برج أنوبيس الفرعوني هو أحد الأبراج الفرعونية الاثني عشر وهو الذي يأتي في الترتيب التاسع من بينها، حيث تعتبر الأبراج الفرعونية هي الأقدم في العالم، ولكل منها خصائصه وصفاته وميزاته التي يختلف بها عن غيره من الأبراج، وعليه سنتطرق اليوم لمعرفة صفات البرج التاسع منها ومع من يتوافق مواليد هذا البرج.

برج أنوبيس الفرعوني (Anubis) هو البرج التاسع من الأبراج الفرعونية الاثني عشر، حيث يضم مواليد الفترة ما بين 9 – 27 مايو، ومواليد الفترة ما بين 29 يونيو الى 13 يوليو، وهي ميزة كل الأبراج الفرعونية، في حين أنكِ قد أعتدتِ على وجود فترة زمنية واحدة من الأيام المتواصلة لكل برج في الأبراج الغربية أو فترة زمنية واحدة في تلك الصينية والتي تمتد لكل برج على مدار عام كامل، فإنكِ ستجدين بأن الأبراج الفرعونية قد تكون متوزعة على فترتين أو أكثر، إلى جانب ذلك فإن لكل برج فرعوني ما يقابله في الأبراج الغربية، والبرج المقابل لأنوبيس هو برج الأسد، وكوكبه هو عطارد. [1] [2]

الكهنة الفراعنة هم من وضعوا تقسيم أيام العام على اثني عشر برجاً فلكياً، فقد عرف الفراعنة باهتمامهم بعلم الفلك والتنجيم وعلوم أخرى دقيقة، وقاموا بقياس صفاتهم وتوافقهم مع الأبراج الأخرى.

لكل برج فلكي فرعوني كتب عليه نقوش تشير إلى مواصفاته، وهنا ستجدين كل الصفات والخصائص التي يمتاز بها مواليد برج أنوبيس الفرعوني، وأنوبيس هو إله الموت والبعض يعتبره إله التحنيط عند القدماء المصريين تجتمع الارواح المحررة عند بوابة مملكته المظلمة من أجل العدالة وقد صور على هيئة إنسان برأس ابن آوى، أما عن أهم صفات برج انوبيس الفرعوني: [1] [2]

مولود برج أنوبيس هو شخص متقلب المزاج، ويحب الليل.

يعرف مولود هذا البرج كيفية السيطرة على نفسه وعلى المواقف عندما تواجهه مشكلة.

شخص بارع في التخطيط وله قدرة عالية في وضع الحلول الكفيلة بتحسين وضعه.

هو شخص عاطفي وحساس جداً، كما أنه يخفي مشاعره وراء ابتسامة، ويخفي مشاعره في العلاقات أيضاً خوفاً من أن تتم مقابلتها بأقل مما يتوقع.

يتمتع بغموض في شخصيته، كما أنه متعلق جداً بالماضي.

يبحث عن الكمال في أي شيء يتواجد فيه.

يتميز أصحاب هذا البرج بالميل إلى الوحدة، وهم من الشخصيات الإنطوائية، فضلًا عن كونهم شخصيات حساسة للغاية.

يفضل مولود أنوبيس أن يتخذ بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب.

كما يفضل الحياة الهادئة و العيشة في سلام.

يتوافق مواليد برج أنوبيس الفرعوني مع كل من مواليد برج باست وبرج إيزيس الفرعوني. [1]

مهما بلغت معرفتكِ في الأبراج سواء كانت معرفة عميقة أو بسيطة، فلابد وأنكِ لاحظتِ أهمية المعلومات التي تدور حول توافق البرج مع غيره، فقد حظي هذا المفهوم باهتمام كل الأبراج عبر التاريخ، لصلته الوثيقة بعالم العلاقات والزواج واختيار شريك الحياة، وحتى تلك العلاقات المرتبطة بالعمل والأصدقاء، لابد وأن التوافقات تساعدكِ في تحديد علاقاتكِ وتوخي الحذر مع علاقات أخرى، خاصة عندما نشير إلى علاقات أساسية في الحياة كالزوج أو الأهل.

برج أنوبيس الفرعوني من الأبراج التي تتمتع بصفات كثيرة مميزة بالفعل لمواليد هذا البرج، كما أنه كغيره يتوافق مواليده مع بعض مواليد الأبراج الأخرى ويُفضل أن يبني علاقه معهم.