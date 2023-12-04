اختيار الهدايا هو فن لا يتقنه الكثير من الناس، فالهدية يجب أن تناسب ذوق وميول واهتمامات الشخص المقدمة إليه الهدية، ويمكن معرفة الميول والاهتمامات وفقاً لبرج هذا الشخص، وعليه سنشير هنا إلى الهدايا المناسبة لبرج الحمل.

لكي تكون الهدية خياراً مناسباً يجعل المرأة الحمل سعيدة وممتنة لمن أهداها إياها، فلابد أن تتطابق الهدية مع اهتماماتها أو رغباتها، ولأن النساء والرجال تختلف عن بعضها بالاهتمامات والميول حتى وإن كانوا من مواليد نفس البرج، فإننا سنخصص هذا البند إلى الهدايا المناسبة للمرأة الحمل: [1]

ملابس أو أنشطة رياضية:

برج الحمل من الأبراج المحبة للمغامرة والأنشطة الرياضية المتنوعة والجديدة، لذا فإن فكرة تقديم هدية على شكل ملابس رياضية أو دفع تذكرة لنشاط رياضي مميز وذو طابع مغامرة واستكشاف يُعد من الهدايا القيمة بالنسبة له.

قرط أحمر:

يميل برج الحمل إلى المجوهرات خاصة الأقراط منها، وقد أشرنا هنا إلى قرط بلون أحمر نظراً لكونه لون حيوي ومحبب، وبرج الحمل شخص نشيط ومفعم بالحياة والطاقة الإيجابية.

الملابس:

يمكن أن يكون اختيار الفساتين والملابس عموماً من الهدايا المفضلة للمرأة الحمل، وهي من الهدايا التي يعتمدها الكثير من الناس للنساء.

تذكرة فيلم أو حفل موسيقي:

يجب أن يكون اختيار الحفل أو الفيلم المفضل لها، فهي امرأة محبة للفنون والحياة وتسمتع بوقتها في مشاهدة الأفلام أو حضور الحفلات الموسيقية.

الهدايا الإلكترونية:

تحب المرأة الحمل استخدام الأجهزة الإلكترونية عموماً ويمكن أن تقتصر الهدية على السماعات أو الساعة الإلكترونية، أو أي جهاز تكنولوجي وهذا يعود إلى طبيعة العلاقة وقوتها بين الطرفين.

قد لا يكون اختيار هدية لرجل الحمل أمراً سهلاً، فهو يحب العديد من الأشياء والتي تشكل اهتماماته في الحياة وما يشبه صماته الشخصية، وعليه سنقدم هنا مجموعة متنوعة من الهدايا المناسبة له: [2]

الأنشطة الرياضية القوية والمؤثرة:

يحب رجل الحمل ويميل إلى تجربة الأنشطة الرياضية التي تحبس الأنفاس وترفع الأدرينالين، مثل القفز بالمظلة أو الغوص في البحر أو تسلق الجبال والمرتفعات، فهو يميل إلى المغامرة والتجارب غير الاعتيادية.

أدوات رياضة:

غالباً ما نجد بأن الرجل الحمل هو شخص رياضي، وهذا يعود إلى طبيعته النشيطة والحيوية، لذا فإن فكرة دعمه بهدية مفيدة ويحبها كالمعدات الرياضية أو الملابس الرياضية ستكون مميزة.

إكسسوارات السيارة:

رجل الحمل شخص يحب سيارته أو دراجته بشكل كبير ويحرص عليه، وغالباً ما يعتني في جانب التزيين والإكسسوارات والإضافات فيها، لذا فإن فكرة هدية مناسبة لنوع سيارته ستكون في مكانها.

روايات عن الحروب:

يميل رجل الحمل إلى قراءة الروايات والسلاسل القصصية المرتبطة بالمعارك والحروب، ويجد متعة كبيرة في تفاصيلها، وهنا يجب أن يبحث الشخص على أكثر كتب أو روايات شهيرة وذات شهرة كبيرة في مجال الحروب مثل لعبة العروش.

شخصية قوية وواثقة بنفسها، خاصة وإن تحدثنا عن رجل الحمل، فهو شخص قادر على تحقيق أهدافه ويستمد قوته من ثقته بقدراته.

مولود الحمل ذو شخصية حازمة لذا فهذه السمة تجعله قادر على تحمل الصعوبات والمشقة، وهذا ما يجعلهم قادرين على تحمل ضغوطات الحمل ونجد أن الإنجاز في الوظيفة من سماتهم المميزة.

العناد والطبع الحاد من سمات الحمل المعروفة، ولكن في مقابلها يمتلك الحمل قلباً طيباً وعطوفاً وقادر على التسامح.

شخصية الحمل مندفعة وجريئة ولكنها تمتاز في حساب خطواتها، أي أن الاندفاع الذي تتمتع به هذه الشخصية هو إيجابي ومفيد.

الحمل مفعم بالحياة ونشيط ويمتلك طاقة إيجابية تدفعه إلى القيام بكل ما هو جديد ومختلف، كما أنه شخص يحب المغامرة وقوي وقا+در على تخطي التجارب الصعبة.

تأتي الهدايا المناسبة لبرج الحمل بما يتوافق مع طبيعته وصفاته الشخصية، فبرج الحمل له شخصية مميزة تجعل اختيار الهدية له مختلفة.