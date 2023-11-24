8 تمارين للتخلص من التجاعيد للحصول على بشرة نضرة ومشدودة

مع التقدم في العمر ، عضلات الوش تبقى اضعف وبينتهي الامر بمظهر مترهل ، وفي كتير بيتجهوا للحقن او للعمليات الجراحية لشد البشرة ، ولكن احنا بنشوف انه دايما من الافضل البحث عن حلول طبيعية ، زي يوجا الوجه ، لو مارستي التقنية دي بانتظام ، هتمنعي ظهور التجاعيد وبالتالي هتبطيء عملية الشيخوخة ، والنهاردة في بنات حوا هنشارك معاكم 8 تمارين للتخلص من التجاعيد للحفاظ على بشرة نضرة ومشدودة.
8 تمارين للتخلص من التجاعيد:
1- تمرين دفع اللسان للتخلص من الدقن المزدوجة (اللغد):
التمرين ده هيساعدك على تقوية العضلة المسطحة الموجودة في الجزء الامامي من رقبتك ، ميلي راسك للخلف واضغطي بلسانك ببطء على سقف الفم ، لو عملتي التمرين ده بشكل صحيح ، هتحسي بشد عضلات رقبتك ، رجعي راسك للوضع الطبيعي ، وكرري الحركة 10 مرات للحصول على افضل النتايج.
2- تمرين المعلقة لتقوية عضلات الوجه:
حطي ايد المعلقة بين شفايفك ، حوالي ترفعي المعلقة وتنزليها باستخدام عضلات الفك بس ، كرري الحركة دي اكتر من مرة ورا بعض ، وبعدها حاولي تبتسمي والمعلقة في الفم ، حافظي على الوضع ده لمدة 10 ثواني لرفع عضمتين الخد وتقوية عضلات رقبتك.
3- تمرين رفع الحاجبين لتجاعيد الجبهة:
لما الجبهة بتبدأ تترهل ، الحواجب كمان تنخفض لتحت ، ولمنع ده ، حطي السبابة بين حواجبك وجفونك ، استخدمي عضلات جبهتك لرفع الحاجبين لاعلى مستوى ممكن مع سحب الجلد الموجود تحت الحاجبين لتحت بصوابعك في نفس الوقت ، كرري الحركة دي 10 مرات الصبح وبالليل ، حطي في اعتبارك ان الجلد اللي حوالين العين حساس ، وبالتالي ماتضغطيش عليه زيادة عن اللزوم.
4- تمرين “V” لتقليل التجاعيد حوالين العين:
يعتبر من افضل التمارين لتقليل التجاعيد حوالين العين ، المسي طرف الحاجبين بالسبابة والصوابع الوسطى ، اضغطي شوية بالصوابع وشدي الحواجب لفوق ، بعدها بصي للسقف وارفعي الجفن السفلي ، كرري التمرين ده 7 مرات ورا بعض ، مرة واحدة في اليوم ، التمرين مش بس هيقلل التجاعيد ، لكن هيساعد كمان في التخلص من الانتفاخ حوالين العين.
5- تمرين وجه المهرج لشد الوجه كله:
تمرين وجه المهرج ده يعتبر كأنك عملتي عملية تجميل عامه للوجه ، اول حاجة ابتسمي ابتسامة عريضة مع الحفاظ على الشفتين مع بعض ، شدي شفايفك الاتنين وادفعي دقنك لتحت بصوابعك وانتي قافلة الفم ، حافظي على الوضع ده لمدة 5 ثواني ، كرريه 10 مرات خلال اليوم وهتلاحظي الفرق.
6- تمرين قبض الشفايف لشد الفك والجلد اللي حوالين الشفايف:
يعتبر تمرين تاني من التمارين الفعالة لتقوية عضلات الوجه ، لفي شفايفك على اسنانك السفلية والعلوية ، دخلي المعلقة بين شفايفك واضغطي على الشفتين مع بعض ، حاولي سحب المعلقة لبره باستخدام ايديكي الاتنين ، حافظي على الوضع ده لمدة ثواني قبل ما ترجعي للوضع الطبيعي ، كرريه 4 مرات كمان لشد الفك والجلد اللي حوالين الشفايف.
7- تمرين الابتسامة لشد الجلد في منطقة الخدين:
التمرين ده فعال جدا لمنطقة الخدود بشكل خاص ، افتح الفم شوية وغطي اسنانك بالشفتين الاتنين بحيث الاسنان تكون مخفية مش باينة ، بعدها ابتسمي ابتسامة عريضة على قد ما تقدري ، حطي الصوباع السبابة على دقنك وميلي راسك للخلف لفتح فكك ، وبعدها ارجعي للوضع الطبيعي ، كرري التمرين 7 مرات كل يوم ، التمرين ده هيساعدك على شد الجلد وخصوصا في منطقة الخدين.
8- تمرين المعلقة لرفع الجزء السفلي من الوجه:
تمرين تاني باستخدام المعلقة هيساعدك على رفع الجزء من الوجه وشده وعكس مظهر “الفم الغائر” ، ميلي راسك للخلف ومدي شفايفك السفلية لقدام ، حطي المعلقة على شفتك السفلية وحاولي ترفعي الشفة دي بالمعلقة ، حافظي على الوضع ده لمدة ثواني وبعدها ارجعي للوضع الطبيعي ، كرري التمرين 5 مرات كل يوم لافضل النتايج.
وصفة كورية قديمة للتخلص من التجاعيد في 7 ايام وهتخلي بشرتك اصغر 10 سنين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 تمارين للتخلص من التجاعيد للحصول على بشرة نضرة ومشدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.