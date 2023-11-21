طريقة العناية بالشعر في الشتا وفترة الرياح الموسمية

جو الشتا والرياح الموسمية بتأثر على الشعر بشكل سلبي من تقصف, هيشان, وتقصف الاطراف ، هي من المشاكل الشائعة في القترة دي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في العناية بشعرك والحفاظ على صحته من خلال نصايح للعناية بالشعر في الشتا معمولة مخصوص لموسم الامطار ، هتحافظ على شعرك قوي وصحي وخالي من التجعد والهيشان اثناء فترة الرياح الموسمية.

نصايح للعناية بالشعر في الشتا:

1- حماية الشعر من البلل:

اول حاجة اتجنبي ان شعرك يتبل من المطر ، لان ده ممكن يأدي لتلفه ، عشان كده لازم تتأكدي انك تحمي شعرك بشمسية او لبس جاكيت واقي من المطر ، او قبعة ، اغطية الشعر المقاومة للماية هتساعد على حماية شعرك.

لو بالفعل اتعرضتي للمطر وشعرك اتبل ، مهم انك تجففيه على طول بمجرد ما ترجعي البيت ، ماتسيهوش يجف لوحده في الهوا ، جففيه على طول باستخدام فوطة قطن ناعمة او فوطة شعر من الالياف الدقيقة ، وجففيه بالراحة من غير فرك شديد ، الافضل عصر الرطوبة الزيادة بدل فرك خصلات الشعر.

قللي من التعرض للامطار الغزيرة, العواصف, الظروف الجوية الرطبة قدر الامكان لمنع تلف الشعر ، في الايام الرطبة او اللي فيها مطر ، اربطي الشعر الطويل في شكل ضفيرة او كحكة لتقليل ملامسته للهوا المحمل بالرطوبة ، استخدمي القبعات المقاومة للماية لو خرجتي تحت امطار غزيرة ، اتجنبي انك تقعدي في الهوا الطلق خلال الايام شديدة الرطوبة.

2- الشامبو والبلسم:

الروتين المثالي للعناية بالشعر خلال الفترة دي هو غسل الشعر بالشامبو 2 – 3 مرات في الاسبوع لازالة الشوائب والاوساخ وتراكم المنتجات.

استخدمي شامبو لطيف خالي من الكبريتات مش بيجرد الشعر من كل الزيوت اللي بتغذي الشعر ، دلكي الشامبو كويس على فروة الراس وبعدها اشطفيه كويس بالماية ، ولو شعرك دهني دوري على شامبو يكون داخل في مكوناته ليمون او نيم او شاي اخضر عشان تساعد على تقليل الدهون الزيادة.

بعد غسل الشعر بالشامبو استخدمي بلسم مغذي ، حطيه من اول نص الشعر بعيد عن فروة الراس لحد الاطراف ، لتجديد ترطيب الشعر ، وفكي تشابك الشعر مع البلسم باستخدام مشط خشب اسنانه واسعة ، وبعدها اشطفيه كويس بالماية.

اعملي ترطيب عميق مرة واحدة في الاسبوع لتجديد مستويات البروتين والرطوبة بشكل مكثف داخل بنية الشعر ، وده هيساعد على تقوية الشعر ومقاومته ضد اضرار الرياح الموسمية.

3- استخدمي Leave-in conditioner وسيروم للشعر:

بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم ، حطي Leave-in conditioner او سيروم للتحكم في الهيشان على الشعر المبلول والمجفف بالفوطة ، ركزي على نص الشعر والاطراف واتجنبي الجذور ، والمنتجات دي هتلاقيها متوفرة على شكل سبراي, كريمات, سيروم ، وهي بتعمل طبقة واقية بتحبس الرطوبة وبتمنع الهيشان وبتضيف لمعان.

دوري على تركيبات بتحتوي على السيليكون زي ثنائي الميثيكون اللي بيغطي الشعر وبيحميه من الرطوبة ، الزيوت الطبيعية زي زيت الارجان, الجوجوبا, بذور العنب, المارولا ، كمان السيروم و الكريمات اللي بتحتوي على مستخلص بذور عباد الشمس اختيار مثالي لحماية اضافية من الهيشان ، لما الشعر يكون رطب شوية ، وزعي عليه المنتج بالتساوي مع التركيز على المناطق المعرضة اكتر للهيشان.

بعد استخدام ال Leave-in conditioner ، لحماية اضافية ممكن تستخدمي زدة او بلسم تنعيم الشعر على الاجزاء الجافة اكتر للتحكم في الهيشان ، ولكن اتجنبي الافراط في استخدامها عشان الشعر مايبقاش دهني.

4- ترطيب عميق مرة واحدة في الاسبوع:

حددي ميعاد لجلسة ترطيب عميق اسبوعية طول فترة الشتا والرياح الموسمية لتغذية الشعر واصلاحه بشكل مكثف من الجذور للاطراف ، الخطوة دي مهمة جدا لعكس اي ضرر مرتبط بالامطار والرطوبة.

للعلاج ، بعد غسل الشعر بالشامبو استخدمي ماسك للشعر مغذي او بلسم عميق ، غطي الشعر بقبعة الاستحمام او كيس بلاستيك وسيبيه لمدة 30 دقيقة لحد ساعة ، ممكن تستخدمي فوطة سخنة او السيشوار بحرارة خفيفة عشان تساعدي الماسك يتغلغل بشكل افضل ، وبعدها اشطفي شعرك بالماية.

الترطيب العميق بتوفر دفعة مكثفة من الرطوبة اللي بتساعد على تنعيم الشعر والاحتفاظ بالزيوت الطبيعية ، دوري عن الماسكات اللي بتحتوي على مكونات مغذية زي زبدة الشيا, زيت الزيتون, العسل, الافوكادو ، وللشعر التالف استخدمي ماسك تقوية بيحتوي على الكيراتين او الكولاجين.

5- ماتسرحيش الشعر وهو مبلول:

واحدة من القواعد المهمة للعناية بالشعر هي تجنب تمشيط الشعر وهو مبلول ، الشعر وهو مبلول بيكون في اضعف حالاته ، وسحب المشط او الفرشة في الشعر بتأدي لتكسره وزيادة التشابك ، استني لحد ما الشعر يجف بنسبة 80% على الاقل او ما تسرحيه.

بعد غسل الشعر استخدمي مشط اسنانه واسعة او صوابعك لفك التشابك ، ابدأي من اول الاطراف واحدة واحدة لفوق ، سيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي بدل ما تفركيه بالفوطة ، وممكن تستخدمي تيشرت قطن لتجفيف الشعر لانه بيعمل احتكاك اقل من الفوط العادية.

استخدمي فرشة الشعر لما شعرك يجف ، عشان تتجنبي تكسر الشعر ، وسرحي خصلات الشعر واحدة واحدة بدل ما تسحبي الفرشة على الشعر كله بقوة في العقد والتشابك ده ممكن يقطع الشعر ، واتجنبي تمشيط الشعر الفرشة وهو مبلول.

6- قللي من استخدام الحرارة:

اتجنبي استخدام ادوات التصفيف بالحرارة زي السيشوار والمكوى قدر الامكان ، سيبي الشعر يجف بشكل طبيعي من غير حرارة لتجنب تلفه بسبب الهوا السخن.

اقعدي تحت المروحة او استخدمي فوطة من الالياف الدقيقة لتسريع عملية التجفيف ، ولو مضطرة تستخدمي ادوات تصفيف بالحرارة ، اتأكدي من استخدام منتج واقي من الحرارة لحماية لشعر من درجات الحرارة العالية ، واظبطي اعدادات الحرارة على الحرارة المتوسطة.

قللي استخدام ادوات التصفيف بالحرارة لمرة او مرتين في الاسبوع على الاكتر ، وادي شعرك راحة باقي الايام ، لان الافراط في استخدام ادوات التصفيف بالحرارة هيأثر بشكل سلبي على الشعر.

7- اظبطي النظام الغذائي بتاعك:

تعزيز صحة الشعر من جوه من خلال نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية ، وبشكل خاص ركزي على الاطعمة اللي بتحتوي على احماض اوميجا 3 الدهنية زي الاسماك, البيض, الجوز ، الاوميجا 3 بتساعد على تقوية الشعر وبتساعد في الحفاظ على فروة الراس رطبة وصحية.

دخلي في نظامك الغذائي مصادر بروتين زي الفراخ, اللبن , الخضروات الورقية ، البروتين عنصر حيوي لنمو الشعر ومنع الضرر ، اشربي عصاير الفواكه والخضروات الطازة للحصول على جرعة مركزة من مضادات الاكسدة المفيدة للشعر ، حافظي على رطوبة جسمك من خلال شرب كمية كافية من الماية والسوايل زي ماية جوز الهند.

التقليل من المشروبات زي القهوة, الشاي اللي ممكن تأدي لجفاف الشعر ، الافراط في الكافيين ممكن يخلي الشعر جاف وهش ومعرض للتكسر ، اتجنبي الاطعمة السكرية والمقلية اللي ممكن تعزز الالتهاب ، بشكل عام امشي على نظام غذائي صحي ومتوازن ده هيقطع شوط طويل في دعم صحة شعرك حتى في ايام الشتا والرياح الموسمية.

افضل زيوت للشعر الخفيف هتساعدك على تكثيفه