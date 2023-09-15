نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اتصال الدولية تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة اتصال الدولية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في القصيم برواتب تصل (6،500 ريال).

المسمى الوظيفي:

– استشاري مبيعات منتجات بنكية.

الشروط:

– مؤهل علمي لا يقل عن ثانوي فأعلى.

– خبرة المنتجات البنكية (قروض شخصية، قروض عقارية، التمويل التأجيري، البطائق الائتمانية).

– جميع الجنسيات.

– معرفة جيدة في الحاسب الآلي.

المزايا والحقوق:

الراتب: من 5،500 إلى 6،500 ريال.

الدوام: دوام ثابت.

العمل: 5 إيام عمل.

ايام الراحه: يومين.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة (منتجات بنكيه + القصيم) في عنوان البريد

وفي وقت سابق، أعلنت شركة اتصال الدولية عن توفر وظائف في القاهرة وذلك للعمل وفق المؤهلات والشروط التي حددتها الشركة للوظائف المطلوبة وهي كالاتي:

الوظائف المطلوبة:

1- موظفين مبيعات عبر الهاتف (اتصالات).

2- موظفين خدمة عملاء (فوري).

3- ممثلين خدمة العملاء ومتلقي الطلبات.

الشروط العامة:

- ألا يزيد عمر المتقدمين عن 35 عامًا.

- يمكن للطلبة والخريجين بمؤهلات عليا التقدم للوظائف.

- لا يشترط وجود خبرة للمرشحين.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوجد يومين إجازة أسبوعيًا.

- الحصول على رواتب مجزية وحوافز شهرية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة اتصال الدولية عن توفر 60 وظيفة في قطاع البنوك بمدينة الرياض للرجال والنساء حملة الدبلوم أو البكالوريوس.



وفي وقت آخر تعلن طرح وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بعدة مجالات - بكلًا من جدة، الرياض - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مندوب مبيعات ميداني:

- الجنسية السعودية.

- خبرة في المبيعات الميدانية الخاصة بالتطبيقات.

- يملك سيارة ورخصة قيادة.

- مهارة استخدام برامج المايكروسوفت.

- الراتب 6،500 ريال.

- الموقع: الرياض.

2- دعم فني:

- الجنسية السعودية.

- حاصلة على دبلوم فأعلى في علوم الحاسب الآلي.

- إجاد اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- الراتب 6،000 ريال.

- الموقع: جدة.

- الدوام: نظام شفتات.

- العمل: 5 أيام عمل.

- أيام الراحة (يومين).