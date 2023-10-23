من السرطان للقوس: إليكي مكياج خريفي حسب برجك

"بصيحات مكياج غير تقليدية وأكثر قوة وجرأة" تتميز صاحبات أبراج النصف الثاني من العام خلال موسم خريف 2023، إذا كنت ترغبين في موسم أكثر جمالاً وإثارة، إليكي الاتجاهات الجمالية التي تتوافق مع برجك هذا الموسم

برج السرطان وغرة الشعر

رحلت الفنانة جين بيركين في صيف 2023، والتي تميزت بمظهر اعتمدت فيه على غرة فرنسية أضفت عليها الثقة، وعلى عكس صاحبات برج السرطان اللاتي يشعرن ببعض الخجل إلا أنهن يحببن في الوقت ذاته أن يتقدمن الأمور بقوة لا يستهان بها.

قد تكون غرة الشعر هذا الموسم بمثابة عنصر إضافي لمزيد من المظهر المتميز لصاحبات برج السرطان وتساعد على إضفاء مزيد من التألق والقوة.

الأسد والمكياج الصارخ

تلتزم صاحبات برج الأسد بطريقة تفكير معينة تميزهن عن غيرهن، ولا يعودون إلى نفس التصميم مراراً وتكراراً إلا أن جاذبية المكياج الصارخ تكون أكثر جاذبية لهن.

قلم تحديد العيون الأسود والعيون الجرافيكية سيبدو خلال موسم خريف 2023 رائعاً للغاية وساخر لصاحبات برج الأسد.

برج العذراء والبشرة غير اللامعة

"ملائكي، ويسعى ناحية الأفضل ويهتم بالتفاصيل"، هذه بعض من صفات برج العذراء الذي يتبنى هذا الموسم صيحة البشرة غير اللامة ويفضل الظهور بشكل طبيعي في الخريف.

قد يكون مكياج صاحبات برج العذراء خلال الخريف غير لامع لكن اللمسة النهائية له تجعله ذات تركيز ناعم ويستحق الكمال، فالعذراء لديهن الهوس بالحصول على أفضل ما في كل شيء لذا إذا كان لم يكن الجلد خالياً من العيوب فسوف يعملون على جعله كذلك.

الميزان: الأكثر ميلاً الرومانسية

تسريحات الشعر المستوحاة من عصر النهضة والضفائر المنسوجة الناعمة لا تختفي أبداً، وإذا كانت صاحبات برج الميزان ينشدن الرومانسية دائماً فتلك الإطلالات ستكون المناسبة لهن.

تشغل الأحلام والآمال صاحبات برج الميزان ويركزن بشكل كبير على كيفية تقديم أنفسهن للعالم، لذا لن تكون لديهن مشكلة في قضاء وقتاً قد يكون طويلاً في تنفيذ تسريحات شعر معقدة والتي يمكن أن يحصلن على الإلهام لها من عرض أزياء سيمون روشا الخريفي

العقرب: صاحب الشفاه العنابية

برج العقرب هو الأكثر مزاجية والأكثر غموضاً بين الأبراج، لذا يكون المكياج النابع من اللون العنابي العميق مميزاً دائماً لهن.

تتوافق صاحبات برج العقرب مع موسم الخريف، لذا فهن المرشحات المثاليات للحصول على هذا المظهر الغامض، والذي يكون مناسباً للغاية لشخصياتهن دون الحاجة إلى إضافات أخرى: "إنهم يفكرون في الماضي ويعيدون الأشباح إلى حياتهم لمناقشة المواقف القديمة."

القوس: الأكثر احتمالاً أن يحمر خجلاً

تحب مواليد برج القوس المجازفة عندما يتعلق الأمر بالمكياج لذا تأخذ شخصيتهن اتجاهاً جريئاً ومنعطفاً حقيقياً في موسم خريف 20231.

يشير علماء الفلك أن القوس سيحظى بتجربة جديدة من الأصدقاء والأحباء على حد سواء هذا الخريف، لذا فإن أحمر الخدود الحالم والكريمي الممزوج جيداً مرافقاً مثالياً طوال هذا الموسم.