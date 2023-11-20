الاطعمة اللي ممكن تاكليها على معدة فاضية واللي تتجنبيها

الزبادي, فنجان القهوة, عصير البرتقان الطازة ، غالبا دي الحاجات اللي معظم الاشخاص بيفكروا فيها كوجبة فطار مثالية ، ولكن لسوء الحظ ، عدد قليل من الناس بس يعرف ان في بعض الاطعمة مش افضل حاجة انك تاكليها على معدة فاضية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم الاطعمة اللي تاكليها وتتجنيها الصبح على معدة فاضية.

الاطعمة اللي تاكليها وتتجنبيها الصبح:

الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها على معدة فاضية:

1- المعجنات:

الاطعمة اللي بتحتوي على الخميرة بتهيج بطانة المعدة وممكن تسبب انتفاخ البطن.

2- الحلويات:

اكل السكر بيعزز مستويات الانسولين ، وده بدوره بيزود الحمل بشكل كبير على البنكرياس اللي بيكون لسه ماشتغلش الصبح ، وده ممكن يأدي لمرض السكر.

3- الزبادي ومنتجات الالبان المخمرة:

لو اكلتي الزبادي على معدة فاضية ، حمض الهيدروكلوريك اللي بيتشكل في المعدة بيقتل بكتيريا حمض اللاكتيك ، وبالتالي اكل المنتجات دي على الفطار مالهاش اي فايدة تذكر للجسم.

4- الكمثرى:

الالياف الخام الموجودة في الكمثرى ممكن تأذي الاغشية المخاطية الحساسة للمعدة الفاضية.

5- الطماطم:

الطماطم بتحتوي على مستويات عالية من حمض التانيك اللي بيزود من حموضة المعدة ، وده ممكن يأدي لقرحة المعدة.

6- الخيار والخضروات الخضرا:

الخضار الني هو مصدر غني بالاحماض الامينية ، ولكن مع ذلك ممكن تسبب حرقة المعدة ، انتفاخ البطن ، آلام البطن ، وخصوصا لما تاكليها على معدة فاضية.

7- الموز:

لو اكلتي الموز ومعدتك فاضية ده هيأدي لزيادة حادة في كمية المغنيسيوم في الدم وده ممكن يضر قلبك.

8- الاطعمة الحارة:

الاطعمة الحارة ممكن تسبب ضرر وتهيج للغشاء المخاطي في المعدة ، ويزود من انتاج الحمض في المعدة ، وده هيسبب لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

9- المشروبات الغازية الباردة:

شرب المشروبات الغازية الصبح على معدة فاضية ممكن يضر الاغشية المخاطية ويقلل من تدفق الدم في المعدة ونتيجة لده هيتم هضم الاكل بشكل ابطأ.

10- الفواكة الحمضية:

الفواكة الحمضية بتكون غنية بأحماض الفاكهة ، ولما تاكليها على معدة فاضية ، ممكن تسبب حرقة المعدة وتزود من مخاطر التهاب المعدة وحتى كمان قرحة المعدة.

الاطعمة اللي ممكن تاكليها على معدة فاضية:

1- الشوفان:

الشوفان مفيد جدا انه يتاكل الصبح على معدة فاضية لانه بيكون طبقة واقية حوالين بطانة معدتك ، وده بيمنع حمض الهيدروكلوريك من التسبب في تلف جدران المعدة ، كمان الشوفان بيحتوي على الياف قابلة للذوبان ودي مفيدة في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

2- الحنطة السودا:

الحنطة السودا بتحفز الجهاز الهضمي ، وهي كمان مصدر ممتاز للبروتين والحديد والفيتامينات.

3- عصيدة الذرة:

بتساعد على ازالة السموم والمعادن التقيلة من نظامك ، وبيرجع البكتيريا المعوية لطبيعتها ، وهتديكي شعور بالشبع لفترة طويلة.

4- جنين القمح:

2 معلقة كبيرة من جنين القمح هتمد الجسم بحوالي 15% من القيمة اليومية الموصي بيها من فيتامين E ، و 10% من القيمة اليومية الموصي بيها من حمض الفوليك ، بالاضافة انه بيساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسهولة.

5- البيض:

الباحثين لقوا ان اكل البيض على الفطار ممكن انه يقلل من السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير.

6- البطيخ:

اكل البطيخ على مدة فاضية بيوفر للجسم كمية كبيرة من السوائل ، بالاضافة انه مفيد لصحة العين والقلب ، بسبب احتوائه على مستويات عالية من الليكوبين.

7- التوت:

حسب الابحاث الحديثة اكل التوت الازرق بشكل منتظم بيحسن الذاكرة وبينظم ضغط الدم والتمثيل الغذائي ، خصوصا لو اكلتيه على وجبة الفطار.

8- خبز الحبوب الكاملة من غير خميرة:

الكربوهيدرات وغيرها من العناصر المفيدة الموجودة في الخبز ضرورية لجسمك ، وافضل وقت لاكلها والاستفادة من فوايدها هي الصبح على معدة فاضية.

9- المكسرات:

اكل المكسرات على الفطار بيساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ، وتوازن درجة الحموضة في معدتك.

10- العسل:

العسل بيساعد على ايقاظ جسمك الصبح وبيوفر القوة والطاقة لنظامك ، العسل كمان بيعزز نشاط عقلك وبيزود من مستوى هرمون السيروتونين “هرمون السعادة”.

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