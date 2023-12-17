ليه الافضل تاخدي الشاور بالليل؟

دكاترة الجلدية بينصحوا بحمام يومي حوالي من 5 – 10 دقايق ، وفي حين ان كتير من الاشخاص بيفضلوا ياخدو الشاور بتاعهم الصبح ، الا انه البعض بيفضل التخلص من التوتر اليومي بشاور بالليل ، وعلى الرغم من ان وقت الاستحمام بيعتمد على تفضيلاتك الشخصية ، الا انه الاشخاص اللي بيفضلوا ياخدوا الشاور بالليل هيستفادوا اكتر ، فوايد جمالية وصحية ، والنهاردة في بنات حوا هنشارك معاكم فوايد الشاور بالليل على صحتك ومظهرك.

فوايد الشاور بالليل:

1- هيساعدك على النوم اسرع:

الاستحمام المسائي هيريح جسمك وعقلك ، ولما تاخديه في الوقت المناسب هيساعدك كمان على النوم بشكل افضل ، الاستحمام بالماية الدافية قبل النوم ب 90 دقيقة هيساعدك على النوم اسرع بحوالي 10 دقايق من المعتاد ، ده بيحصل لان الماية الدافية بتخفض درجة حرارك جسمك شوية ، وده بدوره بيبعت اشارة لجسمك بأن وقت النوم جيه.

2- افضل لبشرتك:

الاستحمام قبل النوم ممكن يساعدك على التخلص من حب الشباب ، لان شعرنا بيجمع البكتيريا وتراكم المنتجات على مدار اليوم ، ولما راسك بتلمس المخدة ، كل الشوائب دي بتتنقل لكيس المخدة ، وبعدها لبشرتك ، ولان بشرتنا بتتجدد اثناء النوم ، فالنوم ببشرة نضيفة ومنتعشة معناه ان خلايا الجلد الجديدة هتكون صحية.

3- ممكن يخفف من الحساسية الموسمية:

لو بتعاني من الحساسية الموسمية ، الاستحمام بالليل ممكن يساعدك على تخفيف الاعراض ، الوقت اللي بتقضيه بره البيت ده معناه ان المواد المسببة للحساسية زي حبوب اللقاح والتراب ، هتوصل لجلدك وهدومك ، ولو ما اخدتيش شاور قبل النوم ، الحاجات دي هتتقل لسريرك ، فلو انتي عندك روتين الاستحمام الصبح ، بننصحك تغيري روتينك وتاخدي الشاور بتاعك بالليل بدل الصبح لتجنب اعراض الحساسية.

4- شعرك هيبقى صحي اكتر:

غسل شعرك بالليل قبل ميعاد النوم بوقت كافي هيديكي وقت اكتر ان شعرك ينشف بشكل طبيعي في الهوا ، وده بدوره هيخلي شعرك بيلمع ومرن لفترة اطول ، لانه بيساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ، ولكن الصبح وانتي مستعجلة تجفيف الشعر بالسيشوار هيأدي لتلف خصلات الشعر ، وده هيخلي شعرك ضعيف ومعرض للتكسر بسهولة.

5- هيساعد على محاربة التعرق الزايد:

في حين ان الاستحمام الصبح وسيلة للانتعاش قبل ما تبدأي يومك ، الا انه الاستحمام بالليل في الواقع ممكن يساعدك على منع ريحة الجسم ، الحمام البارد قبل النوم هيساعد على منع التعرق الليلي اللي بيعاني منه كتير من الاشخاص.

6- هيمنع تشنجات العضلات:

لو حسيتي بألم في عضلاتك بعد يوم شغل طويل ، الحمام الدافي هيساعدك على تخفيف الالم ، لما الماية الدافية بتلمس الجسم هتساعد على تهدئة توتر العضلات وتعزيز النوم بشكل افضل بالليل ، كمان الحمام الدافي ممكن انه يمنع تشنجات الساق اثناء الليل ، وهي حالة شائعة بتأثر على حوالي 60% من الاشخاص.

قولي لنا بتاخدي الشاور بتاعك الصبح ولا بالليل؟

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