ازاي تستخدمي ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر

فطريات الاظافر مش مهمة سهلة للتعامل معاها ، على الرغم من انها ممكن تظهر على شكل بقعة صفرا بس في البداية ، الا انها ممكن تنتشر للضوفر كله ولباقي الضوافر كمان ، والنهاردة بنقترح عليكي انك تجربي العلاج التأكسدي باستخدام ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر ، هيساعدك على منع فطريات الاظافر وعلاجها ، تابعي معانا السطور الجايه واعرفي طريقة استخدامه.

ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر:

بيروكسيد الهيدروجين او المعروف بماية الاكسجين هي تعتبر علاج منزلي للخدوش والجروح البسيطة ، وعند استخدامه لعلاج فطريات الاظافر ، خصائصه القوية المضادة للفطريات بتساعد على قتل الفطريات الموجودة في الاظافر ، وبتسمح بنمو الاظافر بشكل صحي ، بالاضافة انه يعتبر مطهر, مؤكسد, عامل تبييض للاظافر.

ومع الاستخدام المنتظم لماية الاكسجين هتساعدك على علاج الضوافر في خلال اسابيع او شهور ، على حسب شدة عدوى الاظافر ، ومن الافضل كمان انك تستمري على العلاج لمدة شهرين بعد استعادة الضوافر لحالتها الصحية لمنع الالتهابات الفطرية في المستقبل.

طرق استخدام ماية الاكسجين لعلاج فطريات الاظافر:

1- انقعي رجلك في ماية الاكسجين:

هتحتاجي:

– ماية اكسجين بنسبة 3%.

– ماية مقطرة.

– طبق بلاستيك.

– مناديل.

الطريقة:

في الطبق اخلطي كميات متساوية من الماية المقطرة وماية الاكسجين ، انقعي ضوافرك في المحلول ده ، لمدة 30 دقيقة ، بعدها جففي رجلك باستخدام المناديل واتخلصي منها بعد الاستخدام ، واتأكدي ان ضوافرك جافة تماما.

كرري الطريقة دي يوميا لحد ما تتخلصي من المشكلة.

2- الخل وماية الاكسجين:

هتحتاجي:

– ماية اكسجين بنسبة 3%.

– خل ابيض او خل تفاح.

– ماية مقطرة.

– طبق بلاستيك.

– مناديل.

الطريقة 1:

في الطبق اخلطي كميات متساوية من ماية الاكسجين, الماية المقطرة, الخل ، انقعي ضوافرك في المحلول ده لمدة 10 دقايق ، جففي ضوافرك بالمناديل كويس واتخلصي منها بعد الاستخدام.

الطريقة 2:

اخلطي كميات متساوية من ماية الاكسجين والماية المقطرة ، وامشي على الخطوات اللي فاتت ، في اليوم اللي بعده ، امشي على نفس الخطوات استخدام كميات متساوية من الخل والماية المقطرة ، استمري بالتبديل بين ماية الاكسجين والخل لحد ما تتخلصي من المشكلة.

كرري الوصفة يوميا.

3- صودا الخبز وماية الاكسجين:

هتحتاجي:

– ½ كوباية من صودا الخبز “الكربوناتو”.

– 1 كوباية من ماية الاكسجين بنسبة 3%.

– ¼ كوباية خل ابيض.

– 4 كوبايات ماية دافية.

– ½ كوباية ملح ابسوم.

– طبق بلاستيك.

– مناديل.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات مع بعض في الطبق ، انقعي ضوافرك في الخليط لمدة 10 دقايق ، بعدها جففي ضوافرك كويس بالمناديل.

كرري الوصفة يوميا.

نصايح اضافية لعلاج ومنع فطريات الاظافر:

– اغسلي وطهري كل جزمك وشراباتك.

– تطهير مقص او قصافة الضوافر الخاصة بيكي بالماية السخنة والكحول.

– حافظي على تغطية صوابع رجليكي وانتي بره البيت ، قللي من لبس الحاجات المفتوحة.

– حافظي على ضوافرك قصيرة ونضيفة.

– جففي ضوافرك كويس بعد غسل ايديكي ورجليكي.

– رشي شراباتك وجزمك باستخدام بخاخات مضادات للفطريات بشكل منتظم لقتل الفطريات المتراكمة فيها.

– جففي جزمك وشراباتك بشكل صح ، لان الرطوبة هي اسوأ عدو ليكي لانها بتخلف ارض خصبة للفطريات.

– ممكن تعتمدي على لبس شرابات ممتصة للرطوبة لمنع نمو البكتيريا والفطريات.

الآثار الجانبية لاستخدام ماية الاكسجين:

لو واجهتي اي آثار جانبية من اللي هنقولها دي ، حاولي تستخدمي ماية اكسجين بنسبة اضعف من 2% ، ممكن كمان تجربي تخفيف ماية الاكسجين بالماية العادية.

– ماية الاكسجين ممكن تهيج بشرتك وتسبب احمرار ولسعة وحكة خفيفة.

– ممكن تأدي لجفاف بشرتك وتسبب تشقق القدمين.

– ممكن تسبب تقشر بشرتك.

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