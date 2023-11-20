الاطعمة اللي ممكن تاكليها على معدة فاضية واللي تتجنبيها

الزبادي, فنجان القهوة, عصير البرتقان الطازة ، غالبا دي الحاجات اللي معظم الاشخاص بيفكروا فيها كوجبة فطار مثالية ، ولكن لسوء الحظ ، عدد قليل من الناس بس يعرف ان في بعض الاطعمة مش افضل حاجة انك تاكليها على معدة فاضية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم الاطعمة اللي تاكليها وتتجنيها الصبح على معدة فاضية.
الاطعمة اللي تاكليها وتتجنبيها الصبح:
الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها على معدة فاضية:
1- المعجنات:
الاطعمة اللي بتحتوي على الخميرة بتهيج بطانة المعدة وممكن تسبب انتفاخ البطن.
2- الحلويات:
اكل السكر بيعزز مستويات الانسولين ، وده بدوره بيزود الحمل بشكل كبير على البنكرياس اللي بيكون لسه ماشتغلش الصبح ، وده ممكن يأدي لمرض السكر.
3- الزبادي ومنتجات الالبان المخمرة:
لو اكلتي الزبادي على معدة فاضية ، حمض الهيدروكلوريك اللي بيتشكل في المعدة بيقتل بكتيريا حمض اللاكتيك ، وبالتالي اكل المنتجات دي على الفطار مالهاش اي فايدة تذكر للجسم.
4- الكمثرى:
الالياف الخام الموجودة في الكمثرى ممكن تأذي الاغشية المخاطية الحساسة للمعدة الفاضية.
5- الطماطم:
الطماطم بتحتوي على مستويات عالية من حمض التانيك اللي بيزود من حموضة المعدة ، وده ممكن يأدي لقرحة المعدة.
6- الخيار والخضروات الخضرا:
الخضار الني هو مصدر غني بالاحماض الامينية ، ولكن مع ذلك ممكن تسبب حرقة المعدة ، انتفاخ البطن ، آلام البطن ، وخصوصا لما تاكليها على معدة فاضية.
7- الموز:
لو اكلتي الموز ومعدتك فاضية ده هيأدي لزيادة حادة في كمية المغنيسيوم في الدم وده ممكن يضر قلبك.
8- الاطعمة الحارة:
الاطعمة الحارة ممكن تسبب ضرر وتهيج للغشاء المخاطي في المعدة ، ويزود من انتاج الحمض في المعدة ، وده هيسبب لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.
9- المشروبات الغازية الباردة:
شرب المشروبات الغازية الصبح على معدة فاضية ممكن يضر الاغشية المخاطية ويقلل من تدفق الدم في المعدة ونتيجة لده هيتم هضم الاكل بشكل ابطأ.
10- الفواكة الحمضية:
الفواكة الحمضية بتكون غنية بأحماض الفاكهة ، ولما تاكليها على معدة فاضية ، ممكن تسبب حرقة المعدة وتزود من مخاطر التهاب المعدة وحتى كمان قرحة المعدة.
الاطعمة اللي ممكن تاكليها على معدة فاضية:
1- الشوفان:
الشوفان مفيد جدا انه يتاكل الصبح على معدة فاضية لانه بيكون طبقة واقية حوالين بطانة معدتك ، وده بيمنع حمض الهيدروكلوريك من التسبب في تلف جدران المعدة ، كمان الشوفان بيحتوي على الياف قابلة للذوبان ودي مفيدة في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.
2- الحنطة السودا:
الحنطة السودا بتحفز الجهاز الهضمي ، وهي كمان مصدر ممتاز للبروتين والحديد والفيتامينات.
3- عصيدة الذرة:
بتساعد على ازالة السموم والمعادن التقيلة من نظامك ، وبيرجع البكتيريا المعوية لطبيعتها ، وهتديكي شعور بالشبع لفترة طويلة.
4- جنين القمح:
2 معلقة كبيرة من جنين القمح هتمد الجسم بحوالي 15% من القيمة اليومية الموصي بيها من فيتامين E ، و 10% من القيمة اليومية الموصي بيها من حمض الفوليك ، بالاضافة انه بيساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسهولة.
5- البيض:
الباحثين لقوا ان اكل البيض على الفطار ممكن انه يقلل من السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير.
6- البطيخ:
اكل البطيخ على مدة فاضية بيوفر للجسم كمية كبيرة من السوائل ، بالاضافة انه مفيد لصحة العين والقلب ، بسبب احتوائه على مستويات عالية من الليكوبين.
7- التوت:
حسب الابحاث الحديثة اكل التوت الازرق بشكل منتظم بيحسن الذاكرة وبينظم ضغط الدم والتمثيل الغذائي ، خصوصا لو اكلتيه على وجبة الفطار.
8- خبز الحبوب الكاملة من غير خميرة:
الكربوهيدرات وغيرها من العناصر المفيدة الموجودة في الخبز ضرورية لجسمك ، وافضل وقت لاكلها والاستفادة من فوايدها هي الصبح على معدة فاضية.
9- المكسرات:
اكل المكسرات على الفطار بيساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ، وتوازن درجة الحموضة في معدتك.
10- العسل:
العسل بيساعد على ايقاظ جسمك الصبح وبيوفر القوة والطاقة لنظامك ، العسل كمان بيعزز نشاط عقلك وبيزود من مستوى هرمون السيروتونين “هرمون السعادة”.
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