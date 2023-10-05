انت الان تتابع خبر 6 ساعات فقط تفصل العمانيين عن أسوأ إعصار في تاريخ بلادها... والأرصاد ترفع نسبة الإنذار إلى الأحمر وتحذر سكان هذه المناطق ..."غادروا منازلكم فورا"والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الأرصاد الجوية العمانية عن صورة جوية توضح استمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط و جنوب الباطنة والداخلية والظاهرة والوسطى، وتكثف السحب المنخفضة على سواحل وجبال ظفار.

وأعلنت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ستكون صحوًا إلى غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها.

ويحتمل تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، وفرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

كما يحتمل تشكل السحب المنخفضة والضباب في أوقات متأخرة من الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب.

من المتوقع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب وتصاعد الغبار.