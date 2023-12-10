طريقة عمل M&M كوكيز كيك

من الذ وصفات الكيك اللي ممكن تجربيها ، وهي بتجمع بين مضغة الكوكيز المطاطية مع نعومة قوام الكيك ومتزينة بحبات من شوكولاتة M&M والشوكليت شيبس ، وتعتبر مثالية جدا لاعياد الميلاد والحفلات. تابعي معانا السطور الجاية واعرفي بالخطوات طريقة M&M كوكيز كيك.

M&M كوكيز كيك:

الادوات:

– صينية مستديرة بحجم 11 بوصة (حوالي 28 سم).

– ميكسر مع مضرب Paddle.

المكونات:

– ¾ كوباية زبدة غير مملحة (حوالي 12 معلقة كبيرة).

– ¾ كوباية سكر بني (150 جرام).

– ¼ كوباية سكر ابيض عادي (50 جرام).

– 1 بيضة كبيرة.

– 2 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

– 2 كوباية دقيق (240 جرام).

– 2 معلقة صغيرة نشا.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج صودا.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¾ كوباية شوكليت شيبس وكمية اضافية للتوبينج.

– 1/3 – ½ كوباية شوكولاتة M&M (صغيرة او عادية).

– شوكولاتة سبرينكلز للتزيين (اختياري).

مكونات كريمة زبدة الفانيليا:

– ½ كوباية زبدة غير مملحة ، طرية بدرجة حرارة الغرفة.

– 1 ½ كوباية سكر بودرة (180 جرام).

– 1 – 2 معلقة كبيرة كريمة تقيلة او كريمة خفق تقيلة.

– ½ معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

– 1/8 معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

1- قبل ما نبدأ ، في نصيحة مهمة حضري العجينة وبرديها في التلاجة لمدة 24 ساعة لانها هتخلي النكهة وقوام الكيكة افضل بكتير ، ممكن كمان تبردي العجينة قبلها 1 – 3 ايام ، وبعدها لما تبقى جاهزة للخبز ، سيبيها لمدة ساعة بره التلاجة لحد ما تبقى طرية بدرجة كافية لتشكيلها وفردها في الصينية.

2- دلوقتي هنحضر العجينة ، اول حاجة سيبي الزبدة والبيض بره التلاجة شوية لحد ما يوصلوا لدرجة حرارة الغرفة ، الزبدة هتبقى جاهزة لما تحطي ابهامك عليها يعلم ويسيب بصمة خفيفة ، وعشان تطرى بشكل اسرع ممكن تقطعيها قطع صغيرة.

3- في طبق اخلطي الدقيق, النشا, البيكنج صودا, الملح ، وخليهم على جنب.

4- في الميكسر اخلطي الزبدة مع السكر ، ابدأي أقل سرعة وزودي السرعة حسب الحاجة تقريبا لمدة دقيقتين.

5- ضيفي البيضة, الفانيليا واستمري في الخفق بالخلاط لحد ما العجينة تندمج تقريبا حوالي 30 – 45 ثانية.

6- ضيفي خليط الدقيق اللي جهزناه في الاول ، مع الاستمرار في الخفق على سرعة منخفضة.

7- بمجرد ما تخلطي العجينة ، ضيفي لها الشوكليت شيبس وقلبيها في العجينة بالراحة ، حطي العجينة على قطعة بلاستيك كبيرة او ورق خبز ولفيها ، دخليها التلاجة طول الليل او قبلها 1 – 3 ايام.

8- طلعي العجينة من التلاجة وسيبيها ترتاح بره لمدة ساعة قبل الخبز.

9- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، غطي قاع الصينية بورق خبز او ورق زبدة او ادهني الصينية زبدة.

10- افردي العجينة في الصينية بشكل متساوي ، حطي عليها شوية شوكليت شيبس واضغطي عليها بالراحة في العجينة قبل الخبز.

11- دخليها في الفرن على الرف اللي في النص لمدة 15 – 17 دقيقة لحد ما تتنفخ ويبدأ لونها يبقى بني غامق شوية.

12- خرجيها من الفرن وحطيها على رف سلك تبرد ، اضغطي على الشوكولاتة M&M في الجزء العلوي من الكيكة وبعدها سيبي الكيكة تبرد تماما ، واثناء ما الكيكة بتبرد هنحضر كريمة الزبدة.

13- هنحضر كريمة الزبدة ، في الميكسر اخفقي الزبدة لحد ما تبقى ناعمة وكريمية ، حوالي 1 – 2 دقيقة.

14- ضيفي السكر البودرة واخلطي على سرعة منخفضة في البداية لحد ما المكونات تمتزج كويس وبعدها ارفعي السرعة لمتوسطة واستمري في الخلط لمدة 1 – 2 دقيقة او لحد ما المكونات تمتزج تماما ، ضيفي الكريمة التقيلة, الفانيليا, الملح ، استمري في الخلط على سرعة متوسطة لحد ما المكونات كلها تندمج كويس والخليط يبقى ناعم.

15- عشان تلوني الكريمة ، قمسيها اجزاء وضيفي لكل جزء كام نقطة من ملون الطعام ، واضربيها بالخلاط الكهربائي او اليدوي او بايدك.

16- انقلي الكريمة لكيس تنزيين مع شكل وردات او نجوم حسب اختيارك ، وابدأي زيني حروف الكيكة ، وممكن ترشي عليها سبرينكلز حسب اختيارك ، وقطعيها وقدميها.

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