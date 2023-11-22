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رياض - احمد صلاح - تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الأربعاء، عن نقص البوتاسيوم في الدم، الذي يحدث عادةً بسبب الفقد المفرط للبوتاسيوم في الجهاز الهضمي، وقد يؤثر انخفاضه على وظائف مهمة في جسم الإنسان.



وتوضح نشرة المعهد ماهية نقص البوتاسيوم في الدم، ومدى تأثيره على الجسم، وأعراضه، وأسبابه، وكيفية تشخيصه، وطرق علاجه، إضافة إلى إرشادات تتعلق بنظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.

ما هو نقص بوتاسيوم الدم؟

تتراوح المستويات الطبيعية للبوتاسيوم في الدم عند البالغين من 3.5 إلى 5.2 مل/لتر. أي قراءة أقل من 3 ملي مكافئ/لتر يمكن اعتباره كحالة نقص بوتاسيوم الدم الشديد. البوتاسيوم من الإلكتروليتات. الإلكتروليتات هي معادن تحمل شحنة كهربائية عندما تذوب في سوائل الجسم. يحتاج جسمك إلى البوتاسيوم حتى تعمل الخلايا والعضلات والأعصاب بشكل صحيح. يحصل جسمك على البوتاسيوم من خلال الطعام الذي تتناوله. تزيل الكليتان البوتاسيوم الزائد عن طريق البول للحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن في جسمك.

كيف يؤثر نقص بوتاسيوم الدم على جسدك؟

أنت بحاجة إلى البوتاسيوم للحفاظ على عمل عضلاتك وأعصابك وقلبك بشكل جيد. تحتاج أيضًا إلى البوتاسيوم من أجل صحة الجهاز الهضمي وصحة العظام. يمكن أن تؤثر المستويات المنخفضة من البوتاسيوم على هذه الوظائف المهمة في جسمك. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم في حدوث آثار مثل عدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات وحتى الشلل.

الأعراض والأسباب:

ما الذي يسبب نقص بوتاسيوم الدم؟

يحدث انخفاض البوتاسيوم في الدم عادةً بسبب الفقد المفرط للبوتاسيوم في الجهاز الهضمي. قد يكون هذا بسبب القيء المتكرر أو الإسهال أو استخدام ملين. تشمل الأسباب الأخرى لنقص بوتاسيوم الدم ما يلي:

- اضطرابات الأكل، مثل الشَرَه المرضي العصبي.

- التعرق المفرط

- اضطراب معاقرة الكحوليات.

- حبوب الماء (مدرات البول). يمكن أن تتسبب مدرات البول في طرد الكثير من البوتاسيوم من خلال البول.

- الأدوية الأخرى مثل الأنسولين وبعض المضادات الحيوية والكورتيكوستيرويدات.

- اضطرابات الغدة الكظرية، مثل الألدوستيرونية الأولية ومتلازمة كوشينغ.

- فشل كلوي مزمن.

- انخفاض مستويات المغنيسيوم (نقص مغنيزيوم الدم).

- بعض أمراض الكلى، مثل متلازمة بارتر ومتلازمة جيتلمان. كلاهما من اضطرابات الكلى الوراثية النادرة التي تسبب اختلالات في الجسم.

- حالات أخرى مثل متلازمة ليدل، وهو اضطراب نادر يسبب ارتفاع ضغط الدم.

- نادرا عدم الحصول على ما يكفي من البوتاسيوم يحدث بسبب سوء التغذية.



ما هي أعراض نقص بوتاسيوم الدم؟

قد لا تسبب الحالات الخفيفة من انخفاض البوتاسيوم أي أعراض. لكن قد تشمل العلامات:

- إمساك.

- خفقان القلب.

- التعب الشديد.

- ضعف العضلات وتشنجاتها.

- وخز وخدر.



قد تسبب الحالات الأكثر شدة من نقص البوتاسيوم علامات وأعراض مثل:

- تشنجات العضلات.

- ضعف شديد في العضلات يؤدي إلى الإصابة بالشلل.

- انخفاض ضغط الدم.

- الدوار أو الضعف.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- كثرة التبول.

- العطش الشديد.

كيف يتم تشخيص نقص بوتاسيوم الدم؟

سيتحقق طبيبك من مستوى البوتاسيوم من خلال فحص الدم. يتراوح مستوى البوتاسيوم الطبيعي للبالغين من 3.5 إلى 5.2 ملي مكافئ/لتر. تعتبر مستويات البوتاسيوم بين 3 و 3.5 ملي مكافئ/ لتر نقصًا خفيفًا في بوتاسيوم الدم. أي شيء أقل من 3 ملي مكافئ / لتر يعتبر نقصاً شديداً في بوتاسيوم الدم. قد يطلب الطبيب أيضًا لوحة التمثيل الغذائي الأساسية أو الشاملة. هذه اللوحة عبارة عن مجموعة من اختبارات الدم التي تحدد وظائف الكلى في الجسم وتوازن الكهارل (الإلكترولايت). إذا تم تأكيد نقص بوتاسيوم الدم، سيحاول الطبيب تحديد السبب. إذا لم يكن السبب واضحًا، فقد يطلبون إجراء اختبار البول لقياس كمية البوتاسيوم في البول. قد يطلب الطبيب أيضًا مخطط كهربية القلب (ECG أو EKG) الذي يقيس مخطط كهربية/ إيقاع قلبك. يمكن أن يتسبب نقص بوتاسيوم الدم في عدم انتظام ضربات القلب. يمكن لمخطط كهربية القلب أن يلتقط إيقاعات القلب غير الطبيعية.

كيف يتم علاج نقص بوتاسيوم الدم؟

إذا كنت تعاني من حالة خفيفة من نقص بوتاسيوم الدم، فسوف يصف لك الطبيب مكمّل البوتاسيوم الذي تتناوله عن طريق الفم. إذا كانت حالتك أكثر خطورة، فقد يعطيك الطبيب البوتاسيوم عبر الوريد. تتضمن أسباب احتياجك للبوتاسيوم عبر الوريد ما يلي:

- مستوى البوتاسيوم لديك منخفض للغاية.

- يتسبب نقص بوتاسيوم الدم في عدم انتظام ضربات القلب.

- المكملات التي تؤخذ عن طريق الفم لا تعمل.

- تفقد كمية من البوتاسيوم أكثر مما يمكن استبداله بالمكملات الغذائية التي تؤخذ عن طريق الفم.

سيعالج طبيبك أيضًا أي حالة تسبب نقص بوتاسيوم الدم.

إذا كنت بحاجة إلى تناول مدر للبول فقد يتم إعطاؤك دواءً يحافظ على البوتاسيوم في الجسم. قد يطلب منك أيضًا تناول مكملات البوتاسيوم الإضافية.

كيف يمكنني تقليل مخاطر إصابتي بنقص بوتاسيوم الدم؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة بنقص بوتاسيوم الدم عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم. ناقش نظامك الغذائي مع طبيبك. تشمل الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم العديد من الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والبقوليات. تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البوتاسيوم:

- الافوكادو.

- الموز.

- الفول والبازلاء.

- النخالة.

- الخضروات ذات الاوراق الداكنة.

- السمك.

- لحم البقر.

- اللبن.

- البرتقال.

- زبدة الفول السوداني.

- البطاطا.

- السبانخ.

- الطماطم.

إذا كنت تعاني من القيء والإسهال الذي يستمر لأكثر من 24 إلى 48 ساعة، يجب أن تحصل على رعاية طبية فورية. يمكن أن يؤدي فقدان السوائل إلى نقص بوتاسيوم الدم. كلما أسرعت في البحث عن العلاج، كانت فرصك في منعه أفضل.

(ملاحظة: إذا لم تكن تعاني من نقص بوتاسيوم الدم من قبل، فعادة ما تكون جهود الوقاية غير ضرورية.)