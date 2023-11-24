8 تمارين للتخلص من التجاعيد للحصول على بشرة نضرة ومشدودة

مع التقدم في العمر ، عضلات الوش تبقى اضعف وبينتهي الامر بمظهر مترهل ، وفي كتير بيتجهوا للحقن او للعمليات الجراحية لشد البشرة ، ولكن احنا بنشوف انه دايما من الافضل البحث عن حلول طبيعية ، زي يوجا الوجه ، لو مارستي التقنية دي بانتظام ، هتمنعي ظهور التجاعيد وبالتالي هتبطيء عملية الشيخوخة ، والنهاردة في بنات حوا هنشارك معاكم 8 تمارين للتخلص من التجاعيد للحفاظ على بشرة نضرة ومشدودة.

8 تمارين للتخلص من التجاعيد:

1- تمرين دفع اللسان للتخلص من الدقن المزدوجة (اللغد):

التمرين ده هيساعدك على تقوية العضلة المسطحة الموجودة في الجزء الامامي من رقبتك ، ميلي راسك للخلف واضغطي بلسانك ببطء على سقف الفم ، لو عملتي التمرين ده بشكل صحيح ، هتحسي بشد عضلات رقبتك ، رجعي راسك للوضع الطبيعي ، وكرري الحركة 10 مرات للحصول على افضل النتايج.

2- تمرين المعلقة لتقوية عضلات الوجه:

حطي ايد المعلقة بين شفايفك ، حوالي ترفعي المعلقة وتنزليها باستخدام عضلات الفك بس ، كرري الحركة دي اكتر من مرة ورا بعض ، وبعدها حاولي تبتسمي والمعلقة في الفم ، حافظي على الوضع ده لمدة 10 ثواني لرفع عضمتين الخد وتقوية عضلات رقبتك.

3- تمرين رفع الحاجبين لتجاعيد الجبهة:

لما الجبهة بتبدأ تترهل ، الحواجب كمان تنخفض لتحت ، ولمنع ده ، حطي السبابة بين حواجبك وجفونك ، استخدمي عضلات جبهتك لرفع الحاجبين لاعلى مستوى ممكن مع سحب الجلد الموجود تحت الحاجبين لتحت بصوابعك في نفس الوقت ، كرري الحركة دي 10 مرات الصبح وبالليل ، حطي في اعتبارك ان الجلد اللي حوالين العين حساس ، وبالتالي ماتضغطيش عليه زيادة عن اللزوم.

4- تمرين “V” لتقليل التجاعيد حوالين العين:

يعتبر من افضل التمارين لتقليل التجاعيد حوالين العين ، المسي طرف الحاجبين بالسبابة والصوابع الوسطى ، اضغطي شوية بالصوابع وشدي الحواجب لفوق ، بعدها بصي للسقف وارفعي الجفن السفلي ، كرري التمرين ده 7 مرات ورا بعض ، مرة واحدة في اليوم ، التمرين مش بس هيقلل التجاعيد ، لكن هيساعد كمان في التخلص من الانتفاخ حوالين العين.

5- تمرين وجه المهرج لشد الوجه كله:

تمرين وجه المهرج ده يعتبر كأنك عملتي عملية تجميل عامه للوجه ، اول حاجة ابتسمي ابتسامة عريضة مع الحفاظ على الشفتين مع بعض ، شدي شفايفك الاتنين وادفعي دقنك لتحت بصوابعك وانتي قافلة الفم ، حافظي على الوضع ده لمدة 5 ثواني ، كرريه 10 مرات خلال اليوم وهتلاحظي الفرق.

6- تمرين قبض الشفايف لشد الفك والجلد اللي حوالين الشفايف:

يعتبر تمرين تاني من التمارين الفعالة لتقوية عضلات الوجه ، لفي شفايفك على اسنانك السفلية والعلوية ، دخلي المعلقة بين شفايفك واضغطي على الشفتين مع بعض ، حاولي سحب المعلقة لبره باستخدام ايديكي الاتنين ، حافظي على الوضع ده لمدة ثواني قبل ما ترجعي للوضع الطبيعي ، كرريه 4 مرات كمان لشد الفك والجلد اللي حوالين الشفايف.

7- تمرين الابتسامة لشد الجلد في منطقة الخدين:

التمرين ده فعال جدا لمنطقة الخدود بشكل خاص ، افتح الفم شوية وغطي اسنانك بالشفتين الاتنين بحيث الاسنان تكون مخفية مش باينة ، بعدها ابتسمي ابتسامة عريضة على قد ما تقدري ، حطي الصوباع السبابة على دقنك وميلي راسك للخلف لفتح فكك ، وبعدها ارجعي للوضع الطبيعي ، كرري التمرين 7 مرات كل يوم ، التمرين ده هيساعدك على شد الجلد وخصوصا في منطقة الخدين.

8- تمرين المعلقة لرفع الجزء السفلي من الوجه:

تمرين تاني باستخدام المعلقة هيساعدك على رفع الجزء من الوجه وشده وعكس مظهر “الفم الغائر” ، ميلي راسك للخلف ومدي شفايفك السفلية لقدام ، حطي المعلقة على شفتك السفلية وحاولي ترفعي الشفة دي بالمعلقة ، حافظي على الوضع ده لمدة ثواني وبعدها ارجعي للوضع الطبيعي ، كرري التمرين 5 مرات كل يوم لافضل النتايج.

وصفة كورية قديمة للتخلص من التجاعيد في 7 ايام وهتخلي بشرتك اصغر 10 سنين