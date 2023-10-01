انت الان تتابع خبر فضيحة تزلزل عمان.. طالبات جامعيات مراهقات يمارسن هذا الفعل الدنيء بجرأة في سكن طالبات .. ومديرة السكن تطالب الأهالي بهذا الأمر الصادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت سيدة عمانية صاحبة سكن للطالبات، أهالي الطالبات اللواتي يدرسن ويقمن في (سكن الطالبات) بضرورة مراقبتهن من أجل حمايتهن وسلامتهن، وضمان تفوقهن وتركيزهن على دراستهن لا غير، كاشفة عن أمور وصفتها بالخطيرة تفعلها بعض الطالبات.



وقالت السيدة التي لم يكشف عن اسمها عبر مكالمة صوتية على إذاعة “الوصال“، إنها تطلب من كل ولي أمر لديه ابنة تدرس خارج المنطقة أن يتابعها ويراقبها.



مضيفة أن البعض منهن “تكذب وتقول لديها مشروع تخرج، ووصل الحال بالبعض أن تقول أنها تتواجد خارج البيت لأنها تعمل وهي لا تعمل.”أطلقت تحذيرا هاما لأولياء الأمور

وتابعت: “لا يرضيني أن يدفع أب دم قلبه-حسب تعبيرها-

وتفشل الفتاة في دراستها لأسباب عدة رفضت الإفصاح عنها”.

وعادت صاحبة سكن الطالبات لتشير إلى ضرورة أن يتابع كل أب ابنته في السكن الذي تقيم فيه، ويراقب دخولها وخروجها، كما عليه أن يتابع مع الكلية ويعرف موعد التخرج والمشاريع ومتى تداوم ومتى يكون لديها إجازة.

وأردفت أن أصحاب السكن الجامعي لا يهمهم شيء إن نجحت الفتاة أو رسبت وما يهمهم هو الإيجار، حسب وصفها.

ردود فعل العمانيين



وتفاعل عمانيون مع كلام السيدة صاحبة سكن الطالبات، بردود وتعليقات متباينة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” –تويتر سابقاً بين من رأى أن الأمر يحمل مبالغة، وبين من رأى أن تحذيرها في محله تماما.



وفي هذا السياق أيدت إيمان كلام المتحدثة للوصال، بأن “البنت عاطفية بطبعها قليلة العقل والبصيرة، يجب أن تُراقب وتُصان، ولو تركت على هواها ووفقاً لحريتها ضاعت وأضاعت من معها” حسب وصفها.