من المعروف عن برج الجوزاء بأنه من الأبراج التي يجد الكثير من الناس صعوبة في فهمهم، وعليه فإن فكرة تقديم هدية لمواليد هذا البرج تطلب معرفة أكثر حول الهدايا المناسبة لبرج الجوزاء سواء للرجال منهم أو النساء.

المرأة الجوزاء هي شخص اجتماعي ونشيط ويحب الحياة ومقبلاً عليها، فهذا البرج من الأبراج الهوائية، لذا فهناك خيارات مميزة يمكن تقديمها كهدية للمرأة الجوزاء: [1]

الإكسسوارات: تحب الجوزاء ارتداء الإكسسوارات عموماً، خاصة السلاسل الناعمة منها، يمكن اعتماد ذوق السيدة ذاته عند اختيار الإكسسوار.

تحب الجوزاء ارتداء الإكسسوارات عموماً، خاصة السلاسل الناعمة منها، يمكن اعتماد ذوق السيدة ذاته عند اختيار الإكسسوار. اشتراك في نشاط بدني: يمكن تقديم اشتراك أو بطاقة في نشاط بدني رياضي أو في نادِ للرقص، فالجوزاء محبة للأنشطة الحركية وبشكل أكبر من تلك التي تحمل متعة كبيرة عند ممارستها.

يمكن تقديم اشتراك أو بطاقة في نشاط بدني رياضي أو في نادِ للرقص، فالجوزاء محبة للأنشطة الحركية وبشكل أكبر من تلك التي تحمل متعة كبيرة عند ممارستها. الكماليات في الملابس: نجد أن الكماليات أو الإكسسوارات المصنوعة كجزء من الثياب مثل الوشاح أو القبعة أو القفازات هي من أجمل الهدايا المفضلة للجوزاء.

نجد أن الكماليات أو الإكسسوارات المصنوعة كجزء من الثياب مثل الوشاح أو القبعة أو القفازات هي من أجمل الهدايا المفضلة للجوزاء. أنشطة خارجية: ستحب المرأة الجوزاء كثيراً تلك الهدايا المرتبطة بالذهاب في نزهة طويلة أو ركوب الدراجات، أو أي مغامرة جديدة فيها جانب استكشافي ولم تقم به من قبل.

ستحب المرأة الجوزاء كثيراً تلك الهدايا المرتبطة بالذهاب في نزهة طويلة أو ركوب الدراجات، أو أي مغامرة جديدة فيها جانب استكشافي ولم تقم به من قبل. الروايات: تعتبر الجوزاء من محبي الروايات خاصة الرومانسية منها، يمك تقديم رواية مميزة أو رواية جديدة ومتصدرة عالمياً.

برج الجوزاء من الأبراج الذكية، لذا فمن الذكاء أن يتم تقديم هدايا للرجال منهم على وجه الخصوص هدايا مرتبطة بالتفكير والمنطق، إلى جانب أن هناك هدايا تساعده في التخلص من التشتت والفوضى الذي يعاني منها، وهنا نؤكد على أهمية تقديم هدايا مفيدة سواء للرجال أو النساء: [2]

ألعاب الألغاز والتفكير والعقل: هناك الكثير من خيارات الألعاب التي تعتمد على التحدي الفكري، والمنطقة وتحتاج شيئاً من الذكاء، يجب التركيز على ألعاب مثل الدومينو والشطرنج والألعاب اليابانية.

هناك الكثير من خيارات الألعاب التي تعتمد على التحدي الفكري، والمنطقة وتحتاج شيئاً من الذكاء، يجب التركيز على ألعاب مثل الدومينو والشطرنج والألعاب اليابانية. منظم السفر: هذه الهدية مفيدة جداً، ويمكن تقديم منظمات للملابس والأغراض الشخصية بحيث لا تكون بالضرورة مرتبطة بالسفر.

هذه الهدية مفيدة جداً، ويمكن تقديم منظمات للملابس والأغراض الشخصية بحيث لا تكون بالضرورة مرتبطة بالسفر. طائرة بدون طيار: والتي تكون مع كاميرا أو تيسلكوب، من الهدايا الرائعة لشخص يحب الاستكشاف والمغامرة وتجربة كل ما هو جديد، واكتشاف أماكن بعيدة.

والتي تكون مع كاميرا أو تيسلكوب، من الهدايا الرائعة لشخص يحب الاستكشاف والمغامرة وتجربة كل ما هو جديد، واكتشاف أماكن بعيدة. حقيبة ظهر: يجب أن تكون من النوع الجيد والمصممة من أجل الرحلات والسفر.

يجب أن تكون من النوع الجيد والمصممة من أجل الرحلات والسفر. جهاز كيندل: وهو جهاز إلكتروني للقراءة، كم ستكون فكرة مميزة كهدية لشخص محب للقراءة ويحب السفر كثيراً وبالتالي يمكنه تحميل كتابه المفضل على الجهاز وحمله معه في سفره.

وهو جهاز إلكتروني للقراءة، كم ستكون فكرة مميزة كهدية لشخص محب للقراءة ويحب السفر كثيراً وبالتالي يمكنه تحميل كتابه المفضل على الجهاز وحمله معه في سفره. كماليات وإكسسوارات إلكترونية: ستكون من الهدايا المفيدة والمفضلة لرجل الجوزاء سواء كانت مرتبطة بالهاتف أو الجهاز المحمول.

الجوزاء من الشخصيات المحبة للتجديد وتكره الروتين في حياتها، لذا نجد أن من أهم سماته هو روح المغامرة والجرأة والإقبال على الحياة وتجربة كل ما هو جديد.

شخصية تحب الاستكشاف والأنشطة الخارجية والبحث عن عيش تجارب مختلفة.

شخصية طموحة جداً وتضع لنفسها مجموعة من الأهداف وتسعى لتحقيقها.

برج الجوزاء أشخاص أذكياء ويحبون المنطق والتح ودي والتفكير والتمارين العقلية

لديه شخصية اجتماعية ويحب أن يتقرب من الآخرين وينشئ العلاقات معهم.

يمتلك مولود الجوزاء شخصية عاطفية وحنونة ويحب أن يساعد الجميع وينشر الطاقة الإيجابية.

نجد أنه شخص مزاجي وسرعان ما يشعر بالضجر خاصة من تكرار الأشياء.

متردد في أخذ القرارات.

الجوزاء شخص عنيد ويصعب إقناعه.

من الصعب جداً مواعدته لأنه قليل الصبر وصعب الإقناع.

إن أفضل الهدايا المناسبة لبرج الجوزاء تتعلق بشكل أو بآخر بطبيعته وميوله واهتماماته، وهي أفضل طريقة في اختيار الهدايا عموماً.