افضل مرخيات طبيعية للتخلص من الم العضلات بشكل فعال

نمط الحياة وساعات العمل الطويلة ممكن تسبب آلام وتشنجات في العضلات ، وده ممكن يحصل لاي شخص ، في اي وقت ، وفي اي جزء من الجسم ، وبدل اللجوء لمسكنات الالم ، ممكن تجربي مرخيات العضلات الطبيعية لتخفيف الألم او العلاجات المنزلية لتخفيف الضغط او الانتفاخ في العضلات ، والنهاردة في المقالة بتاعتنا ، هنعرف الاسباب المختلفة ورا تشنج والم العضلات ، وهنتعرف على بعض مرخيات العضلات الطبيعية اللي ممكن تساعدك على تخفيف الالم بشكل فعال.

اسباب تشنجات العضلات:

التشنجات العضلية بتأثر بشكل شائع على مناطق الرقبة, الكتف, الضهر ، ومع ذلك ممكن تعاني من تشنجات عضلية في اي جزء في الجسم زي الايدين, القدمين, الساقين, اوتار الركبة, البطن ، وده ممكن يقلل من حركتك ويسبب لك الم شديد.

والتشنجات العضلية والالم ممكن يحصل بسبب واحدة من الاسباب دي.

– النشاط البدني الشاق لفترة طويلة او التمارين القاسية.

– وضعية الجلوس الغلط اثناء ساعات العمل الطويلة ممكن تأدي لالام الضهر او الكتف او الرقبة.

– وضعيات النوم الغلط او وضعية المشي.

– انقباضات الرحم اثناء فترة الدورة الشهرية.

– زيادة الوزن السريعة ونمط الحياة ممكن يخلي عضلاتك معرضة اكتر للتصلب والتشنجات.

– التقلبات المفاجئة او السقوط او المطبات.

– نقص العناصر الغذائية زي نقص فيتامين د او المغنيسيوم او البروتين.

– آلام العضلات المزمنة في المفاصل الناتجة عن حالات كامنة في الجسم زي التهاب المفاصل والالم العضلي الليفي.

– في حالات نادرة ممكن تشنج العضلات يحصل بسبب بعض الحالات الصحية المزمنة زي الحثل العضلي, التصلب المتعدد, او مرض مكاردل.

مرخيات العضلات الطبيعية لتخفيف الألم:

1- البابونج:

البابونج هو نوع اعشاب مرخي للعضلات ، وهو عشب علاجي غني بالفلافونويدات المضادة للالتهابات ، وممكن يساعد في علاج مشاكل مختلفة ، بما فيها تشنجات العضلات, تشنجات الدورة الشهرية, حمى القش والبرد والانفلونزا ، تدليك زيت البابونج العطري على العضلات المصابة بتساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف التشنجات ، ممكن تشربي شاي البابونج لارخاء العضلات المتيسبة والمؤلمة ، خصائص شاي البابونج المضادة للالتهابات والتشنج بتساعد على تقليل تشنجات الدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الحيض.

لتحضير شاي البابونج انقعي 3 معالق صغيرة من البابونج في كوباية ماية سخنة لمدة دقيقة ، وبعدها صفيه ، وممكن تضيفي معلقة صغيرة من العسل حسب الرغبة.

2- عصير الكرز:

الكرز مليان بمضادات الاكسدة وليه خصائص مضادة للالتهابات ، وده هيساعد على استرخاء العضلات وتقليل تلف العضلات والمها ، واظهرت الدراسات ان عصير الكرز ممكن يساعد الرياضيين وعدائيين المارثون على تخفيف الالتواء والاصابات العضلية ، بالاضافة انه بيساعد على تقليل تلف العضلات وعلى التعافي بشكل اسرع.

3- التوت الازرق:

التوت الازرق غني بمضادات الاكسدة والبوليفينول المضادة للالتهابات اللي بتساعد على استرخاء العضلات وتعزيز التعافي بعد التمرين ، وهيساعد على تحسين اداء التمارين الرياضية وتقليل علامات الالتهاب ، كوباية عصير توت قبل وبعد التمرين هتساعدك على التعافي بشكل اسرع من اي تلف في العضلات ، التوت الازرق ممكن يساعد كمان على تخفيف آلام العضلات المزمنة والالتهابات المرتبطة بهشاشة العظام وبيساعد على تحسين وضعية الضهر والحركة.

4- الفلفل الحار:

الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار بيساعد على تخفيف الالم المرتبط باضطراب آلام العضلات ، ممكن تدخلي الفلفل الحار في نظامك الغذائي ، او تعتمدي على الكريمات والكبسولات اللي بتحتوي على مستخلصات الفلفل الحار ، والدراسات اظهرت ان دهن كريم الكابسيسين على المناطق المصابة ممكن يخفف من تشنجات العضلات والمها.

5- عصير الرمان:

شرب عصير الرمان يعتبر واحدة من الطرق الطبيعية الصحية لتخفيف آلام العضلات ، اثبتت الدراسات ان شرب عصير الرمان بيقلل من تلف العضلات وبيساعد على تعافيها ، واثبتت دراسات تانية ان عصير الرمان بيساعدد على زيادة القوة وتقليل الم العضلات.

6- النعناع:

المنثول هو المركب الاساسي في النعناع والمعروف بخصائصه المسكنة وبيتم استخدامه بشكل واسع في كتير من ادوية تخفيف الالم ، النعناع بيحتوي على خصائص مضادة للتشنج والالتهابات اللي بتساعد عضلاتك على الاسترخاء اثناء الانقباضات.

ممكن تستخدمي النعناع بطريقتين:

– شاي النعناع: شرب شاي النعناع ممكن يساعدك على تخفيف الالم ، وتقدري تعمليه بكل سهولة باضافة اوراق النعناع للماية المغلية.

– التدليك بزيت النعناع: استخدام زيت النعناع على المكان المصاب بيساعد على علاج الالتواء ، كمان بيوفر تأثير تبريدي للمكان ، وبيخفف الالم ، وبيعزز استرخاء العضلات.

ولكن زيت النعناع ممكن مايكونش مناسب للاشخاص اللي بيعانوا من حالات صحية سابقة تأثر على الكبد او القناة الصفراوية او المرارة.

7- الروزماري:

عشبة الروزماري بتساعد على استرخاء العضلات وعلاج الام المفاصل ، بالاضافة انها فعال جدا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

تقدري تستخدمي الروزماري بالطرق دي:

– حمام الروزماري: انقعي نفسك في حمام ماية دافية مليان باوراق الروزماري.

– زيت الروزماري: دلكي المنطقة المصابة بزيت الروزماري المخفف لتقليل الالم واسترخاء العضلات.

8- اللافندر:

زيت اللافندر معروف بتأثيرة المهديء اللي بيساعد على الاسترخاء ، كمان فعال كمرخي طبيعي للعضلات وممكن انه يساعد في تخفيف اعراض التهاب العضلات والم الركبة وتشنجات الدورة الشهرية ، التدليك بزيت اللافندر وبعده تاخدي حمام دافي هيعزز الدورة الدموية وهيساعد على تخفيف الالام العضلات.

9- الزيوت العطرية:

معظم الزيوت العطرية معروفة بخصائصها المهدئة والمربحة ، فهي بتساعد على تخفيف توتر العضلات وتخفيف آلام العضلات بشكل فعال ، بخلاف زيت النعناع واللافندر والروزماري اللي قولناهم فوق ، كمان من الزيوت العطرية التانية اللي بتساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الالم بشكل فعال هي زيت الليمون, زيت اللبان, زيت السرو.

ولكن قبل استخدام اي زيت عطري للتدليك لازم تخففيه باي زيت حامل زي (زيت اللوز, زيت جوز الهند, زيت الجوجوبا).

نظام غذائي ومكملات غذائية طبيعية لاسترخاء العضلات وتخفيف الالم:

– فيتامين د:

التشنجات العضلية المنتظمة والالم ممكن تبقى علامة على نقص فيتامين د ، وهو منتشر اكتر عند النساء والاشخاص اللي مش بيتعرضوا لضوء الشمس بشكل كافي ، ومن المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين د هي اشعة الشمس, الاسماك, البيض, اللبن.

– البروتين:

البروتين ممكن يساعدك في تقليل تلف العضلات والالتهاب الناتج عن ممارسة الرياضة ، دخلي في نظامك الغذائي البروتين بشكل كافي ، او خدي مكملات البروتين.

– المغنيسيوم:

نقص المغنيسيوم بيظهر في الجسم على شكل تشنجات عضلية وآلام ، وبالتالي تقدري تقللي الالم والتشنجات عن طريق استكمال نظامك الغذائي بالاطعمة الغنية بالمغنيسيوم زي اللوز, الموز, الارز البني, السبانخ, الفاصوليا السودا, البقوليات ، كمان نقع نفسك في ماية دافية مع ملح الابسوم الغني بالمغنيسيوم تعتبر طريقة طبيعية تانية للمساعدة في استرخاء العضلات وتخفيف الالم.

وصفة طبيعية لارخاء العضلات:

هتحتاجي:

– ½ كوباية من اي زيت حامل (زي زيت جوز الهند, زيت الزيتون, زيت الجوجوبا).

– 10 نقط من زيت اللافندر.

– 10 نقط من زيت النعناع.

– 5 نقط من زيت الكافور.

الطريقة:

صبي الزيت الحامل في ازازة وضيفي له باقي الزيوت ، واقفلي الازازة ورجيها لخلط الزيوت كويس ، حطي كمية صغيرة من خليط الزيوت على المنطقة المصابة ودلكيها ، خليط الزيوت هيساعد على استرخاء العضلات المتوترة.

طرق تانية لتقليل التشنجات العضلية:

– خدي راحة:

لما تحسي بالالم ، النوم كويس وشرب السوايل واراحة المنطقة المصابة هيساعدك على تعافي العضلات ، في معظم الاوقات التشنجات بتحصل بسبب ارهاق العضلات ، والنوم والراحة هيكون مفيد جدا لمنع ارهاق العضلات والاضرار طويلة المدى.

– التدليك:

التدليك بيتم باستخدام الضغط المناسب لفك العقد وارخاء العضلات المشدودة ، تقدري تعملي ده في البيت او في مركز صحي متخصص.

– استخدمي الكمادات الدافية او الباردة:

واحدة من الطرق المفيدة لتخفيف الم العضلات هي استخدام الحرارة او التلج او الضغط ، الحرارة بتساعد على تحسين الدورة الدموية واسترخاء العضلات ، والتلج بيساعد على تقليل الالتهاب والتورم ، مهم انك تحددي نوع الالم للمساعدة في تحديد اي كمادات فيهم هتكون مفيدة ليكي اكتر.

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