تعرفي على أكثر الأبراج صراحة

على الرغم من ميل البعض إلى التواجد في محيط أشخاص مجاملين، يظل وجود شخص صريح في حياتنا أمرًا بالغ الأهمية. فهو من يعكس لك صورة المواقف على حقيقتها ويصدقك القول والنصيحة إذا لزم الأمر. ونظرًا لكون الصراحة أمر نسبي يتدرج بين مختلف الشخصيات؛ سنتعرَّف معًا على أكثر الأبراج صراحة في هذا المقال.

قبل ذكر أكثر الأبراج صراحة بالتفصيل نود الإشارة إلى أن الجميع لديهم قدر من الصراحة يظهر في أوقات معينة. إلا أن البعض يعتبر تلك الصراحة مسؤولية كبيرة وأمانة عليه الالتزام بها على طول الطريق. في حين أن البعض الآخر يرى إمكانية التخلي عن هذه الصراحة إذا اقتضى الأمر. أما عن الأبراج الأكثر صراحة، فهم:

برج القوس

برج القوس هو تاسع الأبراج الإثني عشر. تمر الشمس من هذا البرج من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر. وهو برج ناري يُعرف بسرعة غضبه وجرأته، فضلاً عن حنانه الشديد وروحه المرحة وعشقه للحرية.

يتصدر برج القوس قائمة أكثر الأبراج صراحة لما عرف عنه من الصدق والانفتاح وعدم القدرة على تزييف الحقائق. إلا أن صراحتهم قد تسفر عن بعض الغلظة في الحديث حين لا يهتمون بانتقاء كلماتهم ومدى تأثيرها على من يتلقاها. وهو ما قد يؤثر سلبًا على بعض علاقاتهم.

برج الحمل

برج الحمل هو أول الأبراج الإثني عشر. تمر الشمس من هذا البرج من 21 مارس حتى 19 أبريل. وهو برج ناري يتميز مواليده بقوة الشخصية والاستقلالية والاندفاع والنشاط والجرأة والعفوية.

يُمكن ملاحظة أن الحمل يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأبراج صراحة. فهو لا يجد أية مشكلة في طرح الحقيقة كاملة دون سحب أي كلمات منها أو تجميلها بأي شكلٍ من الأشكال. إذ تجد صراحته محمولة على قدر كبير من الاندفاع والعفوية الممزوجين بما يتمتع به مواليد هذا البرج من جرأة.

برج العذراء

برج العذراء هو البرج السادس من دائرة الأبراج الفلكية الإثني عشر. تمر الشمس بهذا البرج من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر. وبرج العذراء برج ترابي يتميز بالجدية والعملية والموثوقية والحماس، فضلاً عن ذكائه الشديد وقدرته الكبيرة على التحليل.

إلى جانب السمات السابق ذكرها نجد برج العذراء يحتل المركز الثالث بين أكثر الأبراج صراحةً. إذ يؤمن مولود العذراء بأن الصراحة ضرورية لنجاح أي نوع من العلاقات، ويُقدس هذه السمة حتى أنه يشعر أنها تنبع من إحساسه الكبير بالمسؤولية تجاه من حوله. فإن كنت تود معرفة الحقيقة دون تحريف أو تزييف ابحث عن أحد مواليد برج العذراء في دائرة معارفك.

برج الدلو

يحتل برج الدلو الترتيب الحادي عشر في دائرة الأبراج الفلكية. تمر الشمس بهذا البرج من 19 يناير حتى 20 فبراير. هو من الأبراج الهوائية التي تعشق الاستقلالية والحرية، وتتسم بالفضولية والرومانسية وحب العمل.

قد يكون من الغريب نسبيًّا بالنسبة للبعض أن يقع برج الدلو في الترتيب الرابع بين الأبراج الأكثر صراحة، إلا أنه من الشخصيات الجديرة بذلك، نظرًا لجرأته، وقدرته على مواجهة المواقف كما هي. قد تكون صراحة برج الدلو أكثر لطفًا من الأبراج السابق ذكرها، فلكونه شخصية حساسة، يستطيع مولود الدلو انتقاء كلماته وطريقة كلامه أثناء المصارحة.

برج الأسد

برج الأسد هو البرج الخامس في دائرة الأبراج الفلكية الإثني عشر. تمر الشمس به من 22 يوليو حتى 22 أغسطس. وهو أحد الأبراج النارية المبدعة والطموحة والعاشقة للظهور والقيادة، فضلاً عن تقدير مواليد هذا البرج للنزاهة وفعل كل ما هو صحيح.

يحتل برج الأسد الترتيب الخامس بين أكثر الأبراج صراحة، لما لديه من شعور قوي بأهمية الصراحة والنزاهة، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على الدفاع عن آرائه وعدم خوفه من الإفصاح عما هو صحيح أو القيام به. [1]

برج الثور

برج الثور هو البرج الثاني في دائرة الأبراج الفلكية. تمر الشمس من هذا البرج من 20 أبريك حتى 21 مايو. وهو أحد الأبراج الترابية، ويتسم أصحابه بالاستقلالية والجدية في العمل والرومانسية وحب الهدوء والتأمل.

وقد احتل مواليد برج الحوت المرتبة السادسة في قائمة أكثر الأبراج صراحةً. إنهم يُحبون قول الحقيقة والمصارحة في كثير من الأحيان. إلا أن حبهم الجم للاستقرار قد يقودهم إلى إخفاء بعض الحقائق حفاظًا على استقرار العلاقة، لذا يُمكن اعتبارهم دبلوماسيين في المواقف التي تتطلب ذلك. وفي الوقت ذاته، هم أصدقاء صادقون يُمكن الاعتماد عليهم والأخذ بنصيحتهم عند احتياجها.

تعني الصراحة في اللغة الصدق والوضوح، وقد عرفها البعض بأنها "إظهار الشخص لما تنطوي عليه نفسه دون تحريف أو مواربة" كما قيل إنها تطابق القول مع الفعل. وقد حثتنا الأديان السماوية على الصراحة والصدق في القول والفعل، وقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يحذر من النفاق والمنافقين.

وهنا يجب التنويه إلى أن الصراحة بعيدة كل البعد عن الوقاحة أو سوء المعاملة. إذ يفترض البعض أن صراحته تبيح له فظاظة القول وسوء الكلام. إلا أن الصراحة التي وصانا بها ديننا الحنيف يزينها الرفق واللين والرحمة والكلمة الطيبة.

للصراحة أهمية كبيرة في بناء العلاقات واستمرارها، ومن أهميتها:

الصراحة باب من أبواب الثقة والاحترام المتبادل بين طرفي العلاقة.

تعزز القدرة على التواصل وفهم الآخر، كما تعزز الشعور بالأمان.

تتيح لكلٍّ من طرفي العلاقة الحديث بوضوح عن مشاعره ومخاوفه واحتياجاته.

تُساعد الصراحة المتبادلة على نمو العلاقة وتطورها.

في حالة اعتياد طرفي العلاقة على الصراحة، تقل الخلافات وسوء الفهم بينهما، مما يمنحهما علاقة أكثر استقرارًا. [2]

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