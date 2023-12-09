علامات بيديهالك جسمك تعتبر تحذيرات مهمة لمشاكل صحية

على الرغم ان مش كل التنبيهات ممكن تبقى مقلقة ، الا ان بعض العلامات الشائعة اللي جسمنا بيديهالنا تعتبر تحذيرات لمشاكل اكبر وغالبا بنتجاهلها ، ولكن لما الموضوع يتعلق بصحتنا يبقى لازم ننتبه كويس بدل ما نندم بعد كده وتحصل مشاكل اكبر ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم علامات تحذيرية لصحتنا جسمنا بيديهالنا.

علامات تحذيرية لصحتنا:

1- القشرة وتساقط الشعر:

فروة الراس المتقشرة ممكن تكون مشكلة شائعة ، وده بيرتبط كمان بتساقط الشعر ، وده ممكن يكون علامة على نقص بعض الفيتامينات والمواد المغذية المهمة ، ممكن يكون بسبب انخفاض مستويات فيتامينات الزنك, B2, B3, B6, B7, الحديد.

2- تجعد جلد الصوابع والايدين:

ظهور التجاعيد هي علامة طبيعية وصحية للشيخوخة ، وعادة بيحصل تجعد جلد الصوابع والايدين لما بنفضل في الماية لفترة طويلة ، ولكن لما الايد تظهر بشكل اكتر تجعد وتفقد مرونتها بشكل اسرع من اجزاء الجسم التانية ، جسمك ممكن يبعتلك تحذير عن طريق تجاعيد جلد الصوابع من غير التعرض للماية ، معناه انك بتعاني من الجفاف او ضعف الدورة الدموية او مشكلة في الغدة الدرقية.

3- بقع بيضا على اللسان:

اللسان السليم عادة بيكون لونه وردي ، لكن لو لاحظتي ظهور بقع بيضا على اللسان ، ده ممكن يكون علامة على مرض القلاع الفموي ، وهو بيكون عرض شائع جدا بين الاشخاص المصابين بالسكر ، البقع البيضا ممكن كمان تبقى علامة على عدم العناية الكافية بالفم ، عشان كده العناية بنضافة الفم مهمة وممكن تساعد في حل المشكلة دي.

4- الطفح الجلدي:

عادة الجلد الاحمر والحكة بيكون علامة على الاكزيما ، ولكن في بعض الاحيان ممكن يكون الطفح الجلدي بالاضافة للحمى علامة على العدوى او لمس نباتات معينة ، وحتى لو في الظاهر مش باين انها خطيرة ، لكن ممكن يحصل عدوى للبقع ، عشان كده ضروري فحصها عند الدكتور تفادي لاي مشكلة اكبر.

5- تورم الكاحلين:

تورم الكاحلين يعتبر علامة شائعة للحمل ، ولكن لو انتي مش حامل ، ده ممكن يبقى معناه ضعف الدورة الدموية, او مشاكل في القلب, او قصور الغدة الدرقية ، والسبب الاقل خطورة لتورم الكاحلين هو اكل كمية كبيرة من الملح ، اللي بيأدي لاحتباس الماية في الجسم.

6- جفاف العيون:

جفاف العيون مع الاعراض المصاحبة المحتملة من حرقان, التهاب, وحتى تلف في العينين ، سبب الجفاف ممكن يكون الشيخوخة او بعض الادوية ، ولكن ممكن يكون علامة كمان على متلازمة سجوجرن “اضطراب في الجهاز المناعي” ، وغالبا ما بيصاحب مرض سجوجرن جفاف الفم والعيون.

7- الانتفاخ:

بعض الانتفاخات الخفيفة بتحصل بعد اكل اكلات معينة ودي مش مقلقة ، ولكن ممكن تكون كمان علامة على حساسية الطعام ، اكل الاطعمة اللي عندك حساسية منها ممكن تأدي للغازات والانتفاخ ، واكتر الاطعمة اللي ممكن تسبب ده هي القمح والجلوتين.

8- كدمات من غير سبب واضح:

لو بتلاقي دايما كدمات في اماكن عشوائية من جسمك من غير ما تكوني اتخبطتي اي خبطة سببت الكدمة دي ، هيكون من الافضل انك تروحي لدكتور ، الكدمات العشوائية البسيطة ممكن تكون بسبب نقص بسيط في الفيامينات ، ولكن ممكن تكون كمان علامة على حاجة اكتر خطورة ، زي مرض تخثر الدم.

9- العطش المستمر:

مهم جدا الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب كمية كافية من الماية ، ولكن الشعور دايما بالعطش هو واحد من اعراض مرض السكر ، ومن الاعراض التانية الشائعة التعب, والتبول المتكرر الناتج عن العطش المستمر.

10- تشنجات عضلية عشوائية:

تشنج العضلات ممكن يبقى ليه اسباب كتير ، بما فيهم الاجهاد البدني, التوتر, الجفاف وعدم الحصول على عدد ساعات نوم كفاية ، وفي الحالات الاكتر خطورة ، ممكن يبقى معناها اضطراب عصبي او مرض في الكلى.

11- الشخير:

الشخير رغم انه مشكلة مزعجة لشريكك ، الا انه غير ضار لجسمك ، وفي بعض الحالات ممكن يكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي اثناء النوم ، ومشكلة توقف التنفس اثناء النوم بتحتاج لاستشارة دكتور ، الدكتور ممكن يوصف جهاز طبي يساعدك على النوم والتنفس بشكل افضل اثناء الليل.

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