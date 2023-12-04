أبراج يوم السبت 22 يوليو/ تموز 2023 العامة وفي الحب والعمل والصحة

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

كلما كنت أكثر نشاطًا، كنت أكثر سعادة. اخرج من كهفك وعبر عن أفكارك للآخرين. أخرج في الهواء الطلق واستمع لما تقوله الرياح. كن نشيطًا ومرنًا. لا يوجد شيء ثقيل في مشاعر الناس اليوم، لذا اجعل الأمور خفيفة ونشطة.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

قد تكون قادرًا على إخفاء بعض مشاعرك القوية خلف جدار من اللامبالاة ، ولكن ليس جميعها بأي شكل من الأشكال. سيتمكن حبيبك الجديد من أن يرى بوضوح أنك تقع في حبه بجنون، حتى لو كنت تتظاهر أنك لا تهتم حقًا.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

تواجه الآن وقتًا عصيبًا يتناسب مع الطاقة من حولك. يتم إسقاط أفكارك وأنت لا تشعر بأنك مفيد جدًا أو منتج في العمل. انتظر هناك ولا تقلق. هذه السلبية ستزول.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

يتم استغلال ميلك الطبيعي لرعاية الآخرين من خلال هذا الموضع وسيزداد ارتباطك العاطفي بالأشخاص المقربين منك خلال هذه الأيام القليلة، اجعلها نقطة لممارسة بعض التمارين كل يوم ويفضل أن يكون ذلك في الصباح.

قم بتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات واختر مجلة أو اثنتين. خذ استراحة من شدتك العاطفية المعتادة واستمتع بأشعة الشمس والمحادثة الخفيفة. اجعل كل شيء مفعمًا بالحيوية والتفاؤل. اتخذ إجراءً عندما ترى أن الأمور تتأخر.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

بطريقة ما لا يمكنك تحمل السماح لمن يعجبك بالاعتقاد بأنك عشت حياة عادية، كما فعل معظمنا. نظرًا لأنك بالفعل مفتون جدًا بهم، فأنت تريد منهم أن يعتقدوا أنك مرغوب فيه للغاية ومميز وفي نهاية محادثتك سيفعلون.

توقعات برج الثور اليوم في العمل

تشعر كما لو كنت بحاجة إلى مترجم لتوصيل أفكارك إلى الآخرين. الناس ببساطة لا يلتقطون الطول الموجي الذي تبث عليه. تجاهل الأمر ولا تقس على نفسك. سوف تنقر في وقت آخر لذلك لا تقلق الآن.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

لا توجد طريقة لتغيير طبيعتك الأساسية حقًا، ولكن يمكنك منع حدوث مواقف معينة. بالنسبة للمبتدئين كن صريحًا مع نفسك بشأن مدى انشغالك وما إذا كان بإمكانك إدارة كل ما تحتاجه لإنجازه بنفسك قبل أن تضع خططًا لمساعدة الآخرين.

أذهب للتمشية أو الركض بعد ظهر اليوم واعمل على زيادة سعة رئتيك. أرفع معدل ضربات قلبك واشعر بضخ الدم. كلما كنت أكثر نشاطًا، زادت قدرتك على ترتيب وضعك.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

إذا كنت قد بدأت للتو في علاقة جديدة، فقد لا تكون صادقًا تمامًا مع بعضكما البعض ، لأي سبب كان. قد يكون كلاكما في موقف تشعر فيه أنه يمكنك الكشف عن الكثير ولكن ليس أكثر. أشياء كثيرة مخفية عن الأنظار.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

أنت شخص كل شيء أو لا شيء. ضع في اعتبارك أن بقية العالم لا يعمل بالضرورة بهذه الطريقة المتطرفة. تحلى بالصبر مع أولئك الذين يركبون السياج ويسلكون الطريق الأوسط. يمكنكما التعلم من بعضكما البعض.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

يمكن لعقلك أن يستمر في إكمال المهام إلى الأبد من النادر أن تغير خططك لتلائم احتياجات جسمك، يمكنك البدء في معالجة هذا الاتجاه عن طريق جدولة تمارين اليوجا المنتظمة في أسبوعك لتتعرف على كيفية الشعور بجسمك حقًا.

افعل المزيد من العلاقات الاجتماعية وستكون قادرًا على التخلص من بعض التوتر الذي قد لا تدركه حتى في داخلك. اجعل الطاقة تتحرك مرة أخرى. قم بدور نشط وواكب الإيقاع.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

قد تعني محاذاة الكواكب اليوم أنك لست متأكدًا تمامًا من كيفية التعامل مع موضوع معين، تشعر في قلبك أن حبيبك الجديد متحمس جدًا لك، ومع ذلك ربما لم يقل ذلك بالفعل. تشعر أنهم ليسوا صادقين، على الرغم من أنهم يظهرون العشق لك.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

على الأرجح كلما قل تفكيرك في نوع السرعة التي تحتاجها لمواكبة ذلك، كلما كنت أكثر تزامنًا مع الأشخاص من حولك. سيأتي الحظ بشكل طبيعي عندما تسير مع التيار.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

هناك أوقات يكون فيها الشعور بمشاعرك أكثر أهمية من السيطرة على كل شيء، يمكنك الحرص على تناول وجبات صحية هذا الأسبوع كوسيلة لمواجهة الانزعاج الذي قد تشعر به.

انتبه إلى الأخبار اليوم، وليس فقط الأخبار السائدة ولكن المنشورات الشاذة الأصغر أيضًا. تساءل عما تسمعه وتقرأه. قم بدور نشط لزيادة معرفتك بالعالم. تحمل مسؤولية جنسيتك من خلال مراقبة ما يحدث. المعلومات جزء مهم من اكتساب القوة.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

مع الطاقة السماوية اليوم، الأشياء التي يجب أن تكون واضحة تمامًا يتم تجاهلها بطريقة ما أو دفعها إلى جانب واحد، بينما تستمر المحادثة بمناقشة كل شيء ما عدا القضية الحقيقية المعنية. إذا كان بإمكانك التحدث بوضوح فستتم مكافأتك.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

من المحتمل أن تفقد صبرك اليوم مع أولئك الذين لا يمتلكونها معًا. ميلك هو الحكم عليهم بقسوة وقضاء وقت في انتقادهم أكثر من التعامل مع عبء عملك الشخصي. ركز على نفسك.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

قد تقضي المزيد من الوقت أمام مرآة الحمام، هذه ليست الطريقة الأكثر صحة لقضاء وقتك. سيتم إبراز الشدة خلال هذا الوقت. سيساعدك شرب الكثير من الماء على التركيز على جسمك بطريقة إيجابية والتخلص من السموم.

قد تشعر بالتردد لكن لا تتعرق. ليس عليك تقديم أي التزامات كبيرة. سوف تقوم بعمل جيد في القفز من مهمة إلى أخرى. انطلق إلى العلن وقل ما يدور في ذهنك. مارس نوعًا من النشاط البدني الذي يجعلك تتنفس بعمق.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

قد يشجعك التكوين السماوي اليوم على أن تكون أكثر غموضًا من المعتاد. لا يعني ذلك أنك تقصد أن تكون غامضًا جدًا أو أن تخفي الحقيقة عن قلبك العزيز، ولكن أكثر من ذلك أنك تحب اللعب مع أي عدد من الاحتمالات في وقت واحد.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

الاتجاهات الأكثر تحركًا هي التي يجب عليك التمسك بها اليوم. هذا يدعوك إلى أن تكون أكثر انفتاحًا بشأن البحث عن الفرص التي تجلب فوائد طويلة الأجل أكثر من الفوائد قصيرة الأجل. فهم الصورة الكبيرة هو مفتاح نجاحك.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

تأكد من ممارسة الكثير من التمارين الرياضية وشرب الكثير من الماء الآن. احصل على تمرين اليوجا وقم ببعض التنفس العميق وتمدد أسفل البطن. في حين أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت فإن كل يوم مهم للصورة الكبيرة.

قد تتعرض لانفجار مفاجئ من الطاقة البدنية، مما يدفعك للخروج والمشي أو الذهاب في رحلة طويلة بالدراجة. استمتع بالريح في شعرك. أطلق مشاعرك المكبوتة في الهواء الطلق.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

تشير الطاقة السماوية إلى أنه على الرغم من أن إمكانات الاتصال جيدة، إلا أنك تأمل في سماع بيان محدد للشعور، وقد يكون هذا هو سبب المشكلة. أنهم مصممون على عدم جعل أنفسهم عرضة للخطر.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

يبدأ اتجاه موات للغاية بالنسبة لك اليوم حيث لديك القدرة على جني مبلغ كبير من المال. اطلب زيادة في الراتب في الأسابيع الثلاثة المقبلة. أبحث عن عمل يتقاضى راتبا أعلى. أنت تستحق المزيد فاستمر في ذلك.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

امنح نفسك وقتًا كافيًا كل يوم لممارسة القليل من التمارين وتناول وجبات صحية، أنت تتفاعل بشكل سيئ للغاية مع المواقف التي تتعرض فيها لضغوط شديدة لإعطاء الوقت لمن تحب. يمكن أن تساعدك إدارة الوقت في الحصول على ما تحتاجه بكل الطرق.

حان الوقت لوضع مهارات الاتصال الخاصة بك في العمل. ترتبط عواطفك بشدة بأفعالك، وستتخذ الأمور نغمة أخف بكثير مما كانت عليه في اليومين الماضيين. خذ أنفاسًا عميقة وابحث عن طريقة للتخلص من التوتر المكبوت.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

لا تريد أن يعرف اهتمامك الرومانسي الأخير كل شيء عنك في وقت قريب جدًا، وبالتالي قد يبدو متحفظًا وغير شفاف بشكل خاص. ومع ذلك ، فأنت مصمم بنفس القدر على اكتشاف أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها، دون التخلي عن الكثير.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

يحيط أحد عناصر الخداع بوظيفتك اليوم، لذا كن حذرًا جدًا بشأن من تثق به وما تثق به. احترس من شخص مبتسم يرتدي ملابس أنيقة يحاول أن يبيع لك فكرة مجنونة أو بوليصة تأمين جديدة. استجوب المصدر.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

جسدك وسيلة للتعبير عن الذات، وعليك أن تحب جسدك لكي تمارس الحب معه! وهذا يعني الاهتمام بها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي واتباع نهج ضميري في العلاقات الحميمة.

يجب أن تفكر في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتحرير بعض من تلك الطاقة المكبوتة. الانخراط في الرياضات الجماعية أو أي شيء ينطوي على استراتيجية وتنسيق جيد. اختر مضرب تنس أو انضم إلى لعبة كرة سلة. ستكون طاقتك العالية هي المفتاح للخروج إلى القمة.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

تحب عمومًا تقديم تنازلات عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مع شريكك وتكره الإخلال بالتوازن الدقيق للعلاقة من خلال الظهور بمظهر أناني للغاية أو متطلب، قد تشجعك اليوم على طرح وجهة نظرك بطريقة تجعل من تحب يعرف ما تريد ولا يجرؤ على رفضه.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

قد تكون عواطفك خادعة بعض الشيء، لذا تأكد من شد رأسك بإحكام قبل القيام بأي تحركات كبيرة. قد ينتهي الأمر بمزاجك إلى إملاء جميع أفعالك اليوم ومن المحتمل أن يبعدك هذا عن مسار حياتك المهنية الحقيقية. احرص.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

إذا كان عقلك يشعر بالضباب، فلا تدعه يمنعك من الخروج في الهواء الطلق للقيام بنزهة منعشة كل يوم. إذا كان قلبك يشعر باللون الأزرق، فلا تدع ذلك يمنعك من الوصول إلى الأشخاص الذين يهتمون بك.

قد تلاحظ أن الآخرين يتواصلون بشكل أكثر نشاطًا وأن الكلمات فعالة بشكل خاص. أنت تتحدث ويستمع الناس. قم بنصيبك من الاستماع أيضًا. إن التبادل الواعي للأفكار أمر بالغ الأهمية في يوم كهذا.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

تستمتع بلعب الألعاب مع من تحب في أفضل الأوقات، ولكن قد تشعر الآن بالرغبة في اصطحابهم في رحلة طويلة ومعقدة. ستكون المحادثة مغرية للغاية، ومن المؤكد أنك تعرف كيفية قيادتها في اتجاهات معينة، وكيفية التقليل من أهمية عناصر معينة مع تعزيز أخرى.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

قد لا تبدو الفكرة التي تعتقد أنها رائعة هذا الصباح رائعة جدًا غدًا. لا تدع الآخرين يجبرك على اتخاذ قرار متهور. من الأفضل أن تنام عليها لمدة ليلة واحدة على الأقل قبل أن تصدر حكمك النهائي. يمكن للآخرين الانتظار.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

لا تدع ما يفعله أو يقوله الآخرون يؤثر على اختياراتك عندما يتعلق الأمر بصحتك. اتبع الإجراء الداخلي الخاص بك فيما يتعلق بما تأكله وكمية الكحول التي تتناولها. لا يوجد أحد غيرك الذي يعرف بالضبط كيف يكون الحال في جسمك.

سيكون للأشياء التي تقولها تأثير عميق على الآخرين، لذا اختر كلماتك بعناية. استمتع بنشاط بدني يتضمن مجموعة. اجعله حدثًا اجتماعيًا. كن مشاركًا نشطًا في جميع المواقف اليوم.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

تحت تأثير طاقة الكواكب الحالية. لسبب ما لا يمكنك فهمه حقًا، قد تجد أنك تستمتع بتناول الحقيقة ببعض الصفات والصور المختارة جيدًا لتجعل نفسك مرغوبًا أكثر. من المحتمل أن يسقط سحقك من أجلها.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

ستثبت أحلام اليقظة التي لديك اليوم أنها مفيدة جدًا. الأفكار الإبداعية التي تنبثق من هذه الأحلام لديها قدر كبير من الإمكانات. يجب تحديد التفاصيل، ولكن يمكنك القلق بشأن ذلك لاحقًا. في الوقت الحالي استمر في الحلم.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

تأثير جانب اليوم الذي سيستمر لبضعة أيام. خذ هذه الطاقة المتدفقة بحبة ملح لأنك قد لا ترغب في متابعة كل شيء تبدأه خلال هذه المرحلة. سيكون من الحكمة التمسك بنظام التمرين المنتظم.

كن أكثر مرونة قليلاً وأطلق قبضتك الضيقة على الموقف. بث الضحك والمرح في الصورة. تبادل الأفكار أمر بالغ الأهمية. اخرج من المنزل وانضم إلى الساحة الاجتماعية حيث يمكنك الاستمتاع بالمحادثات المرحة.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

التواصل هو أكثر من مجرد لعبة لمعرفة من يمكنه تخمين دوافع الآخر، وليس طريقة ممتعة لتمضية الساعات معًا. يبدو الأمر كما لو أنكما تحاولان أن يخمن كل منهما الآخر بينما تتظاهر في نفس الوقت بأنك صادق تمامًا.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

يطلب منك نجمك المحظوظ الاستفادة من موهبتك الإبداعية. لديك مصدر لا نهاية له للصفات الفنية بداخلك، وكلما أسرعت في استخدام هذه القدرات في حياتك اليومية، كلما كنت أكثر سعادة ورضا.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

قد يكون من الصعب السيطرة على عواطفك. تخلص من الطاقة الزائدة عن طريق التمرن في صالة الألعاب الرياضية أو المشي لمسافات طويلة. ستكون شاكرا لذلك في نهاية اليوم.

المصدر: www.horoscope.com