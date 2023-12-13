ازاي تحطي الروج الغامق زي المحترفين للوك مكياج مثالي

في بنات كتير ممكن تكون بتتردد في وضع الروج الغامق ، اولا لانه ممكن يتلطخ على الاسنان خصوصا لو من الانواع الثابتة ، عايز شفايف تكون مترطبة كويس جدا لانه ممكن يظهر تشققات وجفاف الشفايف ، بالاضافة انك ممكن تكوني مش بتعرفي تنسقي معاه باقي الوان المكياج وبتخافي اللوك يطلع غامق اوي او مبالغ فيه ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي ، وهنشارك معاكم نصايح لوضع الروج الغامق زي المحترفين للوك مكياج مثالي.

نصايح لوضع الروج الغامق:

1- ابدأي باستخدام قلم تحديد الشفايف:

اول حاجة ضروري استخدام قلم تحديد الشفايف لما تيجي تحطي روج بلون غامق ، لانه ليه هدف مزدوج اولا ملء الشفايف كلها بقلم التحديد هيساعد على عمل قاعدة جيدة للون الشفايف وهيثبت الروج اكتر ، كمان الوان الروج الغامقة بتتناقض مع الجلد اللي حواليها عشان كده التحديد مهم عشان تعملي حواف واضحة ونضيفة ، وما تحطيش قلم تحديد الشفايف بعد الروج لانه مش هيمنع الروج يخرج بره حدود الشفايف.

2- اختاري روج مات او كريمي:

مع الوان الروج الغامقة اختاري يكون مات وكريمي ، ده هيخلي الشكل النهائي للشفايف حلو.

3- الروج الغامق هيطلع شكله احلى مع الحد الادنى من مكياج العيون:

عشان تتجنبي اللوك المبالغ فيه ، وازني بين مظهر مكياجك بالكامل ، وبالتالي الروج الغامق هيطلع بشكل افضل مع حواجب متحددة ومرسومة كويس وحد ادنى من مكياج العيون والخدود الناعمة ، خلي شفايفك تكون هي محور اللوك بتاعك ، واستخدمي مكياج عيون بألوان محايدة.

4- الروج الغامق مع الوان ايشادو جريئة هيعمل لوك دراماتيكي:

ممكن تستخدمي الروج الغامق مع ايشادو بألوان جريئة جليتر لو عايزة تعملي لوك دراماتيكي لمناسبة معينة ، لان قوة المكياج الحقيقية هي في الفم والعيون هما اللي بيظهروا ملامح الوش كله.

5- البلاشر بيوازن لوك المكياج مع الروج الغامق:

لو حسيتي ان الروج الغامق طافي الوش ، في الحالة دي استخدمي بلاشر او برونزر لاضافة اضاءة للوش وموازنة لوك المكياج كله ، كمان اضافة نقطة من الايشادو المعدني في الزوايا الداخلية للعين هتديكي اضاءة اضافية.

6- اتجنبي الكونتور التقيل:

اتجنبي خطوط الكونتور التقيلة او الهايلايتر مع الروج الغامق ، لان الروج الغامق مع الخطوط التقيلة للكونتور ممكن تبين الخدود نحيفة زيادة عن اللزوم.

شوفي بالصور افكار للوك مكياج مع الروج الغامق:

5 افكار لمكياج يومي طبيعي