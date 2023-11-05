إن الدخول في علاقة مع أحد مواليد برج القوس أمر يحمل الكثير من المرح والإثارة والرومانسية. ففي هذه العلاقة غالبًا ما ستجد شريكك فضوليًّا ومرحًا، فضلاً عن قدرته الكبيرة على التكيف. لكن، ماذا عن برج القوس والغيرة وهل من الممكن أن تعصف غيرته بالعلاقة؟ أم أن مواليد هذا البرج لا ينجرفون وراء هذا الشعور كثيرًا في علاقاتهم؟! هذا ما سنجيب عنه بالتفصيل فيما يلي.

يُلاحَظ أن مواليد برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر) من الأقل غيرةً بين الأبراج؛ فهم يؤمنون بالحرية في الحب وعدم الرغبة العارمة في التملك. إلا أنهم أحيانًا يجدون من الأمور الواضحة والمُلحة ما يُثير غيرتهم، فتظهر عليهم بعض التغيرات في سلوكياتهم تجاه الطرف الآخر. ويُمكن اعتبار هذه السلوكيات المتغيرة من علامات الغيرة عند رجل القوس التي يجب على الطرف الآخر ملاحظتها.

ما يثير غيرة رجل برج القوس

سبق أن ذكرنا أن رج القوس من أقل الرجال غيرةً في طبيعة الحال. لذا فإن ما يُثير غيرته غالبًا يكون أمرًا واضحًا لا يحتمل الكثير من المعاني. مثل أن يرى حبيبته مع شخص آخر في لمحة رومانسية مثلاً. أو أن يرى صورتها مع غيره على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن النصيحة دائمًا تكون عدم محاولة إثارة غيرة رجل برج القوس عمدًا، لأنك غالبًا ما ستحصلين على رد فعل مختلف عما تنظرينه منه. ففي قليل من الأحيان ستدفعه غيرته إلى محاولة التودد إليك ليفوز بقلبك وينتصر على منافسه. إلا أنه غالبًا ما سيرى أنك قد تخليت عنه بانجذابك لشخصٍ آخر، فيتركك تمامًا، ويبدأ حياته مرة أخرى بدونك. [1]

شأنها شأن رجل برج القوس، لا تغار أنثى برج القوس بسهولة. إلا أنها في حالة الغيرة تملك قدرة عالية على التخلي بعد أن تلقن من أذاها درسًا مُعتمدةً في ذلك على صراحتها وحسن انتقائها لكلماتها.

ما يثير غيرة أنثى برج القوس

بقدر ما تتمتع به امرأة هذا البرج من حيوية وقدرة كبيرة على الإنجاز، فإنها تسعى دائمًا إلى العيش مع شريك الحياة الذي يُشجعها على ذلك ويكون داعمًا حقيقيًّا لها. وعلى الرغم من قدرتها الفائقة على الحفاظ على ذلك الشريك، إلا أنها لا تتسامح في انجذاب شريكها لامرأة أخرى، فهو بذلك يتخلى عنها من وجهة نظرها ويدفعها إلى التخلي هي الأخرى.

كما قد تغار أنثى القوس من إدخال طرف ثالث في العلاقة ليتحكم في قراراتها أو يؤثر على اختياراتها. فهي على الرغم من انفتاحها تقدس الخصوصية، وتحب أن تبقي تفاصيل حياتها الشخصية طي الكتمان. [2]

عندما يغار مواليد برج القوس، وهو أمر قليل الحدوث، قد تظهر عليهم واحدة أو أكثر من علامات الغيرة على النحو التالي:

في بداية شعوره بالغيرة، يميل إلى إنكار هذا الشعور، إلا أنه يظهر رغمًا عنه أثناء مزحه أو إلقائه للنكات التي قد تبدو عدوانية أو مؤذية للطرف الآخر على غير العادة.

لا يحب مواليد برج القوس السيطرة أو التملك، إلا أن شعوره بالغيرة على الطرف الآخر قد يدفعه إلى بعض التسلط قبل أن يحسم قراره بشأن قدرته على الاستمرار في العلاقة.

وعلى الرغم من ميلهم الدائم إلى اللطف وخفة الروح وحس الدعابة، قد يطلق مولود برج القوس عبارات قاسية ويكون حادًّا في أقواله وأفعاله مع الطرف الآخر إذا ما شعر بالغيرة عليه.

وأخيرًا يُعد الانسحاب من العلاقة حلاًّ مثاليًّا لمواليد هذا البرج عند شعورهم بالغيرة. فهم يرون الحياة بطريقة أكثر عملية، ويشعرون أن وقتهم أثمن من أن يُهدَر في مثل هذه المشاعر السلبية.

برج القوس هو البرج التاسع في دائرة الأبراج. تمر الشمس من هذا البرج من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر. وهو برج ناري يتسم بعدة صفات، منها: