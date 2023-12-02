شوربة العدس بالطماطم مع كرات اللحمة ، هي وصفة صحية غنية بالبروتين والالياف ، وفي نفس الوقت طعمها لذيذ ، وهي تعتبر من انواع الشوربات الشتوية المناسبة لايام البرد ، ده غير انها هتخليكي حاسه بالشبع فترة طويلة ، تابعوا معانا السطور الجايه واعرفوا الطريقة بالخطوات.

شوربة العدس بالطماطم مع كرات اللحمة:

عادة كلمة “دسمة” و “منخفضة السعرات الحرارية” مايمشوش مع بعض ، ولكن في وصفة شوربة العدس بالطماطم اللي معانا النهاردة يمشوا مع بعض ، لانه بدل من استخدام الكريمة التقيلة اللي بتكون سعراتها الحرارية عالية ، العدس هينزل النشا بتاعه وهيخلي الشوربة كثيفة وغنية ، وبالتالي تقدري تاكلي منها زي ما انتي عايزة من غير ما تحسي بالذنب.

المكونات:

– 450 جرام لحمة مفرومة.

– ½ كوباية فتات خبز او بقسماط مطحون.

– 1 بصلة مفرومة.

– 3 فصوص ثوم مفرومين.

– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 3 كوبايات ماية.

– 1 كوباية عدس بني.

– 6 حبات بصل اخضر متقطعين.

– 400 جرام طماطم متقطعة.

طريقة التحضير:

1- في حلة كبيرة على النار ضيفي الماية والعدس لحد ما يغلوا ، خففي النار وسيبي العدس على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.

2- في طبق كبير اخلطي اللحمة المفرومة , البقسماط المطحون, الثوم, نص كمية البصل المفروم والملح والفلفل الاسود ، اخلطي المكونات كلها بايديكي لحد ما تمتزج مع بعض كويس.

3- شكلي اللحمة على شكل كرات صغيرة بأحجام متساوية.

4- في طاسة على النار ضيفي زيت الزيتون ولما يسخن ، حطي كرات اللحمة وحمريها من كل الجوانب ، طلعي كرات اللحمة في طبق وسيبيها على جنب.

5- في نفس الطاسة اللي حمرتي فيها كرات اللحمة ، حمري باقي كمية البصل مع البصل الاخضر المتقطع لحد ما البصل يبقى طري ولونه شفاف.

6- ضيفي الطماطم المتقطعة للبصل في الطاسة وقلبيهم مع بعض ، وسيبيهم على النار يمتزجوا مع بعض لمدة دقايق ، بعدها ضيفي خليط الطماطم للعدس ، وسيبي الشوربة على النار تستوي لمدة 10 دقايق.

7- باستخدام الخلاط او الهاند بليندر اضربي الشوربة لحد ما يبقى قوامها كريمي ، رجعيها مرة تانية للحلة وضيفي لها كرات اللحمة المحمرة.

8- سيبي الشوربة تغلي على نار خفيفة لمدة 10 دقايق ، وقدميها سخنة مع خبز محمص وسلطة.

نصايح للوصفة:

– تقدري تضيفي للشوربة اي توابل تفضليها ، ومن التوابل المفضلة للوصفة دي هي الكمون, الكاري المطحون, ورق اللوري, بابريكا مدخنة.

– ممكن تضيفي خضروات زي الكرفس, القرنبيط, الجزر ، ضيفيهم مع العدس في البداية وهو بيغلي عشان يستوا مع بعض.

– تقدري تحفظي الشوربة في التلاجة في علبة محكمة الغلط ، وطلعي منها بالكمية اللي انتي عايزاها سخنيها وقت الاكل.

طريقة تانية للشوربة:

المكونات:

– 450 جرام لحمة مفرومة.

– ½ كوباية بقسماط مطحون.

– 1 بيضة كبيرة.

– 2 معلقة كبيرة شبت او بقدونس مفروم.

– 1 معلقة صغيرة توابل ايطالية.

– 1 معلقة صغيرة بصل بودر.

– 1 معلقة صغيرة ثوم بودر.

– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 بصلة متوسطة ، متقطعة مكعبات.

– 2 حبة جزر متوسطة مبشورة.

– 2 فص ثوم مفرومين.

– 2 كوباية صلصة طماطم.

– 8 كوبايات شوربة فراخ او ماية.

– 1 كوباية عدس احمر.

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اخلطي اللحمة المفرومة, البقسماط المطحون, البيضة, الشبت او البقدونس, التوابل الايطالية, البصل البودر, الثوم البودر, الملح والفلفل الاسود ، باستخدام ايديكي اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وشكليه على شكل كرات باحجام متساوية حوالي 20- 25 واحدة بحجم متوسط او 45 – 50 واحدة بحجم صغير.

2- في حلة كبيرة على النار سخني زيت الزيتون ، بمجرد ما الزيت يسخن ضيفي البصل المتقطع والجزر المبشور ، قلبيهم مع بعض حوالي 5 – 6 دقايق ، وبعدها ضيفي الثوم المفروم ، وقلبي لمدة دقيقة كمان.

3- ضيفي صلصة الطماطم والشوربة او الماية ، غطي الحلة وسيبي الخليط لحد ما يغلي.

4- ضيفي العدس, كرات اللحمة النية والملح والفلفل الاسود ، وسيبي الخليط يغلي مرة تانية ، خففي النار وسيبي الخليط يغلي وهو مكشوف من غير غطا لمدة 15 – 20 دقيقة لحد ما الشوربة يبقى قوامها كثيف وكرات اللحمة تستوي.

5- قدمي الشوربة سخنة مع الخبز المحمص.

طريقة عمل المسخن الفلسطيني بالفراخ