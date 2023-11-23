ليه حب الشباب بيظهر في ال 8 اجزاء دي من الجسم ، وايه اللي المفروض تعمليه

حب الشباب ممكن يبقى علامة على مشاكل صحية محتملة في جسمنا ، ومع ذلك في كتير من الاحيان ، الاسباب كلها بتتلخص في عوامل نمط الحياة الاساسية اللي ممكن تعديلها لحل المشكلة ، وبالتالي المفتاح هنا هي تحديد المحفزات ورا ظهور البثور المزعجة واتخاذ خطوات فورية للتخلص منها ، تابعي معانا السطور الجايه واعرفي اسباب ظهور حب الشباب في اماكن معينة في الجسم.

اسباب ظهور حب الشباب:

1- الخدين:

حب الشباب في منطقة الخدين من المشاكل الشائعة جدا ، وبقت منتشرة اكتر في عصر ظهور الموبايلات ، الحقيقة ان لمس الوش مش هو بس اللي ممكن يسبب ظهور حب الشباب ، لكن كمان الموبايل ممكن يسبب ده لانه بيتراكم عليه كتير من البكتيريا ولما بيلمس بشرتك ممكن ينقل البكتيريا دي للبشرة ، والموضوع مش مقتصر على الموبايلات بس ، لكن كمان بعض الحاجات اليومية اللي بنستخدمها ممكن تسبب ده زي اكياس المخدات, مليات مش نضيفة هي كمان بتلعب دور في ظهور حب الشباب.

وفي حين ان العوامل الهرمونية ممكن تساهم في ظهور حب الشباب في منطقة الخد ، الا اننا عاداتنا اليومية الغلط هي المسؤولة عادة عن المشكلة ، عشان كده بننصحك ان تخلي مسح التليفون قبل كل استخدام عادة عندك ، اتجنبي انك تاخدي الموبايل في الاماكن المليانة بالجراثيم زي الحمام ، غيري اكياس المخدات والمليات بانتظام ، ويفضل ان ده يكون كل اسبوع.

2- الجبهة:

السبب الرئيسي في ظهور حب الشباب في المنطقة دي ، هو زيادة انتاج الزيت على بشرتك ، وممكن يكون السبب الجذري لحب الشباب في الجبهة هو شعرك ، لو شعرك دهني الزيت الزيادة ممكن يتراكم على الجبهة ويسد المسام في المنطقة دي ، بالاضافة ان منتجات الشعر زي الجل, المراهم, الشمع بتحتوي على مكونات زي زبدة الكاكاو, زيت جوز الهند ، وده هيخلي بشرتك دهنية اكتر.

وهنا اللي ممكن يحل لك المشكلة دي هو استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك ، ومع ذلك لو لقيتي ان ده مش كافي ، هيكون مفيد انك تفكري في تغيير روتين العناية بشعرك ، اختاري منتجات الشعر الاقل دهنية او الافضل انك تتجنبيها تماما.

3- الضهر:

في عوامل كتير ممكن تأدي لظهور حب الشباب في الضهر ، بما فيهم ردود الفعل التحسسية من منتجات العناية بالبشرة زي واقي الشمس, المرطب, كريمات الجسم ، بالاضافة كمان ان اختلاط العرق بالزيوت والسموم الموجودة على الجلد ممكن يسد المسام ، وده بيأكد على اهمية الاستحمام بعد التمرين وتنضيف الضهر بشكل كامل.

كمان الحالة ممكن تبقى اسوأ بسبب لبس ملابس مش نضيفة, والملايات, والملابس الضيقة ، اللي بتمنع تهوية الجلد وبتأدي لتهيجه وظهور البثور ، ولو مافيش اسباب خارجية واضحة ، الافضل انك تحسني نظامك الغذائي وتعتمدي على العناصر الغذائية المفيدة لبشرتك ، كمان الاجهاد هو عامل تاني ممكن يساهم في ظهور حب الشباب.

4- الانف:

حب الشباب عادة بيظهر في الانف لان المسام الموجودة في المنطقة دي بتكون اكبر ، وده بيخلي الاوساخ والبكتيريا تتراكم بشكل اكبر ، بالاضافة ان الجلد الموجود على الانف ممكن يبقى اكتر دهنية ، وده بيخليه معرض اكتر لظهور حب الشباب.

وفي عوامل مختلفة ممكن تأدي لظهور حب الشباب في الانف ، بما فيهم النظام الغذائي, التوتر, بعض الادوية, او المشاكل الصحية الاساسية ، ومع ذلك ، عدم كفاية النضافة هو السبب الاكتر شيوعا ، وممكن دمج زيت شجرة الشاي في روتين العناية ببشرتك يكون مفيد وعلاج فعال لحب الشباب ، ممكن كمان تستخدمي المنتجات اللي بتحتوي سلفاسيتاميد الصوديوم والكبريت لمنع نمو البكتيريا على الجلد ، وفي الحالات الشديدة ، الافضل استشارة دكتور جلدية.

5- حوالين الفم:

حب الشباب حوالين الفم ممكن يظهر بسبب تهيج الجلد او الاتصال بشكل متكرر حاجات زي الموبايل, الالات الموسيقية, حزام الخوذة , استخدام بعض مستحضرات التجميل او منتجات البشرة, التقلبات الهرمونية, العوامل الوراثية كلها ممكن تأدي لظهور حب الشباب.

لو بتعاني من ظهور حب الشباب حوالين الفم بشكل متكرر ، الافضل تستشيري دكتور الجلدية عشان يكتبلك العلاج المناسب ، ومع ذلك الوقاية هتكون افضل من العلاج ، اعملي روتين يومي للعناية ببشرتك باستخدام غسول مناسب لبشرتك ، واختيار المكياج المكتوب عليه “غير كوميدوجينيك” ، واختيار المنتجات الخالية من الزيوت ، وعدم لمس الوش كل ده ممكن يقطع شوط طويل في منع انتشار حب الشباب حوالين الفم.

6- الساقين:

حب الشباب في الساقين يظهر لما البكتيريا والزهم وخلايا الجلد الميتة بتتحبس في بصيلات الشعر ، وده بيأدي لسد المسام والالتهابات ، والمشكلة دي عادة بترجع لعوامل جسدية ، زي الاحتكاك الناتج عن المعدات الرياضية او الملابس الضيقة اوي.

ومع ذلك ضروري انك تاخدي بالك كويس ، لان كتير من الاحيان ممكن يتم الخلط بين حب الشباب في الساق وبين حالات جلدية تانية زي التهاب الجريبات, الاكزيما, التقرن الشعري ، لو بتعاني من الحكة او الالم الافضل تستشيري دكتور جلدية للحصول على التشخيص الصح والعلاج المناسب.

7- الفك والرقبة:

على الرغم من حب الشباب غالبا بيكون مرتبط بالاختلالات الهرمونية ، لما بتتغير مستويات هرمونات معينة ، خصوصا الاندروجينات بتأدي لظهور حب الشباب ، وظهور حب الشباب في مناطق زي الفك والرقبة عادة ممكن تدل على تقلبات هرمونية.

التغيرات الهرمونية اثناء الدورة الشهرية تعتبر طبيعية تماما ، وكمان التغيرات الناتجة عن استخدام الادوية زي ادوية منع الحمل ، وفي الحالات الشديدة ، ممكن يكون حب الشباب الهرموني مرتبطة بحالات طبية مش ظاهرة ، ومع ذلك في معظم الحالات ، الاعتماد على روتين العناية بالبشرة اللي داخل فيه منظفات ومرطبات وعلاجات لحب الشباب ممكن تعالج المشكلة بشكل فعال ، بالاضافة لحماية البشرة من اشعة الشمس باستخدام واقي من الشمس ممكن يأثر بشكل كبير على التحكم في حب الشباب.

8- الكتفين:

حب الشباب في الكتف هو مشكلة جلدية ممكن تظهر بسبب عوامل مختلفة ، وبيبدأ عادة لما بيقى في انتاج زايد للدهون ، او تراكم خلايا الجلد الميتة اللي ممكن تسد المسام ، ولكن في خطوات مفيدة ممكن تعمليها لمنع ظهور حب شباب جديد.

واحدة من ابسط العادات اللي بيتم تجاهلها عادة ، هي شرب كمية كافية من الماية يوميا ، وفي عامل تاني مهم في روتين العناية بالبشرة خصوصا عند التعامل مع حب الشباب وهو استخدام مرطب بيحتوي على عامل حماية من الشمس ، بالاضافة لو انتي معرضة لظهور حب الشباب في الكتف ، ده عادة بيرجع لعوامل زي الاحتكاك الناتج عن الملابس ، وبالتالي هيكون مفيد اختيار ملابس فضفاضة وقابلة للتنفس.

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