أبراج لا تعرف الرومانسية تعرف عليهم

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هناك العديد من العوامل التي تحكم شخصية الفرد، فهناك أبراج هي الأكثر رومانسية، وفي المقابل هناك أبراج لا تميل إلى الحب والرومانسية، في المقام الأول يحدث هذا نتيجة لاحتياجاتهم الأساسية أو حتى الصدمات. ولكن غالباً ما ينسب الناس مثل هذا السلوك إلى الانتماء إلى صفات الأبراج المشتركة، ولكن ليست كل الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس البرج هم غير عاطفين. تختلف سمة العاطفة بدرجات معينة وقد تختلف حتى في الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس علامة البروج. أبراج غير عاطفية ولا تميل إلى الرومانسية برج الدلو إنهم يكرهون إجراء محادثة قصيرة أو التحدث لمجرد أن يكونوا مهذبين.

يبدو أنهم غير مهتمين بالأشياء التي لا يحبونها.

إنهم يميلون إلى أن يكونوا غير متوافقين وقد ينفرون الناس بسبب ذلك.

هم أيضا عنيدون. قد يأتي عبر الكبرياء.

إنهم يرفضون أي نوع من الالتزام أو التبعية التي تهدد فكرتهم عن الحرية. برج القوس ليس لديهم مرشح وقد لا يعرفون أن كلماتهم مؤذية للغاية.

يمكن أن يظهر شغفهم بالتجوال كعلامة على رهاب الالتزام.

يمكن أن يكونوا غير موثوقين بسبب هذا وقد يظهرون كأصدقاء سيئين.

يبدو أنهم لا يأخذون أي شيء على محمل الجد، لا سيما الكلمات التي يقصد منها انتقاد طبيعتهم الفظة. شاهدي أيضاً: صفات استثنائية لبرج القوس لا يتمتع بها أصحاب الأبراج الأخرى برج العقرب برج العقرب مهووسون بالحوادث القديمة أكثر مما ينبغي.

تصبح شديدة للغاية مما قد يؤدي إلى إبعاد الناس.

يمكن أن تكون متلاعبة ولن تخجل من استخدام أسوأ أسرارك لتعذبك، مما يجعلها ليست فقط باردة ولكن حسابية.

لديهم خط ثأر ويبدو أنهم يعيشون من خلال عبارة الانتقام هو طبق أفضل يقدم بارداً.

غالباً ما يؤذيهم هوسهم بالانتقام كما يؤذي من حولهم. برج الجدي برج الجدي هو إحدى علامات الأبراج التي لا تهتم برأيك، بسبب طبيعتها الفظة.

إنهم يتحدثون باستمرار عن شيء ما في المستقبل، متجاهلين الحاضر.

إنهم ينتقدون ما يفعله الناس من حولهم.

يعتقدون أن كل مشكلة تحتاج إلى حل ، الأمر الذي قد يكون مزعجاً.

غالبًا ما يكونون مشغولين في فعل شيء أو آخر. أنهم يشاركون باستمرار في المشاريع. برج العذراء إنهم مهووسون بفعل الأشياء بطريقتهم الخاصة.

إنهم يلاحظون كل التفاصيل ولا يخجلون من الإشارة حتى إلى أكثر التفاصيل بغيضاً.

إنهم يبحثون باستمرار عن الكمال وهذا يمكن أن يجعلهم يبدون غير عاطفيين، خاصة للآخرين الذين ليس لديهم نفس الفكرة عن الكمال.

إنهم دائمًا ما يتعاملون مع الأشياء على أنها مشاكل تحتاج إلى حل، مما يجعل المستمعين مزعجين للغاية.

قد يجدون صعوبة في فهم مفهوم المعقد وتبسيط كل شيء حتى عندما يكون الأمر مؤلماً عاطفياً، مما يكسبهم مكاناً في قائمة أكثر علامات الأبراج غير العاطفية. برج السرطان لا يتحدثون كثيراً عن أنفسهم، خاصة مع الأشخاص الجدد في حياتهم.

إنهم يميلون إلى تجنب المواجهة المباشرة.

لديهم خوف من الهجر مما يجعلهم يتجنبون الاتصال. شاهدي أيضاً: شخصية برج السرطان برج الجوزاء إنهم يحبون التحدث لكنهم لا يتذكرون دائماً الأشياء التي تخبرهم بها.

إنهم ليسوا جيدين في العودة بعد خروج الأفكار.

غالبًا ما يقولون أشياء دون تفكير وهم جيدون في نسيانها بسهولة، مما يجعلها أكثر علامة زودياك غير عاطفية.

إنهم يبدؤون دائماً بأشياء جديدة، لكنهم نادراً ما يلتزمون بإكمالها. برج الحمل قد يظهرون على أنهم أنانيون بسبب موقفهم من كل رجل حسب موقفه الخاص.

قد يكون لديهم مزاج متفجر خاصة عندما لا تسير الأمور في طريقهم.

يحبون تبسيط الأشياء ولا يمكنهم التعامل مع المشاعر المعقدة. شاهدي أيضاً: التوافق بين الأبراج في الصداقة شاهدي أيضاً: توافق الأبراج مع بعضها شاهدي أيضاً: توافق الأبراج مع شريك الحياة شاهدي أيضاً: توافق الأبراج مع بعضها في الزواج

أبراج لا تعرف الرومانسية تعرف عليهم - ليالينا

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