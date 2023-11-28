ازالة الشعر بطريقة طبيعية في البيت استخدام الحجر الخفاف

الحجر الخفاف كلنا بنستخدمه للقدمين وتشقق الكعبين ، ولكن النهاردة هنعرف مع بعض استخدام مختلف ليه ، وهي ازالة الشعر ، الملمس الخشن للحجر الخفاف فعال جدا في التقاط الشعر الخشن وازالته من الجلد ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي طريقة استخدام الحجر الخفاف لازالة الشعر الزائد.
طريقة استخدام الحجر الخفاف لازالة الشعر:
طريقة استخدامه بسيطة جدا ، استخدمي الحجر الخفاف على بشرة نضيفة وجافة في حركات دائرية صغيرة ، الحجر هيلقط الشعر وهيسحبه من البشرة.
بعد عملية ازالة الشعر اتأكدي من ترطيب البشرة ، لان ملمس الحجر الخفاف غير انه بيساعد على ازالة الشعر ، كمان ليه تأثير مقشر وده ممكن يخلي الجلد الجاف ، عشان كده مهم الترطيب بعد الازالة الحجر.
الحجر الخفاف ممكن تستخدميه للايدين والساقين واي مكان في الجسم ، ماعدا الوش.
ازالة الشعر الزائد باستخدام البيض:
لو عايزة عايزة تتخلصي من شعر الوش بوصفة طبيعية ، جربي استخدام البيض ، البيض مش بس مغذي ، ولكن كمان بيحتوي على خصائص جمالية مفيدة.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 بياض بيضة.
– 1 معلقة كبيرة سكر.
– ½ معلقة كبيرة دقيق ذرة.
الطريقة:
1- امزجي كل المكونات مع بعض لحد ما تتجانس كويس ، وعلى بشرة نضيفة وجافة حطي طبقة رقيقة من الخليط.
2- سيبي الخليط على وشك حوالي 15 – 20 دقيقة ، لازم الماسك يعمل طبقة على الجلد ممكن تقشريها.
3- ابدأي قشري الماسك من جوه لبره ، الماسك مش بس هيشيل الشوائب من البشرة ، لكن كمان هيخلصك من شعر الوش الخفيف او الوبري.
4- تقدري تستخدمي الوصفة دي للتخلص من الشعر الزيادة في الوش كله ، او لمنطقة الشنب.
ازالة الشعر الزائد باستخدام معجون البابايا:
لو بتدوري على حل طويل الامد ووصفة طبيعية تخلصك من الشعر الزائد بشكل نهائي ، جربي البابايا.
الدراسات اثبتت ان الانزيم المسمى “بابين” الموجود في البابايا ليه تأثير “مزيل للشعر” ، على الرغم من انه مش بيشيل الشعر بين يوم وليلة ، الا انه مع الاستخدام المنتظم بيقلل من اعادة نمو الشعر مع مرور الوقت ، يعني هيخلصك من الشعر الزائد بشكل نهائي.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 – 2 معلقة كبيرة بابايا مهروسة.
– ½ معلقة صغيرة كركم بودر.
الطريقة:
– امزجي البابايا والكركم ، لحد ما يتكون عندك معجون.
– افركي المعجون على الجلد في حركات دائرية ، ودلكيه كويس عشان يوصل لبصيلات الشعر.
– سيبيه لمدة 15 دقيقة.
– بعدها اشطفيه بالماية.
– كرري الوصفة بانتظام 2 – 3 مرات في الاسبوع ، هتلاحظي مع الوقت ان نمو الشعر بدأ يقل بالتدريج.
– تقدري تستخدمي الوصفة للوش ولاي مكان في الجسم.
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