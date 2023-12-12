ازاي تمنعي تساقط الشعر اثناء فقدان الوزن

تساقط الشعر الناتج عن فقدان الوزن يرجع لحالة معروفة باسم التساقط الكربي ، عادة في الظروف العادية الشعر بينمو بمقدار ½ بوصة شهريا لمدة سنتين تقريبا ، وبعدين بيدخل في مرحلة الراحة وفي نهاية مرحلة الراحة ، الشعر القديم بيتساقط عشان يدي مجال لنمو الشعر الجديد ، وغالبا 10% من الشعر هي اللي بتدخل في مرحلة الراحة ، ولكن نتيجة للاجهاد الجسدي والعاطفي الناتج عن اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن ده بيأدي لدخول نسبة شعر اكتر من المعتاد في مرحلة الراحة ، وتساقطه عند ظهور شعر جديد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على نصايح هتساعدك على منع تساقط الشعر اثناء فقدان الوزن.
منع تساقط الشعر اثناء فقدان الوزن:
– الخطوة 1:
اتأكدي من اكل كمية كافية من السعرات الحرارية ، في حين انك محتاجة تقللي من السعرات الحرارية لفقدان الوزن ، الا انه التقليل زيادة عن اللزوم هيسبب تساقط الشعر لان الجسم مش هيبقى فيه طاقة كافية لدعم نمو الشعر ، وعشان تعرفي السعرات الحرارية اليومية اللي انتي محتاجاها اضربي الوزن اللي انتي عايزة توصلي له في 10 للحصول على الحد اليومي من السعرات الحرارية.
– الخطوة 2:
كلي كمية كافية من البروتين ، لان البروتين مكون رئيسي للشعر ، واحتياجات البروتين بتعتمد على عوامل فردية يعني كل جسم بيحتاج كمية بروتين بتختلف عن التاني ، زي وزن الجسم ومستويات النشاط اليومي ، بننصحك تستخدمي حاسبة البروتين لتحديد كمية البروتين اللي محتاجها جسمك يوميا.
حاسبة البروتين
حاسبة البروتين
– الخطوة 3:
دخلي الحبوب الكاملة, الفواكة, الخضروات في نظامك الغذائي ، الحبوب الكاملة بتحتوي على الحديد اللي نقصه يعتبر عامل رئيسي في تساقط الشعر ، الفواكة والخضروات بتحتوي على فيتامينات A,C, E بالاضافة للزنك واللي كلها بتساهم في نمو الشعر.
– الخطوة 4:
تناول المكملات الغذائية ، زي الفيتامينات المتعددة اللي بتحتوي على 100% على الاقل من الكمية الموصي بيها يوميا من كل الفيتامينات والمعادن اللي محتاجها الجسم.
– الخطوة 5:
اوزني نفسك مرة واحدة في الاسبوع عشان تشوفي وصلتي لفين ، والمفروض ماتنزليش اكتر من كيلو واحد في الاسبوع لخسارة الوزن بشكل صحي ، لو بتخسري وزن اكتر من المعدل ده ، ممكن تبقي معرضة لخطر تساقط الشعر.
سحر البصل في علاج تساقط الشعر
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