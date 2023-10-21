برج ايزيس الفرعوني هو البرج السادس من بين الأبراج الفرعونية القديمة، والتي تضم اثني عشر برجاً فلكياً، وهذا البرج كغيره من الأبراج المصرية يتمتع مواليده بعدة صفات وخصائص وميزات، كما أنه متوافق مع بعض هذه الأبراج أكثر من غيرها.

برج إيزيس الفرعوني ( Isis ) وهو كما قلنا سابقاً هو البرج السادس بالمجموعة الفرعونية للأبراج، حيث يضم مواليد مواليد 11-31 مارس، 18- 29 أكتوبر، 19 -31 ديسمبر

إيزيس هو إلهة الأمومة، كما أن الألهة إيزيس هي زوجة أوزريس، وهي آلهة الأمومة والانوثة عند المصريين القدماء، والتي يتم تصورها على هيئة أنثى على رأسها الشمس ويجلس على حجرها ابنها.

يعتبر الفراعنة أول من وضع أسس ونظريات علم الأبراج منذ القدم ومنهم انتقل هذا العلم إلى الحضارات الأخرى حول العالم.

كما أن الفراعنة كانوا متقدمين جداً فى علوم الفلك ومنه انتقلوا إلى الاهتمام بعلم الأبراج، حيث قام الكهنة بتقسيم أيام العام على مدار السنة إلى اثني عشر برجاً فرعونياً، وحتى عامة الشعب أثناء عهد الفراعنة كانوا يعرفون الأبراج ويعلمون ما حولها من معلومات.

وُجِدَ أن كل برج فلكي فرعوني كتب عليه نقوش عن مواصفاته، وهنا ستجدين كل ما يخص برج إيزيس من صفات وميزات، فلكل برج فلكي صفاته الخاصة به، والتي يتمتع بها مواليد هذا البرج ويتميزون من خلالها عن مواليد الأبراج الأخرى، ولكل برج فرعوني برج آخر مقابل له من الأبراج الغربية التي المعروفة، وأما عن البرج المقابل لبرج إيزيس من الأبراج الغربية فهو برج السرطان، أما عن الكواكب فهي الشمس والقمر. [1] [2]

إليكِ صفات مواليد برج إيزيس الفرعوني فهي تشمل ما يلي:

شخص نشيط ويحب القيام بأمور جديدة.

لا يخشى المواجهات ولا التجارب واللقاءات الجديدة.

منفتح التفكير، يؤمن بالخير بالناس.

يملك مولود برج إيزيس الفرعوني حاسة سادسة ، قوي الشكيمة.

هو شخص كريم ومواسي جيد جداً للحزانى والمتألمين.

شخصية مولود هذا البرج شخصية إيجابية، وهو قوي ويعرف كيف يدافع عن نفسه وعن احبابه.

واضح ويعشق العلاقات الواضحة الشفافة.

يملك حس الدعابة وبارع في إسعاد أحبابه.

هم أشخاص متوازنون وقادرون على تخطى العقبات، لديهم اكتفاء ذاتي.

يتميزون بالصراحة والوضوح، يتمتعون بروح الدعابة ويحبون إسعاد أصدقائهم وعائلاتهم، لديهم قوة تدفعهم للبحث عن علاقات رومانسية.

يميلون دائماً إلى أن يكونوا مثاليين، مما قد يؤدي بهم إلى خيبة أمل في حياتهم العاطفية أو حتى أنفسهم لأنهم يتوقعون الكثير ويصابون بالإحباط عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، حيوانهم المفضل هو الكبش.

يتوافق مواليد برج إيزيس الفرعوني مع كل من مواليد برج أوزوريس وبرج تحوت الفرعوني. [1]

وهنا نود الإشارة لأهمية التوافق ومعرفته بين الأبراج، فقد حظي هذا المفهوم باهتمام كل الأبراج عبر التاريخ، لصلته الوثيقة بعالم العلاقات والزواج واختيار شريك الحياة، وحتى تلك العلاقات المرتبطة بالعمل والأصدقاء، لابد وأن التوافقات تساعدكِ في تحديد علاقاتكِ وتوخي الحذر مع علاقات أخرى، خاصة عندما نشير إلى علاقات أساسية في الحياة كالزوج أو الأهل.

برج إيزيس الفرعوني من الأبراج التي تتمتع بصفات كثيرة مميزة بالفعل، فمواليده يشملون 3 فترات زمنية مختلفة من شهور متوزعة على مدار العام، ولكنهم يجتمعون بهذه الصفات.