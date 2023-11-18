برج الجدي هو واحد من الأبراج الفلكية الاثنا عشر، لصاحب هذا البرج عدد من الصفات التي تميزه عن غيره من الأبراج، سنتحدث في مقالنا اليوم عن صفات برج الجدي في العمل والطريقة الصحيحة للتعامل مع أصحاب هذا البرج.

يتميز أصحاب برج الجدي بالاهتمام بالجانب العملي بشكل كبير، عادة ما نجد أصحاب برج الجدي من المتميزين وأصحاب المرتبات المتقدمة في عملهم، أما عن صفات أصحاب هذا البرج في العمل يمكننا تلخيصها بالنقاط التالية:

برج الجدي والعمل الجماعي

العمل الجماعي والعمل ضمن الفريق هي واحدة من أشهر صفات برج الجدي، يمتلك أصحاب هذا البرج جميع الصفات التي تؤهلهم للتميز عند العمل ضمن الفريق، صاحب البرج متعاون يحرص على مساعدة جميع أعضاء الفريق لتحقيق المصلحة العامة حتى إن كانت على حساب مصلحته الشخصية وراحته، يصب صاحب البرج كامل تركيزه في العمل حتى إن اضطر إنجاز مهام الآخرين. الأمر الذي يجعل الكثيرين يفضلون العمل مع أصحاب هذا البرج. عند العمل مع برج الجدي عليك الأخذ بعين الاعتبار أهمية إنجاز المهام في الوقت المحدد ولا تنسى أهمية التفاني في العمل. [1]

طموح ومتفاني

الطموح والتفاني والإصرار على القيام بما يرغب واحدة من سمات برج الجدي المميزة. دائماً ما يطمح أصحاب هذا البرج إلى الوصول إلى القمة والعمل على التطوير المستمر لتحقيق أحلامه الواسعة وطموحاته. يفضل أصحاب برج الجدي الابتعاد عن الأشخاص السلبيين والمحبطين في العمل ويحرص على التقرب من الذين يقدمون له الدعم الدائم والمستمر. [1]

صبور ومنضبط الأعصاب

يتصف أصحاب برج الجدي بالصبر الشديد والقدرة على ضبط الأعصاب قدر الإمكان والإصرار وراء الأمور، يؤمن أصحاب هذا البرج بأن الأمور لا تأتي بسهولة وعليه يحرص على العمل بكل جد للوصول إلى طموحه مهما تطلب الأمر. [2]

النشاط في العمل

يتصف أصحاب هذا البرج بالنشاط والقدرة على إنجاز الأمور بسرعة كبيرة، لا يحب أصحاب هذا البرج تراكم الأعمال عليهم حتى في أيام العطل وأوقات الفراغ. يحرص مولود الجدي على استغلال الوقت بما هو مفيد لإنجاز جميع المهام الموكلة له. [2]

الذكاء الشديد والقدرة على تحليل الأمور

يتسم أصحاب برج الجدي بالذكاء الشديد والقدرة على تحليل الأمور لإيجاد أفضل الحلول للمشاكل التي تواجهه. يمتلك أصحاب هذا البرج فكر إبداعياً للخروج بكل ما هو مبتكر وجديد. [2]

كما ذكرنا سابقاً فإن أصحاب هذا البرج يتسمون بالجدية ليس في العمل فحسب إنما في الحياة الاجتماعية والعلاقات أيضاً، الأمر الذي لا يفضله العديد من الزملاء في العمل، قد يجد البعض الطموح الكبير لبرج الجدي مزعجاً بعض الشيء، الشعور العالي بالمسؤولية قد يجعل من برج الجدي حادًا في الطباع مما يجعل التعامل معه صعباً بعض الشيء. لتكوين علاقة ودية مع أصحاب هذا البرج لا بد لك من الالتزام التام بالعمل والتحلي بروح الفريق والابتعاد عن الإحباط والمشاعر السلبية. عند التعامل مع شخص ينتمي لبرج الجدي في العمل، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل بفعالية معهم: [1]

كن محترمًا ومهنيًا: الأشخاص في برج الجدي يقدرون الاحترام والمهنية في بيئة العمل، كن محترمًا ومهذبًا في تعاملك معهم وتجنب السلوك غير اللائق.

اعمل بجد: يقدر الأشخاص في برج الجدي الجهود المبذولة والتفاني في العمل، قيّم تفانيهم واجتهادهم وعبّر عن تقديرك لمساهماتهم المهنية.

كن واضحًا ومنظمًا: بهوى الأشخاص في برج الجدي الترتيب والانضباط في العمل، حاول أن تكون واضحًا في تعليماتك وتوضيحاتك وكن منظمًا في تنظيم المهام والمشاريع المشتركة.

كن قادرًا على التحمل: الأشخاص في برج الجدي عادة ما يكونون قادرين على تحمل ضغوط العمل والتعامل مع التحديات، حاول أن تظهر قدرتك على التحمل والصبر في مواجهة الضغوط المهنية وتقديم الدعم عند الحاجة.

يحتل برج الجدي الترتيب العاشر ضمن دائرة الأبراج الفلكية، يتبع هذا البرج كوكب زحل، ويطلق على الأشخاص المولودين في الفترة بين 22 من كانون الأول وحتى 19 من كانون الثاني بأصحاب برج الجدي. أما عن رمز هذا البرج فهو جدي مع قرون بارزة وذيل يشبه ذيل السمكة. يتسم أصحاب هذا البرج بالشخصية القوية في العمل والعلاقات الخاصة. أما عن سلبياته فهي العناد والانطوائية. [3]