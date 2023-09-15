نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صندوق الشهداء" يُحدّث خدمات مركز الخدمة الشاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدّث صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مركز الخدمة الشاملة؛ ليشكل منصة متكاملة وفعّالة للتواصل مع المستفيدين،من خلال مجموعة متنوعة من قنوات التواصل.

ويُعد مركز الخدمة الشاملة نقطة التواصل الرئيسة لمستفيدي الصندوق كافة؛مما يسهل إيصال الخدمات من خلال استقبال المستفيدين،والرد على استفساراتهم، وتقديم الدعم في معالجة الطلبات،وتوفير التوجيهات اللازمة لهم.

وأكد الأمين العام للصندوق طلال بن عثمان المعمر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحثيثة للصندوق التي يبذلها؛ لتمكين ورعاية مستفيديه،والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، عادًا تطوير مركز الخدمة الشاملة بالخطوة المهمة في تحقيق التواصل الفاعل مع المستفيدين وتجويد الخدمات المقدمة لهم