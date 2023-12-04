7 اجزاء في الجسم بتنضفيهم بشكل غلط ، اتعرفي على الطرق الصح

هتتصدمي لما تعرفي ان في حوالي 2368 نوع من البكتيريا بتعيش في السرة لوحدها ، ويمكن اكتر كمان ، ومع ذلك بيتم اهمال نضافتها ، كمان استخدام اعواد القطن لتنضيف شمع الاذن خطر ومش ضروري ، ولو دورنا اكتر هنلاقي ان في اجزاء كتير في الجسم بنضفها بشكل غلط طول الوقت وبنتسبب في اضرار اكتر من المنافع ، والنهاردة في بنات حوا هنقولك الطرق الصحيحة لتنضيف اجزاء الجسم ، وهنتعرف كمان على طريقة اضافية للتنضيف الآمن لو عاملة بيرسينج.

الطرق الصحيحة لتنضيف اجزاء الجسم:

1- السرة:

معظمنا عموما ياما بنتجاهل نضافة السرة او بنضفها بطريقة غلط ، المفروض انك تنضفي السرة مرة واحدة في الاسبوع وبطريقة محددة ، اغمسي عود قطن في الكحول واستخدميها لتنضيف الاجزاء الداخلية من السرة ، كرري مسح السرة لحد ما عود القطن يخرج نضيف ، بعدها استخدمي عود قطن جديد للتخلص من الكحول ، واتجنبي استخدام اللوشن في منطقة السرة.

2- الاذن:

استخدام ضوافرك او اي اداة مدببة لتنضيف شمع الاذن خطر ومحظور تماما ، الطريقة الصحيحة لتنضيف الاذن انك تحطي كام نقطة زيت الاطفال او الجلسرين لتنعيم الشمع وممكن تستخدمي محلول ازالة شمع الاذن من الصيدلية ، وبعد يوم او يومين صبي ماية دافية في الاذن باستخدام قطارة او سرنجة ، وبعدها ميلي راسك عشان تخرجي كل الماية من الاذن ، وامسحيها بفوطة ، كرري العملية دي حسب الضرورة ، ممكن كمان تستخدمي عود قطن لتنضيف المنطقة الخارجية من الاذن بس.

3- اللسان:

حسب الخبراء ، كشط اللسان هو الطريقة الاكتر فعالية لتنضيفه ، اللسان بيحتاج للتنضيف زي الاسنان بالظبط ، باستخدام فرشة الاسنان او كاشط اللسان ابداي من الجزء الداخلي من اللسان وادفعي لبره ببطء لحد طرف اللسان مع ضغط خفيف ، ولو حسيتي برغبة في التقيؤ ، اتجنبي ده عن طريق ظبط وضع كاشط اللسان في وضع مريح اكتر ليكي.

4- الاكواع:

لتجنب تراكم خلايا الجلد الميتة اللي بتأدي لاسمرار الاكواع ، ينصح بتقشيرها مرة او مرتين في الاسبوع ، تقدري تستخدمي مقشر بمكونات طبيعية من البيت او مقشر جاهز ، ولكن المفتاح هنا هو الفرك بحركات دائرية بالراحة من غير عنف ، لان الضغط الزيادة هيأدي لزيادة المشكلة مش حلها.

5- فروة الراس:

وجود تراكمات على فروة الراس ممكن تحصل بسبب خلايا الجلد الميتة او حتى الاستخدام الزايد لمنتجات الشعر ، لتنضيف فروة الراس بطريقة صح ، اشطفي شعرك بالكامل بالماية قبل استخدام الشامبو ، وبعدها اخلطي الماية مع الشامبو بتاعك وحطيه على فروة راسك ، والبلسم وزعيه من اول نص الشعر للاطراف بس وابعدي عن فروة الراس.

6- الوجه:

الصابون والغسول الرغوي بيسببوا جفاف البشرة ، عشان كده الافضل انك تتجنبيهم ، بدالهم استخدمي غسول خفيف مع الماية الفاترة لغسل بشرتك ، وسيبي الغسول على البشرة لمدة 60 – 90 ثانية قبل غسله بالماية.

7- الضهر:

الضهر يعتبر اصعب منطقة لتنضيفها لاننا غالبا مش بنطول كل الاماكن ، وعشان تتأكدي انك تنضفي كل مكان فيه بشكل صح ، ابدأي الاول بالتنضيف الجاف باستخدام فرشة بايد طويلة ، بعدها استخدمي ليفة طويلة او شريط تقشير.

– طريقة تنضيف السرة لو عاملة بيرسينج:

افضل طريقة للتنضيف والعناية بمكان البيرسينج ، هي باستخدام المحلول الملحي ، الضغط الخفيف بالماية الدافية مع الملح هتنضف المكان من البكتيريا وخلايا الجلد الميتة وهتحفز تدفق الدم في المنطقة.

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