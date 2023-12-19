4 أبراج تشعر تجاه مواليدهم بتناقضاً كبيراً في شخصياتهم.. تعرف عليهم

كثيراً ما نجد في دوائر أصدقائنا أو الأقارب أشخاص لديهم الصفة وعكسها، حينها يختلط علينا الأمر ونشعر بالغموض تجاه هؤلاء الأشخاص، وهذا يسمى في علم النفس "التناقضات الشخصية"، وهي أن يقوم شخص بالفعل وعكسه، ومن بين الأشخاص التي تجمع بين تناقضات في شخصياتهم أصحاب هذه الأبراج.

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برج الحوت:

مولود برج الحوت من الأبراج التي تحمل متناقضات، وهذا فيما يتعلق بوعوده والتزامه ببعض الأشياء، فهو يكره التقيد، ما يجعله يقدم على العديد من الأفعال المتناقضة فيما يتعلق بالالتزام بوعوده.

برج القوس:

وبرج القوس الذي يشترك في نفس النوعية من التناقضات مع مولود برج الميزان، وهو أنه يغير رأيه بسرعة، لذلك ستجد نفسك تستهلك الكثير من الوقت والجهد مع هذا المولود حتى تصل إلى قرار نهائي.

برج الجوزاء:

مولود برج الجوزاء هو المرادف الحقيقي للتناقض، فهو شخصية ذات أوجه متعددة ومتناقضة، حتى إنك قد تجده يتغير من إلى حال بين اللحظة والأخرى. لذلك مولود برج الجوزاء بوجوهه المتعددة وتناقضاته وتغير مزاجه السريع، يتربع على قمة الأبراج التي تحمل تناقضات.

برج الميزان:

يعتبر مواليد برج الميزان من أفضل الأبراج، فهو ذو شخصية هادئة ومحبوبة من جميع من حولها، لكنها تحمل الكثير من التناقضات فيما يتعلق بتغيير رأيها، فيمكنه تغيير رأيه في لحظة ودون سابق إنذار، لذلك يجد كثير ممن يتعاملون معه صعوبة في تحديد إذا كان قراره نهائياً أو لا.

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