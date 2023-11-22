نصايح لتجنب الفقاعات في طلاء الاظافر للحصول على مانيكير مثالي

الفقاعات والكتل في المانيكير من الحاجات المزعجة اللي ممكن تحصل معاكي وانتي لسه حاطه مانيكير جديد ، وبغض النظر عن مدى حرصك وانتي بتحطي المانيكير ، بيحصل ظهور فقاعات مزعجة ، وده بيفسد اللمسة النهائية الناعمة للمانيكير ، والنهاردة هنساعدك في حل المشكلة دي وهنشارك معاكم نصايح لتجنب فقاعات المانيكير ، وحتى كمان اصلاح الفقاعات الموجودة بالفعل ، للحصول على مانيكير مثالي ناعم.

اسباب ظهور الفقاعات:

قبل ما نعرف الحلول ، تعالوا نتعرف الاول على اسباب ظهور الفقاعات والكتل على المانيكير.

1- الاظافر الرطبة او الزيتية:

واحد من اكتر الاسباب لظهور الفقاعات هو انك تحطي المانيكير على ضوافر مبللة او عليها آثار زيت او غسول ، المانيكير بيلتصق بشكل افضل على سطح ضوافر نضيفة وجافة تماما ، لان ممكن اي بقايا رطوبة او زيت على الاظافر تتسبب في ظهور الفقاعات وانفصال المانيكير عن الضوفر.

عشان كده لازم تتأكدي من تنضيف الضوافر كويس وتجفيفها تماما قبل ما تحطي المانيكير ، استخدمي مزيل طلاء الاظافر او الكحول او الاسيتون لازالة كل آثار الزيت او الغسول او الرطوبة من على الضوافر ، وماتتخطيش الخطوة دي ابدا قبل المانيكير.

2- وضع طبقات مانيكير سميكة:

سبب تاني شائع لظهور الفقاعات وكتير بنقع فيه هو وضع طبقة سميكة من المانيكير ، احيانا بنكون مستعجلين وبنحط طبقة سميكة عشان نعمل تغطية كاملة في طبقة واحدة ، ولكن ده غالبا بيجي بنتايج عكسية وبيأدي لظهور تكتل وخطوط وفقاعات.

بدل كده حطي طبقات رقيقة ومتساوية ، وسيبي كل طبقة تجف تماما قبل اضافة الطبقة التانية ، ده هيخلي المانيكير ينشف من غير تكتلات ، استخدام طبقات رقيقة اوي بيمنع التراكم غير المتساوي اللي بيأدي لظهور الفقاعات.

3- استخدام مانيكير بجودة رديئة:

المانيكير اللي جودته رديئة او القديم السميك معرض اكتر للتسبب في ظهور الفقاعات على ضوافرك ، غالبا المانيكير اللي جودته مش كويسة بيحتوي على مشاكل في التركيبة بتمنع المانيكير انه يبقى متساوي بشكل صحيح على الضوافر ، والمانيكير القديم مع مرور الوقت بيبدأ يبقى كثافته تزيد وبيبقى سميك وبيسبب ظهور الفقاعات والكتل.

4- التعرض للهوا اثناء التجفيف:

تعرض الضوافر وانتي لسه حاطه المانيكير لتيارات هوا ممكن يأدي كمان لظهور الفقاعات ، حتى كمان النفخ على الضوافر لتسريع عملية التجفيف ممكن يدخل هوا ويكون فقاعات على سطح الضوافر.

الادوات والمنتجات الاساسية لتجنب ظهور فقاعات الضوافر:

1- مخفف المانيكير:

ده منتج معمول عشان لو حطيتي طبقة مانيكير سميكة بدل ما تسمحيه وتبدأي من الاول ، حطي كام نقطة من المخفف في ازازة المانيكير هتحسن قوام المانيكير وهتمنع التكتل ، وممكن كمان تحطي منه طبقة فوق المانيكير على ضوافرك هيخفف من الفقاعات الموجودة بالفعل.

2- طبقة علوية سريعة الجفاف Top coat:

الطبقة العلوية Top coat سريعة الجفاف ضرورية جدا بعد المانيكير ، دايما بعد ما تحطي المانيكير انهي بطبقة علوية سريعة الجفاف ، الطبقة العلوية بتساعد على الحفاظ على المانيكير ومنع ملامسة الهوا اثناء التجفيف وتجنب الفقاعات ، للحصول على طبقة ناعمة خلال دقيقة واحدة بس.

3- مزيل طلاء اسيتون 100%:

احتفظي بمزيل طلاء اسيتون نقي بنسبة 100% ، الاسيتون بيساعد في ازالة المانيكير بسرعة عشان تقدري تبدأي من جديد ، الاسيتون القوي بيساعد كمان على تحضير الضوافر وازالة الزيوت.

4- فرشة تنضيف المانيكير:

فرشة الضوافر الصلبة اللي بزاوية مفيدة في مسح المانيكير عن الجلد اللي حوالين الضوافر والبشرة لو حصل وعملتي غلطة ولطختي حوالين الضوافر بالمانيكير ، لان محاولة كشط المانيكير بضوافرك ممكن يسبب ظهور الفقاعات.

5- الطبقة الاساسية Base coat:

متنسيش الطبقة الاساسية ، اختاري نوع كويس للمساعدة في تنعيم الانسجة غير المتساوية اللي ممكن تسبب الفقاعات ، الطبقة الاساسية بتمنع كمان تلطيخ الضوافر.

6- مبرد ضوافر زجاجي:

اختاري مبرد ضوافر زجاجي عالي الجودة بدل من لوح الصنفرة المعدني ، المبرد الزجاجي بيوفر لمسة نهائية ناعمة جدا ، لكن المبرد المعدني ممكن يسبب نتؤات صغيرة على الضوافر ممكن تأدي لتكتل المانيكير.

7- القطن:

خلي في متناول ايدك قطع قطن لاستخدامها مع الاسيتون لازالة المانيكير من الضوافر بسرعة وهو لسه طري لو عملتي اي غلطة.

نصايح لتجنب فقاعات المانيكير:

– تحضير الضوافر:

ابدأي بتنضيف الضوافر زي ما قولنا في البداية وحضريها كويس ، استخدمي الاسيتون لازالة اي آثار للزيت او اللوشن او المانيكير القديم ، وادفعي الجلد اللي حوالين الضوافر لورا وقصيه ، استخدمي المبرد الزجاجي لتنعيم سطح الضوافر من اي نتؤات ، حطي الطبقة الاساسية وسيبيه تجف تماما.

– استني الضوافر تجف تماما:

ماتتخطيش الخطوة دي ، سيبي الضوافر تجف تماما في الهوا لمدة 10 دقايق كاملة على الاقل ، عشان مايبقاش في اي رطوبة او زيوت ، وممكن وقت التجفيف يختلف حسب الضوافر ، لو مش متأكدة امسحي مسحة سريعة بالاسيتون قبل المانيكير.

– اختاري تركيبة مانيكير رقيقة:

اختاري تركيبة مانيكير رقيقة تتطبق على الضوافر بشكل رقيق من غير اي كتل ، وابعدي عن انواع المانيكير السميك اوي واللي ممكن يتكتل.

– لفي ازازة المانيكير بين كف ايديكي:

قبل وضع المانيكير ، ماتهزيش الازازة بقوة ، لان ده بيدخل فقاعات هوا صغيرة في المانيكير ، بدل كده لفي الازازة يمين وشمال بين ايديكي بالراحة لخلط المانيكير.

– حطي طبقات مانيكير رقيقة:

لما تيجي تحطي المانيكير قاومي اي اغراء لوضع طبقة سميكة عشان تعملي تطية سريعة ، حطي طبقات رقيقة جدا ومتساوية ، خلي كل طبقة تجف تماما وتثبت كويس قبل اضافة طبقة تانية ، طبقات رقيقة فوق بعض هتمنع التكتل وتكون الفقاعات.

– غطي حواف الضوافر بالمانيكير:

بعد ما تحطي المانيكير على الضوفر ماتنسيش تمرري الفرشة على حواف الضوافر عشان تقفليها ، الحركة دي بتمنع تكون الفقاعات عند حواف الضوافر اثناء جفافها.

– تجنب التعرض للهوا بين الطبقات:

احرصي بشدة على عدم نفخ او تحريك ايديكي مباشرة قدام المروحة او فتحات التهوية اثناء تجفيف المانيكير ، لان التعرض للهوا ممكن يأدي لتكون الفقاعات تحت سطح المانيكير ، خلي المانيكير ينشف لوحده من غير ما تركزي عليه هوا بشكل مباشر.

– حطي طبقة علوية:

الخطوة الاخيرة هي تثبيت مانيكيرك بطبقة علوية Base coat سريعة الجفاف للحصول على لمعان ناعم ومتساوي ، الطبقة العلوية بتساعد على منع وصول الهوا للمانيكير اثناء التجفيف.

– ريحي ايدك اثناء التجفيف:

بعد ما تخلصي خالص حطي ايدك على سطح مستوي على ترابيزة او على رجلك لحد ما المانيكير يجف تماما ، وخليها ثابتة من غير ما تحركيها.

– ادي كل طبقة وقتها:

ماتستعجليش في وضع الطبقات افحصي كل طبقة وشوفي لو فيها اي فقاعات قبل ما تنتقلي للخطوة اللي بعدها ، لما تشوفيها على طول هيبقى اسهل انك تنعميهم بسرعة بدل ما تشيلي المانيكير كله وتبدأي من جديد.

اصلاح الفقاعات:

في بعض الاحيان ، حتى مع وضع المانيكير بدقة بالخطوات الصح ، بتظهر فقاعات ، هنقولك بعض الحيل لتنعيم الفقاعات الموجودة بالفعل.

– استخدام مخفف المانيكير:

للتخلص من الفقاعات الخفيفة ، استخدمي مخفف المانيكير باستخدام فرشة صغيرة لتنعيم المنطقة اللي فيها فقاعات ، المخفف هيدوب الفقاعات وهيساوي المانيكير ، ولازم تشتغلي بسرعة قبل ما المانيكير ينشف.

– فرقعي الفقاعات:

لو لاحظتي وجود فقاعات سطحية بعد وضع المانيكير مباشرة ، ممكن تنعيمها من غير استخدام مخفف ، عن طريق تحريك دبوس معدني او مشبك ورق بالراحة على السطح لتسوية الفقاعات.

– حطي الطبقة العلوية على الفقاعات:

بالنسبة للفقاعات الصغيرة اللي جفت بالفعل ، حطي طبقة علوية سريعة الجفاف مباشرة على المنطقة اللي فيها فقاعات ، وسيبيها تنشف.

– استخدمي الاسيتون:

لاصلاح الضوفر اللي فيه فقاعات كتير ، استخدمي قطعة قطن مع الاسيتون لمسح الضوفر اللي فيه فقاعات بس بشكل خفيف واعادة وضع طبقة مانيكير.

– ازالة المانيكير بالكامل واعادته مرة تانية:

لو في اكتر من ضوفر في فقاعات كتير مش هتعرفي تصلحيها بأي طريقة من الطرق اللي فاتت ، الافضل انك تبدأي من جديد ، استخدمي الاسيتون لازالة المانيكير كله وابدأي حطيه مرة تانية.

– استخدمي مانيكير جل:

المانيكير الجل اسهل بكتير ومعرض بشكل اقل لتكون الفقاعات ، لانه بيتم استخدام معاه ضوء بيجفف كل طبقة مباشرة.

– ضيفي المخفف للمانيكير:

لو عندك مانيكير نوعه مش احسن حاجة وبيكون فقاعات على الضوافر في كل مرة بتستخدميه ، ضيفي كام نقطة من المخفف في ازازة المانيكير ورجيها ، وخزنيها مقلوبة ليلة كاملة عشان يتخلطوا مع بعض كويس ، وبعدها استخدميه.

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