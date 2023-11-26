ازاي تجددي دولابك وتخليه على الموضة

لو ماحدثتيش دولابك بقالك كام سنة ، ومش متأكدة ايه اللي تحتفظي بيه وايه اللي تستغني عنه ، تابعي معانا موضوعنا واعرفي ازاي تجددي دولابك ، ويبقى عندك قطع على الموضة ، وازاي تلبسي نفس القطع بشكل احدث ومختلف.

ازاي تجددي دولابك:

– تحديث القطع الاساسية في دولابك:

لو عندك كارديجان قصير ، هو مازال موضة وتقدري تنسقيه مع جينز وتيشرت ، ولكن لو عايزة لوك افضل واحدث ، اختاري الكارديجان الاطول الفضفاض المترهل لان هو الستايل الاحدث ، نسقيه مع جينز ازرق او ملون حسب ذوقك.

– حافظي على اكسسوارات بسيطة:

ستايل السكارف مع الحزام من اللوك الموضة من كام سنة ، وعلى الرغم من انه مازال ممكن تلبسيه ومابطلش ، ولكن الافضل انه في اللوك اليومي بتاعك تخليه مريح اكتر وتستغني عن السكارف ، ممكن تلبسي شنطة كروس بحزام جلد النمر.

– وازني بين البوت الطويل والجينز:

البوت الطويل من الستايلات الكلاسيكية اللي ليها شعبية كبيرة ، ولكن شكلها قديم لما تلبسيها مع الجينز ، الافضل تلبسي الانكل بوت هيخلي اللوك اخف.

– حدثي التيشرت بتاعك:

التيشرت الاوفر سايز ممكن تستبدليه بتيشرت اصغر او مناسب للجسم اكتر بدل التيشرت الواسع ، ودخليه جوه البنطلون الجينز.

– ضيفي البليزر لدولابك:

الجاكيت البومبر او المنفوخ ، من القطع اللي موجودة في دولاب كتير مننا ، ولكن البليزر دلوقتي من القطع التريندي جدا والكلاسيكية اللي ممكن تضيفيها لدولابك ، نسقيه مع تيشرت وجينز للوك انيق ، مع شنطة كروس صغيرة.

– اختاري الالوان المحايدة:

الشرابات الملونة جالها فترة كانت موضة ، الا انه حاليا الموضة دي قدمت ، البسي بدالها انكل بوت بلون بني فاتح، هتديكي لوك كلاسيكي بسيط ، البسي معاها جيبة بكُسر ضيقة بدل الكُسر الواسعة ، مع سويتر صوف رمادي، وممكن تضيفي لمسة لون للسويتر لو حابه ، او تخلي اللوك مشابه للوك الاصلي بقدر الامكان.

– تحديث الاكسسوارات:

اللوك القديم موجود فيه حزام بلون مختلف ، ولكن اللوك ده مش افضل حاجة ، عشان كده في اللوك الاحدث استغني عن الحزام.

– اعتمدي على قطع جودتها اعلى:

الجاكيت الجلد مش بيتأثر بالزمن ومن القطع اللي مش بتبطل ، ولكن القديم هنلاحظ انه من الجلد الصناعي ، حدثيه بجاكيت بجودة جلد اعلى بقصة متطابقة او مختلفة حسب ما تفضلي ، وطبعا ماتنسيش تحديث الجزء اللي تحت من اللوك.

– اتمسكي بالالوان بالمحايدة:

على الرغم من عودة البنطلونات الملونة ، الا انه من الافضل التمسك بالالوان المحايدة اغلب الوقت ، زي الزيتوني, الكحلي, البني ، الالوان دي مش بتبطل مع مرور الزمن ، كمان البنطلون بدل السكيني حدثيه ببنطلون برجل واسعة قصير لانه احدث ، وكملي اللوك بعقد واسورة دهبي كلاسيكية.

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