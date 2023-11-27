موسم الشتا بيتميز دايما الالوان الغامقة الدافية سواء في اللبس او الوان المانيكير ، والموسم ده معانا الالوان الشتوية الكلاسيكية اللي مش بتبطل وبتبقى موجودة كل موسم زي اللون الاحمر العنابي, الازرق الجليدي ، وكمان الالوان الجديدة العصرية زي اللون الارجواني السموكي, الدهبي المعدني, تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي كل الوان المانيكير التريندي لموسم الشتا السنة دي.

الوان المانيكير التريندي لموسم الشتا:

الموسم ده في تنوع كبير جدا في الوان المانيكير ، دايما الشتا مرتبط بالالوان الغامقة والدافية ، ولكن ده مايمنعش ان في الوان فاتحة معانا في الموسم ده ، زي الوان الباستيل اللي رجعت تاني موضة موسم الشتا دي زي الوان الوردي الناعم, الازرق, الارجواني ، من الالوان الموضة السنة دي.

كمان الالوان المعدنية زي الفضي والدهبي من الالوان التريندي السنة دي ، وتعتبر مثالية جدا للمناسبات والاعياد.

السنة دي اللمسة النهائية المات هي موضة الموسم ، على الرغم من ان الضوافر اللامعة ليها شعبية كبيرة بقالها سنين ، الا انه اللمسة النهائية المات بتضيف لمسة جريئة وعصرية.

مش هننسى كمان الالوان المحايدة زي اللون الرمادي الغامق, الكريمي ، من الالوان اللي مش بتبطل ابدا ، وبتوفرلك قاعدة انك ممكن تزينيها بالجليتر او تعملي اي تصميم انتي عايزاه ، ممكن تعملي تصميم رقائق التلج المناسب للموسم او اشكال هندسية.

افضل 10 الوان تضيفيهم لمجموعة المانيكير بتاعتك الموسم ده:

1- الاحمر التوتي.

2- الارجواني الغامق.

3- الازرق الجليدي.

4- الاخضر الغامق.

5- اللون الوردي الناعم.

6- الاحمر الغامق.

7- الجليتر شامبين.

8- الرمادي الغامق.

9- الاسود.

10- الابيض.

الحاجات اللي تعمليها وتتجنيها لما تحطي مانيكير غامق:

– اتأكدي من العناية بضوافرك كويس ، لانه ده هيعمل فرق في شكل المانيكير.

– الالوان الغامقة بتسلط الضوء على العيوب اكتر من الالوان الفاتحة ، وبالتالي اي مشكلة على الضوافر هتظهر اكتر.

– جربي درجات الوان مختلفة وجريئة زي الازرق الغامق او اللون العنابي.

– استخدمي طبقة اساسية Base coat نوعها كويس قبل تطبيق اي لون مانيكير ، لان الوان المانيكير الغامقة بتحتوي على اصباغ ممكن تسيب لون على الضوافر مع مرور الوقت لو لامست الضوافر بشكل مباشر.

– ماتهمليش استخدام طبقة Top coat ده مش بس بيدي المانيكير لمسة نهائية ناعمة ، ولكن كمان بيضيف طبقة حماية اضافية بتحمي المانيكير من التقشر.

– نصيحة اخيرة لما تختاري تحطي مانيكير غامق في موسم الشتا ده ، الافضل تعملي تباين وحطيه مع ملابس بألوان افتح ، او طابقي المانيكير مع الاكسسوارت للحصول على اقصى قدر من التأثير.

طريقة تنسيق ملابسك مع لون ضوافرك:

– فكري في الالوان الموجودة في دولابك ، هل هي الوان باردة او دافية؟ او مزيج من الاتنين؟ لالوان الملابس الباردة زي الازرق والرمادي ، ممكن تحطي مانيكير بنفس الالوان زي الازرق الجليدي او الرمادي المعدني.

– من ناحية تانية ، لو دولابك مليان بالالوان الدافية زي اللون الاحمر والبرتقاني ، هيتناسب معاها الوان مانيكير زي اللون النبيتي الغامق او حتى البرتقاني المحروق.

– لو لابسة ملابس مرسومة او مطبوعة بطبعات جريئة ، الافضل انك تختاري مانيكير بألوان محايدة.

– اخر حاجة لازم تفكري في المناسبة ، يعني مثلا اللون الوردي النيون مش هيكون مناسب لحدث رسمي ، زي بالظبط اللون العنابي هيكون مش في مكانه في حفلة على الشاطيء ، افضل حاجة للشغل هي الوان المانيكير المحايدة والدرجات الصامتة ، للحفلات وخروجات بالليل انسب الوان هي الالوان اللامعة الجريئة ، اما الخروجات النهارية الكاجوال تقدري تختاري اي لون يلفت انتباهك وتفضليه.

في النهاية افتكري دايما ان الموضة المفروض تكون ممتعة وشخصية ، وبالتالي مش لازم تبقي متمسكة اوي بمطابقة كل حاجة بشكل مثالي طول الوقت ، لان التباين في بعض الاحيان ممكن يبقى كمان مثير للاهتمام.

نصايح للعناية بضوافرك في موسم الشتا:

– اول حاجة الترطيب هو المفتاح ، زي ما بترطبي بشرتك كتير خلال شهور الشتا ، مهم انك تعملي كده مع ضوافرك كمان.

– احتفظي بكريم ايد او زيت بشرة عالي الجودة في متناول ايدك دايما ، واستخدميه طول اليوم.

– دوري على المنتجات اللي بتحتوي على مكونات زي زبدة الشيا, زيت الجوجوبا المعروفة بخصائصها الترطيبية المكثفة.

– الافضل ان طول الضوافر يبقى قصير خلال فترة الشتا ، ده هيقلل من خطر التشققات والتكسر.

– اخر حاجة ماتنسيش التغذية ، النظام الغذائي المتوازن المليان بالفيتامينات زي فيتامين C, A, E, B7 (المعروف كمان بأسم البيوتين) من الفيتامينات المهمة لتعزيز الاظافر القوية والصحية من جوه.

تعالوا نشوف مع بعض بالصور اكتر الوان المانيكير الموضة اللي تستوحي منها اللوك بتاعك الموسم ده:

نصايح لتجنب الفقاعات في طلاء الاظافر للحصول على مانيكير مثالي