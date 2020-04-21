نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي.. صرف تمويل فوري من 5000 الآف ريال حتي 2 مليون ريال بدون تحويل الراتب للسعودي والمغترب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل شخصي من مصرف الراجحي هي أحد التمويلات التي يبحث عليها المواطن السعودي والمقيم بالمملكة أيضاً، حيث يوفر مصرف الراجحي تمويل وطني بسيولة نقدية تلبي طموحات واحتياجات كل شخص يبحث علي تمويل مالي، فهناك أفراد يلتزمون بمصاريف نقدية يجب دفعها شهرياً ويرغبون في تنفيذ طموحات هامة لديهم، ويقدم الراجحي مبالغ مالية تحقق لهم هذه الطموحات سواء كان بغرض التعليم أو السفر أو شراء عقار أو أي غرض ما، ويصرف الراجحي التمويل النقدي بتوافق إسلامي ويصل مبلغ التمويل الي 2 مليون ريال، وسوف نوضح لمتابعينا خدمة حاسبة التمويل الشخصي التي من خلالها يتم حساب قيمة التمويل، وسنوضح أيضاً مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للسعوديين والمقيمين. فوائد التمويل المالي من مصرف الراجحي لجميع المقيمين بالمملكة يتم صرف التمويل النقدي خلال وقت قياسي يصل الي 30 فقط.

يتم تطبيق فترة سداد مرنة تصل الي 5 سنوات حسب رغبة العميل.

يصرف مبلغ التمويل بمقدار يصل الي 2 مليون ريال سعودي.

يتم صرف التمويل للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص وبدون تحويل الراتب.

التمويل متاح للفرد السعودي ولجميع الجنسيات المختلفة أيضاً.

صرف التمويل بالمبلغ الذي يرغب به العميل بحد أدني 5000 الآف ريال. تمويلات نقدية سريعة من بنوك سعودية أخري شروط مصرف الراجحي لصرف التمويل النقدي للجميع داخل المملكة راتب أي عميل يجب ألا يقل عن 2000 ريال.

يجب أن تكون جهة العمل معتمدة لدي الراجحي للعاملين بالقطاع الخاص.

خطاب تعريفي من جهة العمل بمقدار الراتب الذي يحصل عليه فقط دون تحويل الراتب.

تحصيل رسوم 1% فقط من إجمالي التمويل.

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