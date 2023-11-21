هل برج العقرب يغار؟ ما هي درجة غيرة رجل برج العقرب وما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع غيرته؟ تابع المقال الآتي للتعرف على أهم المعلومات عن برج العقرب والغيرة.

يعد برج العقرب أحد الأبراج الفلكية الاثني عشر، يولد أصحاب هذا البرج في الفترة الزمنية الممتدة من 23 تشرين الأول إلى 21 تشرين الثاني، يتسم هذا البرج بمجموعة من الصفات التي تميزه عن غيره من الأبراج من بين هذه الصفات الإصرار على تحقيق الأهداف، والصدق والوفاء لكل من الأصدقاء والعائلة. وعلى الرغم من صفاته الإيجابية إلا أن له بعض الصفات السلبية والتي قد تكون الغيرة واحدة من أهمها.

قد تكون محظوظاً عندما يقع شخص ينتمي إلى برج العقرب في حبك، على الرغم من صفات هذا البرج التي تميل إلى الاستقلالية والكتمان إلا انه في الحب مختلف تماماً، حيث يحرص على مشاركة شريكه بجميع الأمور ومناقشته قبل اتخاذ أي قرارات.

على الرغم من الصفات الجميلة التي يتمتع بها صاحب هذا البرج في الحب إلا أن له بعض العيوب من أبرزها الغيرة التي قد تصل أحياناً إلى حب التملك، لا يقبل صاحب هذا البرج مشاركة شريكه مع أي أحد آخر، كما أنهم يمتلكون غريزة حب التحكم بحياة الآخرين وأن يكونوا دائماً في موقع السلطة. [1]

يمكننا تصنيف برج العقرب كواحد من الأبراج الأكثر غيرة على الإطلاق، تشبه غيرة برج العقرب غيرة برج الأسد، فيما يلي أهم العلامات التي تدل على حب وغيرة أصحاب هذا البرج: [2]

الوفاء والإخلاص، عندما يقع برج العقرب في الحب فهو مخلص للغاية، لن يخون شريكه مهما كان الأمر.

الغيرة الشديدة، عادة ما تمتلك أصحاب برج العقرب الغيرة الشديدة من الآخرين سواء كان ذلك على نطاق العمل أو الحب.

حب التملك، من الصفات السلبية التي يمتلكها أصحاب هذا البرج هي حب التملك، لن يقبل العقرب بمشاركة من يحب مع الآخرين خوفاً من فقدانه.

حب السيطرة، تسيطر غريزة القيادة على أصحاب برج العقرب، يميل أصحاب هذا البرج إلى السيطرة على الشريك وسلبه حريته مما يؤثر سلباً على علاقتهما.

الكتمان، على الرغم من مشاركة أصحاب هذا البرج العديد من الأسرار مع شريكه إلا أنه يحتفظ ببعض الأسرار لنفسه حتى لا يقع ضحية أحد.

عاطفي ومحب، سيحرص مولود العقرب على تقديم الحب والحنان والعطف لشريكه حتى يضمن بقاءه بجانبه..

قد يكون التعامل مع شخصية العقرب القيادية والقوية صعباً بعض الشيء، فيما يلي بعض النصائح والإرشادات لاحتواء غيرة برج العقرب: [3]

قدم لهم الإثباتات، لا تدع للشك والغيرة مكان في مخيلة مولود برج العقرب، قدم لهم جميع الإثباتات حول أماكن وجودك.

تجنب الانفعال أثناء المناقشة، عند مناقشة برج العقرب عليك الحفاظ على هدوئك وتجنب الانفعال تفادياً لتصاعد المشاكل.

كن قوياً ومستقلاً، نظراً لشخصيته القوية يجد برج العقرب القوة والاستقلالية أمراً جذاباً، كن قوياً وحافظ على موقفك ولا تعتمد كثيراً على الآخرين.

احترم خصوصيته، يحتاج العقرب إلى مساحة شخصية خاصة به، احترم هذه المساحة ولا تحاول التدخل كثيراً في حياته الشخصية.

تجنب نقده، عادةً ما يأخذ العقرب موضوع النقد على نحو شخصي، في حال كنت بحاجة إلى نقده قم بذلك ولكن على نحو لطيف.

بشكل عام، تعتمد مشاعر الحب والغيرة على عوامل مختلفة غير ذات علاقة بالأبراج، وعليه قد تجد بعض أصحاب برج العقرب يشعرون بالغيرة الشديدة مقارنة مع آخرين لا يمتلكون أي منها، وبذلك فإن مشاعر الغيرة تعتمد على الشخص نفسه وتجاربه وعلاقته الخاصة.