية الاكسجين بنسبة 3%.
– ¼ كوباية خل ابيض.
– 4 كوبايات ماية دافية.
– ½ كوباية ملح ابسوم.
– طبق بلاستيك.
– مناديل.
الطريقة:
اخلطي كل المكونات مع بعض في الطبق ، انقعي ضوافرك في الخليط لمدة 10 دقايق ، بعدها جففي ضوافرك كويس بالمناديل.
كرري الوصفة يوميا.
نصايح اضافية لعلاج ومنع فطريات الاظافر:
– اغسلي وطهري كل جزمك وشراباتك.
– تطهير مقص او قصافة الضوافر الخاصة بيكي بالماية السخنة والكحول.
– حافظي على تغطية صوابع رجليكي وانتي بره البيت ، قللي من لبس الحاجات المفتوحة.
– حافظي على ضوافرك قصيرة ونضيفة.
– جففي ضوافرك كويس بعد غسل ايديكي ورجليكي.
– رشي شراباتك وجزمك باستخدام بخاخات مضادات للفطريات بشكل منتظم لقتل الفطريات المتراكمة فيها.
– جففي جزمك وشراباتك بشكل صح ، لان الرطوبة هي اسوأ عدو ليكي لانها بتخلف ارض خصبة للفطريات.
– ممكن تعتمدي على لبس شرابات ممتصة للرطوبة لمنع نمو البكتيريا والفطريات.
الآثار الجانبية لاستخدام ماية الاكسجين:
لو واجهتي اي آثار جانبية من اللي هنقولها دي ، حاولي تستخدمي ماية اكسجين بنسبة اضعف من 2% ، ممكن كمان تجربي تخفيف ماية الاكسجين بالماية العادية.
– ماية الاكسجين ممكن تهيج بشرتك وتسبب احمرار ولسعة وحكة خفيفة.
– ممكن تأدي لجفاف بشرتك وتسبب تشقق القدمين.
– ممكن تسبب تقشر بشرتك.
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