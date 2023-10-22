برج أوزوريس الفرعوني هو البرج الخامس من الأبراج الفرعونية، حيث يعتبر الفراعنة أول من وضع أسس علم الأبراج ومن ثم انتقل هذا العلم إلى باقي حضارات العالم، الفراعنة كانوا متقدمين جداً فى علوم الفلك ومنه انتقلوا إلى الاهتمام بعلم الأبراج.

برج أوزوريس الفرعوني (Osiris) هو البرج رقم 5 في ترتيب الأبراج الفرعونية الاثني عشر، ويضم هذا البرج مواليد مواليد 1- 10 مارس، 27 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وهذه ميزة خاصة بالأبراج الفرعونية، وهي أن يكون لدى كل برج منها أكثر من فترة زمنية خلال شهور السنة.

أوزوريس هو إله البعث والحساب حيث أن قدماء المصريين يعتقدون أن أوزيريس يعطي القدرة على رؤية الجانب العكس من الأشياء، وقراءة العقول، والتواصل مع الأموات.

كل برج فلكي فرعوني كتب عليه نقوش تدل على مواصفات مواليد هذا البرج، وكغيرها فإن الأبراج الفرعونية لها خصائصها وصفاتها، وبرج أوزوريس الفرعوني كغيره لها صفات خاصة به، حيث يتمتع بها مواليد هذا البرج ويتميزون من خلالها عن مواليد الأبراج الأخرى، إذ يتمتع مواليد هذه الفترات وهم أصحاب برج أوزوريس الفرعوني بعدة صفات سنقوم بإيجازها في هذا البند، كما أن لهذا البرج ما يقابله في الأبراج الغربية وهو برج السرطان، أما عن الكواكب فهي الشمس والقمر. [1] [2]

حيث تشمل صفات مواليد برج أوزوريس الفرعوني ما يلي:

شخص فضولي يحب المغامرات الجديدة.

قناص للفرص ويعرف الاستفادة من الحياة وفرصها.

مثابر ولا يخشى الفشل.

يعرف مولود برج أوزوريس في إيجاد الحلول ويعرف طريق النجاح.

شخص صديق ودود، كريم، موضع ثقة.

يحمل أصحاب البرج تناقضات كثيرة في شخصياتهم، فهم أقوياء وضعفاء جداً في نفس الوقت، كما يتميزون بالإصرار على تحقيق أحلامهم، فمثلاً جزء منهم يريد أن يكون شجاعاً وله رأي، بينما الآخر متردد وغير حاسم، وهو ما يجعله في معارك داخلية دائماً.

غالباً ما تجذبهم الأشياء الصعبة والتى تبدو مستحيلة.

هذا البرج هو يتكون من نوعين من الشخصيات الشخصية القوية التي تتحمل الكثير من صعوبات الحياة و الشخصية الضعيفة الكسولة الفاشلة و لكن هذا الشخصية من الممكن أن تقدر على ترك الكسل و تغيير من نفسها لتصل إلى النجاح.

يتميزون بالثقة والذكاء، مما يسمح لهم بسهولة الوصول إلى المناصب القيادية، كما يستمتعون بتلقي الأوامر من الآخرين، وهم قادرون على التأقلم مع أي ظروف، كما يمكن أن يظهروا على أنهم عدوانيين في آرائهم، ويظهرون على أنهم متسلطون ومغرورون، ويتغلبون على ذلك باللجوء إلى الهدوء في كلماتهم، لكنهم متسرعون خاصة وقت الغضب.

حيوانهم المفضل هو الثور.

يتوافق مواليد برج أوزوريس الفرعوني مع كل من مواليد برج تحوت وبرج أوزيس الفرعوني. [1]

وهنا نود الإشارة لأهمية التوافق ومعرفته بين الأبراج، فقد حظي هذا المفهوم باهتمام كل الأبراج عبر التاريخ، لصلته الوثيقة بعالم العلاقات والزواج واختيار شريك الحياة، وحتى تلك العلاقات المرتبطة بالعمل والأصدقاء، لابد وأن التوافقات تساعدكِ في تحديد علاقاتكِ وتوخي الحذر مع علاقات أخرى، خاصة عندما نشير إلى علاقات أساسية في الحياة كالزوج أو الأهل.

برج أوزوريس الفرعوني من الأبراج التي تتمتع بصفات كثيرة مميزة، فمواليده يشملون 3 فترات زمنية مختلفة من شهور متوزعة على مدار العام، ولكنهم يجتمعون بهذه الصفات وفي توافقهم ما الأبراج.