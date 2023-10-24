اختاري ألوان الموضة بحسب شخصية برجك

نعرف ما الذي تفكرون فيه يا عشاق الموضة مع اقتراب فصل الشتاء، "ما هو اللون المناسب لي هذا الموسم؟!" حسناً، لا تقلقي، لدينا اللون الذي يجب أن ترتديه هذا الشتاء، بحسب البرج الذي تنتمين إليه! حان الوقت لمعرفة المزيد عن نفسك، الأمر الرائع أيضاً هو أننا اخترنا هذه الألوان بناءً على أفضل ألوان الموضة في العامين الماضيين لأزياء الشتاء.

والآن دعونا نتحقق من اللون الذي يجب أن ترتديه هذا الشتاء.

اللون الأحمر لبرج الحمل

أصحاب برج الحمل شجعان وحازمون وواثقون و(نجرؤ على القول) أناس ناريون.

يبحث مواليد برج الحمل دائماً عن المواقف الديناميكية ليكونوا جزءاً منها وليهم شغفهم بالحياة.

اللون الأحمر هو لون العاطفة والطاقة والقوة ومثالي للحمل.

الوردي الفوشية لبرج الثور

أصحاب برج الثور معروفون بالعملية والالتزام، لذا، سواء كان لمشروع جديد أو علاقة، فسوف يستمرون فيه حتى النهاية.

يستمتع مواليد برج الثور بمتع الحياة، لذلك نعتقد أنكم جميعاً ستستمتعون بهذا اللون الرائع المعروف باسم الفوشية.

الفوشية هو لون مشرق للغاية ويمكن أن يرتبط بحاكم كوكب الزهرة في برج الثور.

كوكب الزهرة هو كوكب الحب والجمال والإبداع والجاذبية والرضا والامتنان.

نعتقد أن اللون الوردي مناسب تماماً لمواليد برج الثور استناداً إلى جانب الزهرة في شخصيتهم.

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اللون الأصفر لبرج الجوزاء

هذا البرج يحظى بسمعة سيئة لكونه مزدوجاً! حمولة من القرف، أنهم لطيفون وفنانون وقابلون للتكيف ويحبون التعرف على العالم! سيدي، هذه العلامة غريبة جداً عن كل شيء! لديهم شعور دائم بأنه لا يوجد ما يكفي لتجربة كل ما يريدون.

إنهم محبون للمرح، مونسون ويتواصلون، إذا كان بإمكان أي شخص أن يرتدي اللون الأصفر خلال يوم شتوي كئيب، فمن المؤكد أنه سيكون برج الجوزاء، لون هذا البرج أصفر بسبب شخصيته المضيئة.

اللون الأرجواني لبرج السرطان

يتميز مواليد هذا البرج بالفطرة والحساسية العالية، مما قد يجعل التعرف عليهم أمراً صعباً للغاية. لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك ذلك!

السرطان هو العلامة الأكثر رعاية على الإطلاق، تحافظ على عائلاتهم وأصدقائهم قريبين جداً لأنهم يحبونهم كثيراً وهم أيضاً محبون للفن والهوايات المنزلية ومساعدة أحبائهم.

اللون الأرجواني يرمز إلى السلام والإبداع والحكمة، نعتقد أن هذا اللون يناسب برج السرطان بشكل رائع، فهم يحبون الفن ولديهم الكثير من الخبرة الحياتية لمشاركتها، كما أنهم معجبون جداً بالحفاظ على السلام.

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اللون الذهبي لبرج الأسد

شخصيتهم الدافئة والعاطفية، لامعون مثل الذهب ولا يحدث هذا من خلال مظهرهم فحسب، بل من خلال قيادتهم الفطرية وطبيعتهم الطموحة.

أنهم مخلصون للأشخاص الذين يحبونهم ويحبون مشاهدتهم وهم يتألقون أيضاً.

ما هو اللون الأفضل لمساعدتهم على التألق هذا الشتاء أكثر من الذهب؟

اللون الرمادي لبرج العذراء

نظراً لأن برج العذراء دائماً ما يهتمون بالآخرين، فإن إحساسهم العميق بالإنسانية وكيف نفعل ذلك، يجعلهم أكثر علامات البروج حذراً.

إنهم يخططون دائماً لخطوتهم التالية، تعيش علامة الأرض هذه حياتهم بشخصية قوية ولطيفة.

مهمتهم في الحياة هي مساعدة الآخرين والبقاء متواضعين، اللون الرمادي هو لون متواضع، لكنه في نفس الوقت يتماشى مع كل شيء.

اللون الأزرق الفاتح لبرج الميزان

شخصية الميزان مسالمة وعادلة، العمل الجماعي مهم جداً لهذه العلامة، هذه العلامة جاهزة لحل النزاعات والحفاظ على السلام قدر الإمكان.

نظراً لأن الميزان برج هوائي، فهم أفراد يبحثون عن محفزات عقلية مستمرة ويسعون جاهدين للحصول على ذكاء قوي.

كوكبهم هو أيضاً كوكب الزهرة، لذا يرغبون في أن يكونوا محاطين بالموسيقى والفن والأماكن الجميلة التي يزورونها.

يرمز اللون الأزرق الفاتح إلى الانسجام والشفاء والهدوء والنعومة.

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اللون الأحمر القرمزي لبرج العقرب

تستحق هذه العلامات العاطفية لوناً عاطفياً، مثل اللون الأحمر القرمزي العميق، فهم لديهم بعض من أعمق مشاعر الأبراج ، لكن القليل منهم فقط هم الذين يمكنهم رؤية هذه المشاعر.

، لكن القليل منهم فقط هم الذين يمكنهم رؤية هذه المشاعر. برج العقرب، يمكنك إثارة إعجابهم جميعاً بملابسك القرمزية العميقة هذا الشتاء.

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اللون البرتقالي لبرج القوس

القوس هم منفتحون ومتفائلون ومتحمسون، يزدهر هذا البرج بالتغيير، فهو قادر على أخذ أفكاره المجردة وتحويلها إلى خطط ملموسة وهم أيضاً أكبر المسافرين في دائرة الأبراج وهم على استعداد للمغامرة القادمة.

إنهم دائماً مهرجون ويصنعون المزيد من الذكريات مع الأشخاص الذين يحبونهم.

على الرغم من أنهم يمكن أن يكونوا معروفين بشخصيتهم المرحة، إلا أنهم مفكرون فلسفيون عميقون أيضاً.

يجمع اللون بين طاقة اللون الأحمر وسعادة اللون الأصفر، إنه يمثل الحماس والتشجيع والتحفيز.

اللون البيج الرخامي لبرج الجدي

يتمتع القبعات بالاستقلالية والثقة التي تمنحهم القدرة على إحراز تقدم كبير في حياتهم الشخصية والمهنية (الأهداف!).

لديهم قدرة طبيعية على قيادة الطريق، مما يجعل الآخرين يشعرون بالراحة من حولهم، يمكنهم الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لهم.

إذا كان لديكِ برج الجدي كشريك أو صديق أو عضو في الفريق، فمن المؤكد أنك ستكون في الجانب الفائز.

يعتبر البيج الرخامي Butterum محايداً رائعاً ويمكن مزجه ومطابقته، ستهيمنين على هذا الشتاء بهذا اللون.

اللون المرجاني لبرج الدلو

على الرغم من أن لون المرجان الحي قد لا يكون عادةً لوناً شتوياً، إلا أننا نعلم أنكم جميعاً ستبهرونه على أي حال.

علاوة على ذلك، متى لعب برج الدلو وفقاً لقواعد أي شخص آخر غير قواعده؟! أبداً! لذا كوني مشرقة في هذا الشتاء.

اللون الأخضر لبرج الحوت

من المعروف أن مواليد الحوت معروفون بكونهم عطوفين وفنيين ولطيفين.،يمكن أن يكونوا من أعظم الأصدقاء الذين لديكِ على الإطلاق بسبب ولائهم وطبيعة اهتمامهم.

العواطف تحكم هذه العلامة، لذلك قد يشعرون في بعض الأحيان أنهم تائهون في عواطفهم وغير قادرين على التواصل مع الآخرين بسبب ذلك.

يمكن أن يكون هذا صراعاً حقيقياً حيث يسعون جاهدين لإجراء اتصالات مع الآخرين.

يمثل اللون الأخضر لون النمو والشفاء والأمل، شيء يحتاجه الحوت.