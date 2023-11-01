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«جبنالكم من الاخر»… ضع القرنفل لمدة خمس دقائق في هذا المكان قبل النوم وشوف النتيجه الجباره.!!
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قبل أن يقع الفأس على الرأس.. ظهور هذه العلامات على الواتساب تعني أنك مراقب وهناك من يشاهد جميع رسائلك وصورك ومهكر جهازك.!!
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مشهورة سعودية تصعق جميع الرجال بجرأتها..."لا تتزوج الثانية قبل ان تختبر طعم هذه الممارسة مع زوجتك الأولى والا ستندم جداً"!!
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يريد ان يثبت روجولته الخارقة بهذا الفعل ولكن ماحدث لم يكن بالبال او بالحسبان.. عريس يصدم زوجته في ليلة الزفاف بعد أن رأت ضخامة ما اخرجه أمامها فقدت وعيها.!
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ديمي روز تجن جنونها وتظهر أمام الملأ دون أن ترتدي ملابسها الداخلية و كما ولدتها أمها
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دلعي جوزك أخر دلع .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا !!
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بوصله رقص بلدي ربه منزل تهيج الشباب وتظهر عضو حساس من جسمها بالكامل امام الجميع
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رجل واحد لا يشبعني .. شابة سعودية تعترف بدون ذرة خجل أنها متزوجه من رجلين وتنام كل ليلة عند واحد!!
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“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!!