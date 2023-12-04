برج الحوت في العمل

يبحث مواليد الأبراج عن حظوظهم في جوانب الحياة المختلفة كالمال والعمل والحب والصداقة وغيرها، ولأن الجانب المادي والعمل من أهم الجوانب الحياتية، فقد خصص علم الأبراج الكثير من المعلومات عنه، وفي هذا المقال سنتطرق إلى كل ما يتعلق ببرج الحوت في العمل.

الاستقلالية في العمل: يميل مولود برج الحوت إلى الاستقلالية في العمل ويترك نفسه للإبداع والخيال، فهو لا يحبذ العمل مع فريق جماعي، كما أنه لا يحب اتباع القوانين الخاصة بالعمل وإنما يتبع طريقته.

يميل مولود برج الحوت إلى الاستقلالية في العمل ويترك نفسه للإبداع والخيال، فهو لا يحبذ العمل مع فريق جماعي، كما أنه لا يحب اتباع القوانين الخاصة بالعمل وإنما يتبع طريقته. يتأثر بمحيطه: تلعب بيئة العمل والمكان دوراً كبيراً في نفسية برج الحوت وقدراته وما يمكن أن يقدمه، فهو يتأثر إن كانت بيئة محبطة وسلبية ويسبب ذلك الإحباط والخمول وعدم الإنجاز له، في حين أن البيئة الإيجابية والمحفزة تجعله ينطلق بكل نشاط وحيوية.

تلعب بيئة العمل والمكان دوراً كبيراً في نفسية برج الحوت وقدراته وما يمكن أن يقدمه، فهو يتأثر إن كانت بيئة محبطة وسلبية ويسبب ذلك الإحباط والخمول وعدم الإنجاز له، في حين أن البيئة الإيجابية والمحفزة تجعله ينطلق بكل نشاط وحيوية. الانطواء: برج الحوت لا يحب كثيراً الاختلاط في العمل مع الآخرين، ولا يحب أن يتحدث أو يفصح كثيراً عن عمله أو عن طموحاته، فهو من الأبراج التي تحتفظ بهذه الأمور لنفسها ولا تشاركها.

برج الحوت لا يحب كثيراً الاختلاط في العمل مع الآخرين، ولا يحب أن يتحدث أو يفصح كثيراً عن عمله أو عن طموحاته، فهو من الأبراج التي تحتفظ بهذه الأمور لنفسها ولا تشاركها. طموح: يحب برج الحوت ويسعى بجد للترقي والتطور في العمل، فهو شخصية ذات خيال واسع وتبدع في عملها، وهو قادر على تحقيق الأهداف التي يضعها أمامه.

يحب برج الحوت ويسعى بجد للترقي والتطور في العمل، فهو شخصية ذات خيال واسع وتبدع في عملها، وهو قادر على تحقيق الأهداف التي يضعها أمامه. يتأقلم مع التغييرات: يمكنه أن يتكيف ويأقلم نفسه مع أي تغييرات تحدث في العمل، أو في حال انتقل إلى عمل آخر.

يمكنه أن يتكيف ويأقلم نفسه مع أي تغييرات تحدث في العمل، أو في حال انتقل إلى عمل آخر. مبدع: صاحب خيال واسع وقادر على التفكير بطرق مختلفة وجديدة، وهو يحب التطوير وخلق أسلوب عمل خاص به، كما أنه قادر على تقديم خطط عمل جديدة تساهم في تطوير وتحسين العمل داخل الشركة أو تزيد من الإنتاجية. [1]

الخيال الواسع فهو شخصية مبدعة ومبتكرة في مختلف المجالات.

يساعد الآخرين ويحاول حل مشاكلهم قدر المستطاع، وهو مستمع جيد لهم.

يتحمل برج الحوت المسؤولية بشكل كبير لذا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به.

لديه شخصية عاطفية تؤثر على تصرفاته.

لا يحب أن يتدخل في حياته أحد كما لا يحب أن يتدخل بدوره في حياة الآخرين.

يمتلك شخصية اجتماعية وقادر على تكوين صداقات.

يحب المغامرة والطبيعة، ويفضل أن يقضي أوقات فيها ويستمتع بالهدوء والسكينة.

يفضل الهدوء على الصخب.

شخصية واثقة من نفسها جداً وقد يصل الأمر به إلى حد الغرور.

لا يتقبل الانتقاد.

عندما يعمل في مجال أو أمر لا يميل إليه فإنه كسول وغير منجز.

لديه شخصية حساسة يتأثر سريعاً في ما يدور حوله.

مسرف بشكل كبير لذا يجد صعوبة في القدرة على الإدخار.

قد يضع خطط كثيرة ولكنه لا يلتزم بأي منها عندما ينفذ. [2]

عندما نتحدث عن المال فإن برج الحوت غالباً ما يكون محظوظ مالياً، فهو يعيش بمال وفير وأحياناً يحصل الحوت على رزقه دون تعب.

يحظى الحوت بفرص كبيرة له قدرة على اقتناصها وبالتالي فهو من الأبراج التي تصل إلى النجاح وتحقق الأهداف وتنتقل من نجاح إلى آخر، ولكن هذا لا يكفي هو كما أشرنا برج مسرف ومبذر ولا يمكنه الاحتفاظ بالمال.

بالرغم من توفر فرص كثيرة وغنية للحوت إلا أنه يعاني من مشكلة التردد التي قد تؤدي إلى ضياع الكثير من الفرص الهامة منه.

الإبداع والخيال الواسع والقدرة على الابتكار والتطوير تجعل منه شخص مميز في عمله وقادر على الارتقاء إلى مراتب تجعل من حصوله على المال أعلى وأسهل.

لبرج الحوت في العمل فرص وحظ وفير كما في المال، ولكنه يتأثر ببيئة العمل وقد يغلب عليه التردد والكسل، وهي أمور ترتبط به كشخص وتعيقه أمام الفرص التي يحظى بها.