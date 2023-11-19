الزواج مؤسسة رائعة ولازم يعتز بيها ويقدرها كل اتنين متجوزين ، ومع ذلك ، لما اتنين بيقرروا انهم يتجوزوا ويكملوا حياتهم مع بعض ، بتحصل تغييرات كتير في حياتهم ، اكيد هتحصل خلافات ودي حاجة طبيعية بين اي اتنين ، ولكن المهم هنا هي التعامل مع الخلافات دي عن طريق التواصل ، واهم حاجة محتاجة تشتغلي عليها عشان تنجحي جوازك هو مقدار الاحترام المتبادل بينكم ، والنهاردة هنشارك معاكم اهم اسرار الزواج الناجح ، وازاي تظهروا احترامكم لبعض.

اهم اسرار الزواج الناجح:

ليه الاحترام بينكم مهم في العلاقة؟

الاحترام المتبادل في الجواز مهم جدا لانه علامة على الثقة والدعم وان كل طرف هيعرف ان التاني بيحبه وبيقدره زي ما هو ، وكل جواز ناجح بيقوم على اساس الاحترام المتبادل ، العلاقة اللي بيغيب فيها الاحترام هتأدي في النهاية لصراعات وخلافات بين الزوجين ، بالاضافة ان العلاقة الحميمية بين الزوج وزوجته هتنتهي هي كمان لو كل طرف مش بيحترم الطرف التاني.

ازاي تظهري الاحترام لزوجك:

هنقولك بعض الطرق اللي تقدري من خلالها تظهري احترامك لزوجك.

1- ماتشتكيش منه:

سواء كنتي بتتكلمي عن اي حاجة مخوفاكي او قلقاكي مع مامتك او اختك او صديقتك المفضلة ، هيفضل انه من عدم الاحترام انك تتكلمي عن الجوانب السلبية لزوجك قدام شخص تاني ، لو انتي عندك شكوى من زوجك هيبقى من الاكتر احتراما انك تتكلمي معاه بشكل مباشر عن الحاجة اللي مضيقاكي.

2- احتفلي بانتصاراته:

سواء حقق حاجة صغيرة او كبيرة في شغله ، المفروض يكون اي انتصار لزوجك سبب للاحتفال معاه ، لما تفرحي لفرحه ده هيبسطه وهيحس انك بتحترميه وبتحبيه بصدق.

3- اللمسة الجسدية مهمة:

الموضوع مش متوقف على العلاقة الحميمية بس ، ولكن الرجالة بيقدروا اللمس الجسدي اكتر ما انتي متخيلة ، وعشان تظهري حبك لزوجك ، حتى الايماءات البسيطة هيكون ليها تأثير ، ممكن تمسكي ايده, تحضنيه فجأة, او تسرقي بعض القبلات, او حتى مجرد القعدة جنبه ، كل ده هيخليه مبسوط وهيحس بحبك واحترامك ليه.

4- التشجيع:

لما تركزي طاقتك على تشجيع زوجك لما يحس بالاحباط ، هيحس بمدى حبك واحترامك ليه ، وهيلاحظ المجهود اللي بتعمليه لتشجيعه ، وهيعرف انك بتهتمي بكل حاجة تخصه.

5- اديه المساحة والوقت للاسترخاء:

معظم الستات بيحبوا يتكلموا عن يومهم كوسيلة للاسترخاء ، ولكن الوضع مختلف مع الرجالة ، الحقيقة ان الرجالة بيحبوا يقضوا وقت مع نفسهم في هدوء ، بدل ما تتكلمي معاه وتجبريه على الكلام ، رحبي بيه اول ما يرجع البيت واديه قبلة صغيرة واديه مساحة خاصة بيه لبعض الوقت.

6- التواصل بشكل صحيح:

اكيد الشكوى المستمرة والخناق اخر حاجة هتبقي عايزة تعمليها مع زوجك ، لو انتي عايزة من زوجك يعملك حاجة معينة ، قوليله بشكل صح ، واستني لحد ما يعمله ، وماتفضليش تكرري طلبك او “تزني” لانه ده بيحسسه بالاهانة ، اتكلمي معاه بشكل صح ، هيحس باحترامك ليه.

7- عامليه حسب امكانياته:

عامليه حسب امكانياته ، وماتطلبيش منه حاجات فوق طاقته ، هو هيلاحظ ده وهيحاول يكون راجل افضل ليكي وهيبذل كل جهده عشان يعملك كل حاجة انتي عايزاها لمجرد بس انه حس انك مش بتحمليه فوق طاقته او بتطلبي منه حاجات فوق امكانياته.

8- ماتختلفيش معاه قدام حد:

ماتناقضيش زوجك او تختلفي معاه قصاد حد ، لان ده هيظهر عدم احترامك ليه ، حتى لو انتي مش متفقة معاه ، ماتظهريش ده قدام الناس ، ده ممكن يحسسه انك مش بتحترميه وانك شايفاه مش مطلع او مش مثقف.

9- ماتقارنيش:

ممكن جدا تشوفي زوج واحدة صاحبتك عمل موقف كويس عجبك ، لكن حتى ولو كده ماتقارنيش ابدا زوجك بازواج تانيين ، ده مش هيظهر غير انك مش سعيدة معاه ، ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تحسسه بعدم احترامك ليه.

10- خليكي متاحه ليه:

مش من السهل ادارة البيت ، وفي معظم الاحيان الستات اخر اليوم بيبقوا حاسيين بالارهاق الشديد ، ازاي تظهري الاحترام لزوجك وانتي حاسه بالاستنزاف الشديد؟ ماتستخدميش ده حجه لعدم اتاحة نفسك لزوجك ، لانه بيبقى محتاج لك ، سواء كان محتاج بس انك يتكلم معاكي عن يومه ومشاركة يومه معاكي ، او لو حتى محتاج علاقة حميمية.

ازاي تظهر الاحترام لزوجتك:

هنعرف كمان بعض الطرق اللي ممكن الراجل من خلالها يظهر لزوجته انه بيحترمها.

1- قولها انها الست الوحيدة اللي انت بتحبها:

الايام دي في اغراءات كتير ممكن تواجه الرجل ، عشان كده اتأكد من انك تقول لزوجتك بانها جميلة وماتخلهاش تحس بالتقليل من نفسها ، او تقارنها بستات تانية.

2- ادعمها:

سواء كانت حاجة صغيرة او كبيرة ، ادعم زوجتك في الحاجات المهمة بالنسبة لها ، ده هيخليها تحس انك بتحترمها.

3- اعمل مجهود عشانها:

سواء كانت الست بتشتغل او لا ، العيلة هي اهم اولوياتها ، وده معناه انها ممكن ماتطلبش اي حاجة منك ابدا ، وسواء هي بتكسب فلوس ومستقلة ماديا او لا ، ضروري انك تحاول تلبي طلباتها الصغيرة ، حتى لو هي ماطلبتش بنفسها ، فاجئها انت باي حاجة حتى لو بسيطة.

4- ساعدها في البيت:

مش شرط تكون حاجة كبيرة ، ولكن حتى لو غسل الاطباق من وقت للتاني او تطلع الزبالة من البيت ممكن يساعد زوجتك كتير ، ويظهرلها انك بتحبها وبتحترمها وبتحب تريحها.

5- اسمعها لما تتكلم:

معظم الستات بطبيعتهم بيحبوا يتكلموا ، ولو زوجتك بتحب تتكلم ، فأقل حاجة تعملها انك تسمعها وتديها اهتمامك بشكل كامل ، ولو بتفتكر التفاصيل الصغيرة من كلامها ، هتعرف انك فعلا بتحبها وبتهتم بيها.

6- خصص لها وقت:

اكيد انت عندك شغلك, هواياتك, واصحابك ، ولكن كمان عندك زوجة بتحبك من غير قيد او شرط ، ماتنساش تخصص لها من وقتك كل يوم.

7- خليك مؤمن بيها:

لو زوجتك شكت في نفسها او حست انها مش قادرة تعمل حاجة معينة ، او لو حتى قادرة تعمل ، لازم في كل الاحوال تظهرلها انك مؤمن بيها وتشجعها انها تقدر تعمل اي حاجة وتنجح فيها.

8- بلاش النقد:

لو عندك مشكلة مع اي تصرف بتعمله زوجتك ، افضل حاجة للتعامل مع ده انك تتكلم معاها ، وماتبقاش متعالي في كلامك ، لو انتقدتها هتحس باحساس سيء ، عشان كده لازم تنتبه وانت بتتكلم معاها.

9- خلي دايما عندك شغف بيها:

مجرد الزواج ما يتم ، للاسف معظم الرجالة بيتعاملوا مع الزوجة انها امر مفروغ منه وموجودة في اي وقت ، وبالتالي بيبدأ يفقد الشغف والاهتمام بيها ، ولكن بنقولك استمر في اغراق زوجتك بحبك وعطفك واهتمامك وخليها تحس دايما انها مرغوبة وانك محتاج لها.

10- حافظ على اسراركم:

ماتتناقش ابدا في الامور الحميمية بينك وبين زوجتك مع اي شخص مهما كان مقرب منك ، ولو في اي شخص مش بيحترم زوجتك او بيتكلم عليها بشكل سيء ، دافع عنها عشان تعرف انك بتحترمها وهي كمان في المقابل هتدافع عنك دايما قصاد اي اساءة من اي حد.

صفات المرأة المثالية اللي دايما بيقدرها الرجل ويحب وجودها في شريكة حياته