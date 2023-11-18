أبراج يوم الثلاثاء 11 يوليو/ تموز 2023 العامة وفي الحب والعمل والصحة

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

قد تسعى للتعبير عن جانبك الروحي من خلال النشاط الفني، ولكن قد لا يكون لديك أي فكرة عن كيفية القيام بذلك. لا تجبره ابحث عن شيء آخر لتفعله واتركه لفترة من الوقت. قد تتفاجأ من النتائج النهائية.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

قد تكتشف على مدار اليوم أنك كنت تتساءل عما إذا كانوا يهتمون بك حقًا أم لا. يخبرك حدسك أنهم يفعلون الكثير، ومع ذلك فإن أفعالهم في الوقت الحالي قد لا تعكس ذلك. ثق بما يخبرك به قلبك.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

ستشعر اليوم بقدر كبير من الضغط من الأشخاص من حولك. تشعر بالحاجة إلى تحقيق مستوى معين من الأداء بإتقان مطلق. يأتي معظم هذا الضغط في الواقع من الداخل وليس من الآخرين. كن هادئًا مع نفسك.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

أنت فضولي بشكل طبيعي. قم بتوجيه هذا الفضول والمرونة المكتشفة حديثًا من خلال استكشاف اليوغا وتطبيقات التمارين الأخرى. تدرب على التنفس العميق لمنح الجهاز العصبي والجهاز التنفسي الدفعة التي يحتاجها.

قد يبدو الصديق المقرب أو الشريك الرومانسي في مزاج هادئ نوعًا ما، قد تتساءل عما إذا كان هذا الشخص غاضبًا منك أم أنك قلت أو فعلت شيئًا لم يكن جيدًا. من المحتمل أن ما يزعج صديقك له علاقة بالعمل أو العائلة أو المال أكثر من علاقته بك.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

إذا كان لديك أي أفكار حول كيفية تغيير سلوكك المعتمد لعلاقتك الحالية للأفضل، أو الاحتفاظ بشخص معين بجانبك عندما لا يريد حقًا أن يكون هناك، فمن الأفضل التفكير مرة أخرى. لماذا لا تستطيع ان تكون نفسك

توقعات برج الثور اليوم في العمل

لن يحصل عقلك المتذبذب على الكثير من الدعم من الآخرين، لذلك يمكنك أيضًا توفير طاقتك في محاولة الحصول على المشورة من الأشخاص من حولك. من الأفضل أن تقوم بأبحاثك الخاصة في الكتب والمجلات والدوريات.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

شغفك بالانخراط مع الآخرين سيكون نهمًا، في بعض الأحيان تغمر هذه الطاقة الآخرين. تأكد من ممارسة بعض التمارين الهوائية لتجربة أفضل أداء لهذا الجانب. حبك واهتمامك الحقيقيان واهتمامك سوف يشع ويلمس الآخرين بعمق.

في إثارة الشكوك وعدم الأمان بين أفراد العائلة، قد يخشون أن يكون لديك وقت أقل لهم. من المهم أن تطمئنهم، فقد تتفاقم مخاوفهم إذا تركتها تنزلق. أوضح أنك ما زلت موجودًا من أجلهم. هذا قد يخفف من شكوكهم وشكوكك.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

تُمكّنك الطاقة النجمية الحالية من معرفة مدى ارتباطك بهذه العلاقة الحالية، لا بأس إذا كنتما سعداء بشركة بعضكما الآخر وتحرزان تقدمًا، ولكن إذا كان أحدكما أو كلاكما يعوق شيئًا ما، فمن الأفضل أن تكون صادقًا مع بعضكما البعض.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

أنت في وضع جيد اليوم للاستفادة من وضع متعثر. يحتاج الناس إلى التوجيه ويمكنك إعطاؤه لهم. شخصيتك الطبيعية هي ما تحتاجه بالضبط لذلك لا تخف من الوقوف وأخذ زمام المبادرة.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

النوم يسمح للأعضاء بالراحة وتجدد الخلايا ويمنح العقل الواعي استراحة. اجعل النوم الجيد أولوية، أعشق سريرك، اجعله ملاذًا لراحتك. قم أيضًا بممارسة التمارين الرياضية الكافية أثناء النهار حتى تشعر بالتعب في وقت النوم.

قد تضطر إلى الاتصال بالأصدقاء المشتركين الذين يمكنهم تزويدك بالمعلومات التي تحتاجها. من المحتمل أن الظروف ليست كلها رهيبة. ربما لا يوجد شيء يدعو للقلق بشكل مفرط، لكن عليك سماع ذلك. استمر في المحاولة.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

هناك احتمالات قوية بأنك بطريقة أو بأخرى ستتمكن من فرك بعضكما البعض بطريقة خاطئة. لا يجب أن يكون الأمر كذلك إذا كنت تستطيع عدم هز القارب، ولكن حتى لو كنت ترغب في تحريك الريش إذا كنت تشعر بالشر بشكل خاص.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

أنجز عملك مبكرًا اليوم. أحصل على ساعة أو ساعتين إضافيتين قبل أن تفعل ذلك عادةً واستفد من هذا الوقت الثمين. ستكون أكثر إنتاجية في ساعات الصباح الباكر هذه. عندما يأتي بعد الظهر هكذا الكسل.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

هناك المئات من تطبيقات التمارين والاشتراكات في السوق اليوم، والعديد منها مجاني أو بتكلفة قليلة. جرب شيئًا لم تفعله من قبل ولكنك تريد دائمًا أن تتعلمه، هذا سوف يبقي الملل في الخليج.

قد يتأخر فحص ربما كنت تتوقعه في البريد، وقد لا تتمكن من الاتصال بمن يرسله. قد تقلق بشأن ما إذا كنت ستحصل عليه على الإطلاق أم لا. قد تكون هذه حالة كلاسيكية من الانغماس في لا شيء. فقط الإزعاج والإحباط. أصبر. سيأتي المال.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

تدفعك الطاقة النجمية الحالية إلى قول شيء ما حول مشكلة جعلتك في حالة قلق شديد لبعض الوقت. من المحتمل أنك كنت تفكر في هذا الأمر لفترة من الوقت ويمكن أن تشعر فجأة كما لو كنت على وشك الانفجار. فقط لا تجعل من نفسك أضحوكة.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

ستشعر بالتوتر الشديد اليوم ، بفضل ضغط الأشخاص من حولك. يعمل الآخرون في حالة جنون، وهذه الطاقة تنفث عليك. ابذل قصارى جهدك لفرز هذا الهراء وتقصي الحقائق مباشرة.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

الأشياء التي تقصد القيام بها من أجل صحتك ولكن استمر في تأجيلها، شرب المزيد من الماء، وتناول كميات أقل من السكر، وممارسة الرياضة في كثير من الأحيان هذه هي الأشياء التي يمكنك وحدك تحقيقها.

يمكن لأوهام المستقبل أن تدخل وتخرج من عقلك. يجب أن يكون هذا رائعًا من ناحية، إلا أنه قد يثير أيضًا كل شكوكك وانعدام الأمان لديك، ربما يكون من السابق لأوانه بعض الشيء القلق بشأن ذلك. خذها يومًا في كل مرة وتعرف على صديقك بشكل أفضل.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

أنت في إطار عقلي لإحداث ثغرات في أي اقتراح قد يطرحه اهتمامك بالحب. في حين أنه قد يمنحك شعورًا مؤقتًا بالقوة، إلا أنه قد يجعلهم يتساءلون أيضًا عن سبب تحمّلهم لهذا الهراء في حين أنهم قد يعيشون حياة هادئة. لا تغري القدر.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

ضع أفكارك القوية جانبًا اليوم وكن منفتحًا على الأشخاص من حولك. إذا علقت بطريقة واحدة فقط في التفكير، فمن المحتمل أن تفوتك نقطة قيمة للغاية. تخلَّ عن الفكرة المسبقة القائلة بأن طريقك هو السبيل الوحيد.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

لتحقيق أقصى استفادة من الحفلات ضع في اعتبارك الصورة الكبيرة وتعرف على الأشياء الصغيرة التي تحدث فرقًا في صحتك. شرب الكثير من الماء سيبقي جسمك مسترخيًا وجاهزًا للتخلص من التوتر المستمر منذ أسابيع حتى الآن.

قد تؤدي الشكوك وعدم الأمان إلى تخريب الخطط التي كنت مستعدًا لها بالأمس. لا تدع هذا يحدث. تحدث إلى الآخرين واحكم على ما هو قابل للتطبيق وما هو غير قابل للتطبيق، ثم ركز على الأول وامض قدمًا. لا تريد أن تفوت بعض الفرص الجيدة.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

قد تكون الطاقة النجمية الحالية مجرد تذكرة. إذا ظهر أن شخصًا آخر يقوم بالتكبير للحصول على موعد مع شخص كنت تعمل عليه لبعض الوقت، فقد يجعلك هذا غاضبًا جدًا. ستظهر فجأة جرأة لم تعرفها من قبل.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

لست في أفضل حالة مزاجية اليوم ومن المرجح أن يجعلك هذا أقل ثقة في العمل. كن حذرا لأن هناك خطراً هنا. وجود الكثير من الثقة في الآخرين يجعلك عرضة للأفكار الخاطئة. في النهاية ثق بنفسك فقط.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

إذا كنت عاطلاً عن العمل في الوقت الحالي، فهل تحتاج إلى إنشاء المزيد من التنظيم في حياتك، مثل الروتين اليومي، حتى لا تنزلق إلى الشعور بالارتباك أو الاكتئاب، في اللحظة التي تلاحظ فيها شيئًا عن نفسك يحتاج إلى تعديل، تكون بالفعل في منتصف المعركة.

يمكن للشكوك وعدم الأمان أن تسيطر على أفكارك. هل يشاركك شريك رومانسي حالياً أو محتمل مشاعرك، قد يكون الاتصال المباشر مع الشخص المعني سابقًا لأوانه، لذلك قد يكون من الأفضل محاولة البقاء موضوعيًا والحكم على الموقف وفقًا لذلك.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

إذا كنت تنتظر الوقت المناسب للقيام بخطوة ما، فقد تنتظر إلى الأبد. لكن اليوم أنتم جميعًا متحمسون وترغبون في رؤية بعض الإجراءات. بدلاً من أن تأمل أن تسير الأمور كما تريد، فأنت على استعداد لجعلها تسير على هذا النحو.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

قد تبدو أفكار الآخرين غريبة تمامًا عنك اليوم. سيكون رد فعلك الأول هو رفضهم تمامًا. لا تتسرع في القيام بذلك. يمكنك أن تتعلم الكثير من حكمة الآخرين. الآن يجب أن تستمع عن كثب.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

لا بأس في أنك ربما تكون قد اعتمدت قليلاً على وسائل الراحة هذه خلال الأسابيع العديدة الماضية، فلديك الآن فرصة لتعديل مسارك على المدى الطويل. اشرب كوبًا واحدًا على الأقل من الماء لكل كوب من الصودا.

لا تدع انعدام الأمان لديك يجعلك مجنونًا. من المحتمل أن يكون لدى هذا الشخص مشاكل خاصة به في ذهنه. ابذل قصارى جهدك حتى لا تأخذ أي تعليقات لاذعة على محمل الجد. تحلى ببعض الإيمان وأظهر القليل من التعاطف.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

ربما كنت تحاول طرح قضية معينة بدقة قدر المستطاع على أحد أفراد أسرتك، ولكن يمكنك أن تدرك فجأة أنه ما لم تكتبها بأحرف بارتفاع عشرين قدمًا، فلن يتمكنوا من فهمها. تكون جريئة.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

لديك معلومة مهمة تحتاجها للتنقل عبر النظام اليوم. لسوء الحظ ، هناك قوة قوية تعيق طريقك. يبدو أن شخصًا ما يعارض تلقائيًا كل الأفكار الجديدة. لا تفقد الأمل في هذا الوقت.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

إذا كانت لديك احتياجات نادرًا ما تعبر عنها لمن تحب، فاستفد من هذا الوقت للحصول على احتياجاتك الخاصة بطريقة مرحة أو ودية. ادعُ من تحبهم أن يلاحظوا الجزء الذي تريدهم أن يروه كثيرًا.

في حين أن هذا أمر ممتع، فقد يكون نوعًا من السحب أيضًا. من غير المحتمل أن ترفض هؤلاء الأشخاص. تقبل هذا كنتيجة طبيعية لكونك مستمعًا جيدًا. واحرص على عدم السماح لهذه القصص الحزينة بالوصول إليك.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

لا يجب أن يكون هذا هو الحال إذا كنت حريصًا وتراقب أنك لا تنجرف في الحجج التي لا معنى لها. إذا كان لديك حقًا فأس للطحن، فقد تفكر في مشاركة مشاعرك، ولكن سيكون من الحكمة عدم تجاوز هذا الأمر.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

سيكون التواصل مشوشًا اليوم، وستجد أنه كلما زادت المعلومات التي تحصل عليها من الآخرين، ستصبح مرتبكًا أكثر. ستكون محاولة فرز جميع القطع المفقودة صعبة للغاية. لا تتخذ أي قرارات مهمة اليوم.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

هل تعرف الكثير عن القولون الخاص بك وكيف تحافظ عليه بصحة جيدة، هل تعرف كيف تعتني بكليتيك بالترطيب المناسب، هناك معلومات وفيرة على الويب استفد وابدأ في الشعور بأنك أفضل مما تفعل في أفضل حالاتك.

قد يتسبب عدم الأمان لديك في أن يبدو الموقف أكثر خطورة مما هو عليه بالفعل. حاول أن تكون موضوعيًا. إذا كانت هناك مخاوف حقيقية وربما لا توجد فابحث عن طريقة للتخفيف منها بدلاً من إهدار الطاقة القلق.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

إذا كنت قد بدأت للتو علاقة غرامية جديدة مع شخص لا تعرف عنه سوى القليل جدًا، فقد تجد أنه ليس تمامًا كما توقعت، وربما لم تكن كما توقعت أيضًا. ربما يكون من الأفضل أن نكون صادقين مع بعضنا البعض وأن تعدل الطريقة التي تتصل بها.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

تراجع الحصان الذي تراهن عليه مرة أخرى في القطيع اليوم، لكن هذا ليس سببًا لفقدان كل إيمان. اسأل ما يمكنك فعله للمساعدة بدلاً من الجلوس وعدم القيام بأي شيء. ستجد اليوم أن مساعدة الآخرين ستساعدك في النهاية.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

هناك أيضًا العديد من التطبيقات المتاحة هذه الأيام التي تقدم التنويم المغناطيسي والتأمل الموجه وقصص ما قبل النوم المصممة لمساعدتك على النوم.

قد يبدأ هذا شكوكك وانعدام الأمان لديك، مما يجعلك تتساءل عما إذا كان هذا الشخص لا يزال مهتمًا أم أنه ذهب إلى الأبد. حاول أن تظل موضوعيًا. قد يكون هذا سبب انقطاع الاتصال بهم. لن يؤدي القلق إلا إلى جعلك تشعر بسوء.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

المشكلة الوحيدة هي أنك قد تضطر إلى تعديل أفكارك السابقة عنها، حيث ثبت الآن أنها مجرد وهم. هذا يجعلك أقرب بطريقة ما، ولكن بطريقة أخرى يخلق مسافة أكبر. بالحديث ستلتقي مرة أخرى على أرضية مشتركة.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

العمل الجاد ليس من اختصاصك ولكن اليوم ستجد أنه ضرورة. أنت تحب صورتك الذاتية لشخص سعيد دائمًا يمكنه اللعب طوال اليوم ولا يزال يحقق المستحيل، لكنك اليوم ستحتاج إلى وضع أنفك في حجر الشحذ.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

قد يستغرق الأمر أسبوعًا من العادات التصالحية الجديدة قبل أن ترى النتائج ولكن ثق بنا، أنت تستحق هذا الجهد. إذا كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسك، فافعل ذلك لمن حولك ممن يتأثرون بحالتك العاطفية والعقلية.

المصدر: www.horoscope.com