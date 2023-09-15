نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق البيئة يعلن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صندوق البيئة عن توفر وظائف في التخصصات (الإدارية والتقنية والهندسية) للعمل بمدينة الرياض، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابع القراءة.

المسمى الوظيفي:–

سكرتير تنفيذي.

الشروط العامة:1- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة المكتبية، تخصصات السكرتارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

2- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

3- إتقان استخدام مايكروسوفت أوفيس (Outlook، Word).

4- القدرة على التكيف مع جدول عمل متغير بشكل كبير.

5- الإلمام الجيد بجميع منتجات مايكروسوفت أوفيس.

6- القدرة على العمل بشكل مستقل والرغبة في العمل مع الزملاء لضمان الدعم الإداري المتسق والفعال.

من ضمن المسؤوليات:



1- تقديم المساعدة في العمليات الإدارية المرتبطة بالقسم أو الوظيفة.

2- القيام بالأعمال المكتبية المتنوعة، مثل التجميع، والترتيب، والتصفية، وتوزيع واسترجاع المستندات والبريد.3- كتابة المراسلات، الخطابات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

4- تطوير وتجميع البيانات والتقارير بما في ذلك الرسوم البيانية والجداول والمخططات البيانية، والعروض المتعلقة بالعمليات وأهداف الأعمال.

5- استقبال الزوار بطريقة ودية واحترافية.

موعد التقديم:–



التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.

وفي وقت سابق، أعلنت صندوق البيئة هيئة حكومية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

أخصائي أول الوثائق والأرشفة (Documents and Archiving Sr.Specialist):–

درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات أو في مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.– مهارات إدارة البيانات، الخدمات الإدارية.

– الهدف (أخصائي الوثائق والأرشفة مسؤول عن المساعدة في قيادة إستراتيجية الوثائق والتخزين الإدارية طويلة المدى للوثائق الملموسة وغير الملموسة لسهولة الوصول إليها من قبل الإدارات والفرق المختلفة لدينا).

2- خبير إدارة الأداء (Performance Management Expert):

– درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو هندسة صناعية أو مجال ذي صلة.– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– مهارات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء التنظيمي، والاستشارات والاستشارات، والتواصل الفعال– الهدف (مسؤول عن تطوير وتنفيذ خطط الشركة طويلة الأجل في الوصول إلى أهدافها، فضلًا عن مراقبة الأداء).

نبذة عن صندوق البيئة

– صندوق البيئة السعودي تأسس في مارس 2019 بناء على قرار مجلس الوزراء الذي تضمن إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية. يهدف الصندوق إلى الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتمكينها من مباشرة مهماتها، ومسؤولياتها وفق الأنظمة ذات العلاقة وتنظيم كل مركز