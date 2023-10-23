العرافة شويكار تكشف تنبؤاتها للأبراج في 2024: وهذه توقعاتها لفلسطين

فاجأت العرافة المصرية شويكار محبي الأبراج بتنبؤاتها المبكرة لعام 2024، حيث كشفت عن حظوظ الأبراج بشكل مفصل، كما كشفت عن توقعاتها للعام الجديد قبل بداياته.

حظوظ الأبراج 2024

كشفت شويكار التي تدعي اطلاعها ومعرفتها بعلم الأبراج والفلك، عن تنبؤاتها للأبراج في 2024، كاشفة عن أكثر المواليد وأقلهم حظاً.

برج الدلو

سنة حلوة ونجاح وفرح بأولاد.

الجدي

زواج ومكاسب مادية كبيرة.

العذراء

طلاق وعراقيل في الزواج.

الحوت

محفوظ من المرض برعاية الله.

الجوزاء

زواج خلال العام القادم.

الحمل

خطوبة أو علاقة عاطفية جديدة.

الثور

مكاسب مادية وهو شخص يهتم بالماديات أصلاً.

السرطان

انتقال إلى منزل جديد.

الأسد

مشروع جديد واحتمالية السفر مرتفعة وإن كانت غير مؤكدة.

الميزان

نجاح على الصعيد العملي.

العقرب

انفصال عاطفي قد لا يدوم.

القوس

فرح بالأولاد وأموال.

شاهدوا الفيديو

المواليد الأكثر حظاً

وكشفت شويكار عن توقعاتها للمواليد الأكثر حظاً في 2024، مؤكدة أن مواليد السبعينيات والثمانينيات هم المواليد الأكثر حظاً على كافة الأصعدة، فيما تحمل سنة 2024 حظاً أقل لمواليد الستينيات والتسعينيات.

وحددت العرافة شويكار سنوات قلة الحظ من الستينيات قائلة: عام 19961 وعام 1964 وعام 1965 وعام 1967 هناك احتمالية للتعب ولكن ليست كبيرة وعام 1969 هناك تعب وقلق.

شاهدي أيضاً: ليلى عبد اللطيف تحبس الأنفاس بفيديو قديم تتوقع فيه أحداث فلسطين

والسنوات الأقل حظاً في التسعينيات في الصحة وخلافه: تعب في الصحة متعلق بمواليد 1990 ومن النساء عام 1991 وسيعانين في زواجهن وعام 1992 مشاكل زوجية مع عودة واستقرار بينما 1993 سيعانون من مشاكل وخلافات زوجية مع مدة طويلة في الانفصال وعام 1994 لديهم صبر على المشاكل.

السنوات الأكثر حظاً

أكدت العرافة شويكار أن السنوات الأكثر حظاً في فترة السبعينيات هي 1975 وعام 1972 فيما سيساعد الحظ مواليد 1977 وعام 1978 وعام 1979.

مواليد عام 1980 سيستمتعون بحظ جيد، فيما يعاني قليلا مواليد 1981 بينما يزيد حظ مواليد 1982.

تحذيرات العرافة 2024

حذرت العرافة شويكار أصحاب برج العقرب خلال الفترة القادمة لأن عام 2024 يتطلب حذراً في علاقاته لأنه يعاني في حياته.

وأكدت أن مولود الجدي هو المولود الأكثر حظاً بين بقية الأبراج.

توقعات شويكار لفلسطين

وقالت العرافة شويكار إنها حلمت حلماً بالنسبة للحرب القائمة في فلسطين حالياً بين الجانبين المحتل الإسرائيلي والفلسطينيين العُزل في غزة، موضحة أنها رأت أن الحرب ستنتهي تماماً قبل دخول عام 2024 في نهايات العام الجاري.

وقالت شويكار: "أنا حلمت إن الحرب سوف تنتهي، ومن يخبرك بأن الحروب ستزيد فهو مخطئ تماماً، إلا إذا دخلت إيران الحرب وهذا أمر لا أتوقعه، أما لو دخلت الحرب فستشتعل حرب عالمية جديدة لن يستطيع أحد السيطرة عليها، ولكنها لن تدخل الحرب وكل شيء سينتهي، لأن الحروب لو زادت ستنتهي الحياة وربنا لن ينهيها الآن".

أضافت العرافة باكية: "أنا بكلم السماء وبكيت، وبحس إن في سلام جاي والطرفين هيوقفوا الضرب وبعض البلاد العربية ستنصحهم أن يتوقفوا عن الضرب".