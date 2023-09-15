نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن فتح التقديم لوظائف متعاونين للرجال والنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية، لحاملي شهادات الدكتوراه والماجستير في مختلف كليات وفروع الجامعة.

المسميات الوظيفية:

– متعاونين / متعاونات.

التخصصات:

– مختلف التخصصات.

المؤهلات المطلوبة:

– الماجستير.

– الدكتوراه.

فروع الجامعة:

– (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، الأحساء، نجران، حائل، الجبيل، ينبع).



وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب التقديم للكوادر السعودية المؤهلة للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام العقود السنوية لحملة الماجستير والدكتوراة في مختلف كليات الجامعة وفروعها على النحول التالي:

الكليات والأقسام:

- كلية العلوم الإدارية والمالية

- كلية الحوسبة والمعلوماتية

- كلية العلوم الصحية

- كلية العلوم والدراسات النظرية (قسم العلوم الأساسية)

- كلية العلوم والدراسات النظرية (قسم الإعلام الإلكتروني)

- كلية العلوم والدراسات النظرية (قسم القانون)

فروع الجامعة بالمملكة:

- الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

- الدمام

- القصيم

- حائل

- تبوك

- أبها

- جازان

- نجران

- الاحساء

الشروط:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- العمل في الوظائف المعلنة يتطلب التفرغ التام.

- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من جهة وزارة التعليم.

- أن يكون نمط التعليم في الشهادة انتظام في جميع المراحل الدراسية.

- الا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد) عن جيد في مرحلتي البكالوريوس والماجستير أو ما يعادلها.

- الا يقل معدل المتقدم لوظيفة محاضر عن جيد في مرحلة البكالوريوس وجيد جدا في مرحلة الماجستير أو ما يعادلها.

- يشترط تطابق التخصص في البكالوريوس مع التخصص في الماجستير والدكتوراة للمتقدمين على الوظائف الأكاديمية باستثناء:

- الحاصلون على درجة البكالوريوس في احد التخصصات الصحية المصنفة من هيئة التخصصات الصحية للتعاقد على وظائف كلية العلوم الصحية.

- الحاصلون على درجة البكالوريوس في تخصصات الرياضيات أو الهندسة أو الإحصاء للتعاقد على وظائف أستاذ مساعد فقط بكلية الحوسبة والمعلوماتية.

- الحاصلون على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات كلية إدارة الأعمال للتعاقد على وظائف كلية العلوم الإدارية والمالية.

- أن يكون المتقدم لقسم العلوم الأساسية حاصل على المؤهل في الفيزياء.

- اجتياز المتقدم جميع معايير المفاضلة المعتمدة في الجامعة ومنها الاختبارات والمقابلات الشخصية.

نبذة عن الجامعة:

وتأسست الجامعة الإلكترونية بناءًا على الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 1432هـ، وهي مؤسسة جامعية حكومية تمثل أحد أنماط التعليم العالي وتوفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، وتمنح درجات علمية في برامج وتخصصات متوائمة مع احتياجات سوق العمل وملبية لمتطلبات التنمية والتعلم مدى الحياة والإسهام في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة في المملكة وإيصال رسالتها الحضارية عالميًا.