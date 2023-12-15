الأبراج الأكثر لؤماً: هذه الشخصيات لا تنسى الإساءة رغم التظاهر بالعكس

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- تاريخ النشر: الإثنين، 04 ديسمبر 2017 آخر تحديث: منذ ساعة
ترتبط صفة اللؤم بأناس كثر، لكن ثمة أبراج بعينها ترتبط بها هذه الصفة أكثر من غيرها. لا يعني وجود صفة سيئة أن عليكِ الحذر من خطر كبير، لكن على الأقل عليكِ أن تكوني على معرفة بذلك.
إليكِ أكثر الأبراج لؤماً:
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- الثور: من الأبراج التي يحظى أصحابها بمقدار غير بسيط من اللؤم. قد لا يظهر هذا في البداية، لكنه سرعان ما يتكشّف، من خلال أحاديثهم التي تحمل عشرات المعاني. لا تستفزي نزعة الشر لدى هذا البرج.
- العذراء: ليس لئيما تماماً صاحب هذا البرج، لكنه يحمل قدراً لا بأس به من الدهاء والقدرة على قلب الحقائق إن لزم الأمر. حديث صاحب هذا البرج يملك سحراً هائلاً؛ فهو قادر على التلاعب بالكلمات وجعل الأمور تميل لصالحه. لذا، كوني حذرة من بذرة اللؤم هذه.
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