أبرز صيحات المكياج الخريفية لأبراج النصف الأول من العام

تلجأ السيدات إلى الأنماط المريحة طوال فصل الصيف، قد يظهرن بدون مكياج ويعتمدن على إطلالات طبيعية، لكن بحلول فصل الخريف قد يحتجن إلى التغيير، لكن ما هي الاتجاهات الجمالية الأكثر إثارة لهذا الموسم التي تتوافق مع برجك؟ عالمة التنجيم ليزا ستاردست، وضعت اتجاهات جمالية لكل برج..

برج الجدي وطلاء الأظافر

تحاول صاحبات برج الجدي التخلص من مشاعرهن التقليدية والاعتماد على أسلوب وطريقة تفكير أكثر حداثة، لذا يبحثن عن آفاق جديدة ويتميزن ببراعة في الاختيار.

لا تلجأ صاحبات برج الجدي إلى المانكير البسيط لكن الأفضل لها خلال هذا الموسم شكل الأظافر القصير المزينة بأشكال مدروسة وملونة للحصول على مظهر أكثر دقة.

الدلو والحواجب الفاتحة

تميل صاحبات برج الدلو إلى أن تكون مميزة وأكثر إثارة للانتباه دائماً، لذا يمكن اللجوء إلى مدرسة غوتشي الخريفية لتحقيق ذلك التأثير من خلال الحاجب الفاتح وهو أكثر اتجاهات هذا الموسم رواجا.

يمكن لصاحبات برج الحوت تحقيق التميز بشكل أكبر عن الآخرين بالحاجب الفاتح والذي يطلق عليه :"الحاجب الذي لا يكاد يكون موجوداً"، وهذا المظهر سيحتاج إلى جهداً للمحافظة عليه.

الحوت ومكياج العيون

مكياج العيون المرفوعة هو المميز لهذا الخريف، والذي يمكن تحقيقه من خلال صفوف الكريستا التي توضع تحت الرموش والتي ظهرت في عرض أزياء لويس فويتون واللمسات الدقيقة من اللمعان الأسود في عرض فالنتينو.

تبحث صاحبات برج الحوت عن التفاهم والوضوح هذا العام، لذا يلجأن إلى عكس هذا الوضوح على مكياج العيون وعكس روحهن من خلاله.

برج الحمل: ظلال العيون أحادية اللون

يمكن لصاحبات برج الحمل أن يظهرن كنجوم الروك هذا الموسم من خلال ظلال العيون أحادية اللون التي ستكون مؤثرة للغاية بدرجات الألوان الترابية في الخريف.

الظلال الجريئة هي المناسبة لبرج الحمل هذا الموسم لكونها تناسب شخصيتهم والتي تتمتع بحيوية كبيرة ومشرقة.

برج الثور واللون الوردي

على الرغم من انتهاء صيف صيحة باربي إلا أن تأثيره ما زال قائماً خاصة لصاحبات برج الثور الذي يحكمه كوكب الزهرة ويمثلهما اللون الوردي

يركز برج الثور هذا الموسم على الحب والعلاقات لذا تشعر صاحبته بأنها في أجمل حالاتها عندما ترتدي هذا اللون، ويمكن استلهام ذلك من عرض أزياء جورجيو أرماني لخريف 2023 الذي اعتمد كثيراً على هذا اللون في مكياج عارضات الأزياء.

الجوزاء: الأكثر ميلاً للتجربة

المكياج الملون والواقعي، يتناسب تماماً مع غرائز صاحبات برج الجوزاء، اللاتي يملن للحصول على الإلهام من خلال الألوان المجردة لمكياج العيون والخدود.

الألوان الجريئة على الجفون ستكون مناسبة تماماً لصاحبات برج الجوزاء خلال خريف 2023، خاصة أن العلامة المميزة لهن هو التعبير عن أنفسهن بطريقة فريدة.